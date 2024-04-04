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Сырные чипсы из сыра

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Сырные чипсы из сыра

Описание приготовления:

Такие чипсы станут отличной заменой магазинным, ими можно перекусить или подать к пенному напитку. Сыр должен хорошо плавиться иначе ничего не получится. Зелень можно взять по своему вкусу или заменить на любимые специи. Чеснок возьмите сушеный, он не будет гореть и не испортит вкус. Если вдруг чипсы оказались мягкими, верните их обратно в духовку и доведите до готовности. Если чипсы пересушите, они будут более хрупкие, но придать форму будет сложно.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски / Чипсы / Соленое

Состав / Ингредиенты:

  • Сыр 200 Грамм (твердый)
  • Чеснок сухой молотый 1/4 Чайных ложки
  • Зелень сухая 1 Чайная ложка
  • Перец черный 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

334 ккал

Калорийность

26 г

Белки

26 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырные чипсы из сыра»

Сырные чипсы из сыра

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сырных чипсов из сыра.

Сырные чипсы из сыра

Сыр натрите на средней терке, добавьте сухую зелень, чеснок и черный перец. Все хорошо перемешайте.

Сырные чипсы из сыра

Противень застелите силиконовым ковриком или пергаментом и разложите сырную массу небольшими кучками на расстоянии друг от друга, так как сыр поплывет при запекании.

Сырные чипсы из сыра

Противень поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 220 градусов 3-5 минут. Сыр должен растаять и подсохнуть.

Сырные чипсы из сыра

Противень достаньте и очень быстро снимите сырные лепешки с пергамента. Выложите на изогнутую форму. Я использовала скалки, но подойдут и ложки. Дайте чипсам полностью остыть и стать твердыми.

Сырные чипсы из сыра

Приятного аппетита!

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