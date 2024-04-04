Беру 1 яблоко и творог. За 25 минут целая гора вкуснятины: печенье из творога к чаю

Творожное печенье — это вкусное и питательное лакомство, которое может стать отличным дополнением к чаю или кофе. Оно содержит множество полезных веществ, таких как кальций, белок, витамины и минералы.
Кальций необходим для здоровья костей, зубов и мышц. Белок — основной строительный материал для клеток организма. Витамины и минералы участвуют в обмене веществ, поддерживают работу нервной системы и других органов.
Поэтому творожное печенье обязательно нужно готовить для своей семьи хотя бы раз в пару недель. Расскажем, как испечь отменное печенье из творога.
Ингредиенты:
- Творог — 400 г;
- Соль — щепотка;
- Сахар — 100 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Растительное масло — 60 мл;
- Мука — 320 г;
- Разрыхлитель — 10 г;
- Яблоко — 1 шт.
Ингредиенты для посыпки:
- Сахар — 4 ст. л.;
- Корица — 1 ст. л.
Приготовление:
В творог высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем. Просеиваем в творожную смесь муку и разрыхлитель, руками замешиваем мягкий и не липкий колобок.
Очищенное яблоко избавляем от семенной коробочки, нарезаем маленьким кубиком. Выкладываем яблоко в творожное тесто и смешиваем.
Тесто раскатываем на столе, посыпанном мукой. Делим тесто на три равные части, каждую часть также разделяем на 5 колобков.
Слегка сплющенные небольшие колобки обваливаем в смеси сахара и корицы.
Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 180 градусах полчаса.
В результате мы имеем вкусное творожное печенье.
Его можно сделать не только с яблоком, но и с грушей, ягодами или изюмом.