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Беру 1 яблоко и творог. За 25 минут целая гора вкуснятины: печенье из творога к чаю

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Беру 1 яблоко и творог. За 25 минут целая гора вкуснятины: печенье из творога к чаю

Творожное печенье — это вкусное и питательное лакомство, которое может стать отличным дополнением к чаю или кофе. Оно содержит множество полезных веществ, таких как кальций, белок, витамины и минералы.

Кальций необходим для здоровья костей, зубов и мышц. Белок — основной строительный материал для клеток организма. Витамины и минералы участвуют в обмене веществ, поддерживают работу нервной системы и других органов.

Поэтому творожное печенье обязательно нужно готовить для своей семьи хотя бы раз в пару недель. Расскажем, как испечь отменное печенье из творога.

Ингредиенты:

  • Творог — 400 г;
  • Соль — щепотка;
  • Сахар — 100 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Растительное масло — 60 мл;
  • Мука — 320 г;
  • Разрыхлитель — 10 г;
  • Яблоко — 1 шт.

Ингредиенты для посыпки:

  • Сахар — 4 ст. л.;
  • Корица — 1 ст. л.

Приготовление:

В творог высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем. Просеиваем в творожную смесь муку и разрыхлитель, руками замешиваем мягкий и не липкий колобок.

Очищенное яблоко избавляем от семенной коробочки, нарезаем маленьким кубиком. Выкладываем яблоко в творожное тесто и смешиваем.

Беру 1 яблоко и творог. За 25 минут целая гора вкуснятины: печенье из творога к чаю

Тесто раскатываем на столе, посыпанном мукой. Делим тесто на три равные части, каждую часть также разделяем на 5 колобков.

Слегка сплющенные небольшие колобки обваливаем в смеси сахара и корицы.

Беру 1 яблоко и творог. За 25 минут целая гора вкуснятины: печенье из творога к чаю

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 180 градусах полчаса.

Беру 1 яблоко и творог. За 25 минут целая гора вкуснятины: печенье из творога к чаю

В результате мы имеем вкусное творожное печенье.

Беру 1 яблоко и творог. За 25 минут целая гора вкуснятины: печенье из творога к чаю

Его можно сделать не только с яблоком, но и с грушей, ягодами или изюмом.

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