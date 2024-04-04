Беру 1 яблоко и творог. За 25 минут целая гора вкуснятины: печенье из творога к чаю

Творожное печенье — это вкусное и питательное лакомство, которое может стать отличным дополнением к чаю или кофе. Оно содержит множество полезных веществ, таких как кальций, белок, витамины и минералы.

Кальций необходим для здоровья костей, зубов и мышц. Белок — основной строительный материал для клеток организма. Витамины и минералы участвуют в обмене веществ, поддерживают работу нервной системы и других органов.

Поэтому творожное печенье обязательно нужно готовить для своей семьи хотя бы раз в пару недель. Расскажем, как испечь отменное печенье из творога.

Ингредиенты:

Творог — 400 г;

Соль — щепотка;

Сахар — 100 г;

Яйцо — 1 шт.;

Растительное масло — 60 мл;

Мука — 320 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Яблоко — 1 шт.

Ингредиенты для посыпки:

Сахар — 4 ст. л.;

Корица — 1 ст. л.

Приготовление:

В творог высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем. Просеиваем в творожную смесь муку и разрыхлитель, руками замешиваем мягкий и не липкий колобок.

Очищенное яблоко избавляем от семенной коробочки, нарезаем маленьким кубиком. Выкладываем яблоко в творожное тесто и смешиваем.

Тесто раскатываем на столе, посыпанном мукой. Делим тесто на три равные части, каждую часть также разделяем на 5 колобков.

Слегка сплющенные небольшие колобки обваливаем в смеси сахара и корицы.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 180 градусах полчаса.

В результате мы имеем вкусное творожное печенье.

Его можно сделать не только с яблоком, но и с грушей, ягодами или изюмом.