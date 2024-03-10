Заливной пирог с курицей на кефире: как приготовить вкусное блюдо

Этот пирог готовится с курицей, сыром и грибами. И он получается невероятно вкусным.

Несладкие заливные пироги можно готовить с разными начинками. Но с курицей, грибами и сыром он получается особенно вкусным. Это сытное и сочное блюдо мало кого оставит равнодушным. Рецептом поделились на сайте Zhyttia.

Заливной пирог с курицей, сыром и грибами на кефире

Ингредиенты:

Для начинки:

фарш куриный – 400 г;

грибы – 400 г;

сыр твердый – 150 г;

одна луковица;

растительное масло;

петрушка, соль, перец.

Для теста:

мука – 200 г;

кефир – 400 мл;

два яйца;

разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой;

сахар – 1/2 ч. л.;

соль – 1/4 ч. л.

Сначала приготовьте тесто. Соедините в миске яйца, сахар и соль, взбейте до пены. Влейте кефир и хорошо перемешайте.

Муку просейте с разрыхлителем. Всыпьте в кефирную смесь. Добавляйте понемногу, тщательно размешивая. Готовое тесто отставьте на 15 минут.

Грибы для начинки нарежьте ломтиками и обжарьте.

Лук нарежьте кубиками. Петрушку нарежьте помельче. В отдельной миске смешайте фарш, лук, петрушку, соль и черный молотый перец.

Натрите сыр на крупной терке. Форму для пирога смажьте растительным маслом. Вылейте в форму примерно половину теста. Первым слоем положите грибы и распределите по форме.

Выложите на грибы фарш и посыпьте сыром. Залейте начинку остатками теста. Разровняйте и отправьте в разогретую духовку. Выпекайте при температуре 180 °С примерно 45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.

Если готовите пирог с фаршем, то его можно не обжаривать. А вот кусочки куриного филе лучше обжарить вместе с луком.

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