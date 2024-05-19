Как просто и быстро слепить пельмени: 4 хитрости, которые стоит запомнить

Многие люди не решаются лепить пельмени самостоятельно.

И это не удивительно, ведь слепить пельмени, которые не будут разваливаться во время варки – это непростая задача.

Однако существует несколько хитростей, которые можно попробовать применить, чтобы достичь отличного эффекта, рассказывает Архипова Юлия.

Какой должен быть размер теста

Выбор правильного размера куска теста играет важную роль в создании идеальных пельменей.

Кусок теста должен быть достаточно большим, чтобы вместить нужно количество начинки, но не таким большим, чтобы было сложно его склеить. Рекомендуется использовать тесто толщиной около 2-3 мм.

Края теста нужно смазывать

Прежде чем начать склеивать пельмени, необходимо, что края теста смазаны водой или яйцом. Это поможет им лучше склеиться и предотвратит разваливание пельменей во время варки. Можно использовать кисточку или пальцы для нанесения воды или яйца по краям теста.

Немного начинки

Следует помнить о том, что тесто должно быть достаточно тонким, чтобы не разорваться во время варки, поэтому должно быть в меру.

Ее нужно аккуратно раскладывать по всему периметру теста. Стараясь добавить больше начинки, пельмени будут просто разваливаться в дальнейшем.

Применение специальных приспособлений

Если есть специальные формы или приспособления для лепки пельменей, их точно стоит использовать.

Они могут значительно упростить процесс и помочь создать идеальные пельмени. Конечно, лепку можно выполнить и голыми руками. Главное – проявить желание и терпение.

Ранее мы писали, как приготовить вкусные постные котлеты из базовых ингредиентов.

Проверено редакцией