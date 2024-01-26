Редакция «Со Вкусом» уже не раз делилась отборными рецептами вкусных десертов, для которых не нужна мука. Мы поведали, как приготовить нарядный белковый рулет, нежный шоколадный торт, а также быстрые овсяные кексы. Все эти лакомства объединяет отсутствие пшеничной муки в списке ингредиентов. Сегодня перечень данных десертов пополнит шоколадно-творожная запеканка, которая готовится с манной крупой.

До чего же бесподобным получается это сладкое блюдо! И всё благодаря яркому шоколадному вкусу. С какао-порошком такого потрясающего результата невозможно добиться. Вот почему мы советуем влить к творогу растопленный шоколад. Эта нехитрая процедура сделает из обычной домашней выпечки что-то запредельно вкусное.

Как готовится ароматная шоколадно-творожная запеканка

При желании вы можете добавить в тесто для десерта банан, нарезанный небольшим кубиком. Только тогда запеканка не будет так сильно напоминать брауни. Без дополнительных добавок ее серединка получится в меру влажной, а сам десерт выйдет изумительным.

Ингредиенты

Творог500 г Яйцо2 шт. Черный шоколад100 г Сахар3 ст. л. Ванильный сахар1 ч. л. Манка4,5 ст. л.

Приготовление

В глубокую емкость выкладываем творог. Вбиваем к нему яйца. Всыпаем обычный и ванильный сахар. Перебиваем все ингредиенты погружным блендером до однородной консистенции (без комочков). Разделяем шоколад на кусочки. Помещаем их в сотейник. Растапливаем шоколад на плите до получения однородной массы.Вливаем в полученную творожную смесь растопленный шоколад. Перемешиваем всё. Всыпаем манную крупу. Снова перемешиваем соединенные ингредиенты до однородности. Накрываем полученную массу пищевой пленкой. Оставляем ее на 30 минут при комнатной температуре (для набухания манной крупы). Смазываем форму для выпекания подсолнечным маслом. Выкладываем в нее творожное тесто. Ровняем его лопаткой. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Слегка остужаем запеканку. Затем прикладываем к ней плоскую тарелку. Переворачиваем с ее помощью готовый десерт. Извлекается запеканка из формы очень просто, потому можете не переживать. Рекомендуем затем еще покрыть ее глазурью. Для этого растопите немного черного шоколада. Покройте им верх сладкого блюда. А после застывания глазури подавайте восхитительное шоколадно-творожное лакомство к столу. Приятного чаепития!