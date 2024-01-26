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Шоколадно-творожная запеканка

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Шоколадно-творожная запеканка

Редакция «Со Вкусом» уже не раз делилась отборными рецептами вкусных десертов, для которых не нужна мука. Мы поведали, как приготовить нарядный белковый рулет, нежный шоколадный торт, а также быстрые овсяные кексы. Все эти лакомства объединяет отсутствие пшеничной муки в списке ингредиентов. Сегодня перечень данных десертов пополнит шоколадно-творожная запеканка, которая готовится с манной крупой.

До чего же бесподобным получается это сладкое блюдо! И всё благодаря яркому шоколадному вкусу. С какао-порошком такого потрясающего результата невозможно добиться. Вот почему мы советуем влить к творогу растопленный шоколад. Эта нехитрая процедура сделает из обычной домашней выпечки что-то запредельно вкусное.

Как готовится ароматная шоколадно-творожная запеканка

При желании вы можете добавить в тесто для десерта банан, нарезанный небольшим кубиком. Только тогда запеканка не будет так сильно напоминать брауни. Без дополнительных добавок ее серединка получится в меру влажной, а сам десерт выйдет изумительным.

Ингредиенты

Творог500 г Яйцо2 шт. Черный шоколад100 г Сахар3 ст. л. Ванильный сахар1 ч. л. Манка4,5 ст. л.

Приготовление

    В глубокую емкость выкладываем творог. Вбиваем к нему яйца. Всыпаем обычный и ванильный сахар. Перебиваем все ингредиенты погружным блендером до однородной консистенции (без комочков).

    Шоколадно-творожная запеканка

    Разделяем шоколад на кусочки. Помещаем их в сотейник. Растапливаем шоколад на плите до получения однородной массы.Вливаем в полученную творожную смесь растопленный шоколад. Перемешиваем всё. Всыпаем манную крупу. Снова перемешиваем соединенные ингредиенты до однородности.

    Шоколадно-творожная запеканка

    Накрываем полученную массу пищевой пленкой. Оставляем ее на 30 минут при комнатной температуре (для набухания манной крупы). Смазываем форму для выпекания подсолнечным маслом. Выкладываем в нее творожное тесто. Ровняем его лопаткой. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

    Шоколадно-творожная запеканка

Слегка остужаем запеканку. Затем прикладываем к ней плоскую тарелку. Переворачиваем с ее помощью готовый десерт. Извлекается запеканка из формы очень просто, потому можете не переживать. Рекомендуем затем еще покрыть ее глазурью. Для этого растопите немного черного шоколада. Покройте им верх сладкого блюда. А после застывания глазури подавайте восхитительное шоколадно-творожное лакомство к столу. Приятного чаепития!

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