Как приготовить свиные котлеты: повара поделились рецептом

Многие ищут, как приготовить свиные котлеты, рецепт очень прост.
Вам не понадобится каких-то ядреных ингредиентов, готовится данное блюдо примерно за один час.
Свиные котлеты могут храниться примерно четверо суток при условии того, что будут находиться в холодильнике. И так, перейдем к рецепту свиных котлет, рассказывает Архипова Юлия.
Ингредиенты
- Свинина – 1 кг;
- лук – 1 шт.;
- картофель (крупный) – 2 шт.;
- яйцо – 2 шт.;
- соль;
- черный молотый перец;
- хлеб – 3 кусочка (столовых);
- подсолнечное масло.
Это все ингредиенты, которые нам понадобятся для фарша. Естественно используйте количество, указанное в рецепте.
Чистим картошку, затем моем её. Лук необходимо почистить вслед за картошкой, разрежем оба ингредиента на части среднего размера. Что касается свинины — её необходимо разрезать на мелкие кусочки.
Теперь берем мясорубку и делаем фарш из свинины. В мясорубку необходимо добавлять одновременно мясо, лук, картошку. Полученную массу складываем в отдельную миску.
Хлеб замачиваем в воде или молоке на пять минут, затем отжимаем хлеб не особо сильно, так чтобы осталось немного жидкости. Хлеб крошим в чашку с фаршем, добавляем два яйца, соль и черный молотый перец. Полученную массу тщательно перемешиваем.
Чтобы более хорошо перемешать фарш, нам придется его «взбить», для этого возьмите полную ладошку фарша и киньте к остальной массе, таким образом, она хорошо перемешается и примет однородную массу.
Сковороду ставим на огонь, наливаем немного подсолнечного масла, распределяем по сковороде и даем время нагреться. Из фарша лепим котлетки и выкладываем на сковородку.
Огонь должен быть средним. Когда нижняя сторона котлеты подрумянится — переворачиваем её и накрываем крышкой. Огонь уменьшаем и продолжаем жарить еще пять минут.
Спустя данное время снимаем крышку и даем котлетам две минуты, чтобы просохнуть на сковороде.
Вот мы наглядно разобрались, как приготовить свиные котлеты. Котлеты получатся вкусными, сочными и самое главное — сытными.
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Проверено редакцией