Описание приготовления:
Такие чипсы станут отличной заменой магазинным, ими можно перекусить или подать к пенному напитку. Сыр должен хорошо плавиться иначе ничего не получится. Зелень можно взять по своему вкусу или заменить на любимые специи. Чеснок возьмите сушеный, он не будет гореть и не испортит вкус. Если вдруг чипсы оказались мягкими, верните их обратно в духовку и доведите до готовности. Если чипсы пересушите, они будут более хрупкие, но придать форму будет сложно.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски / Чипсы / Соленое
Состав / Ингредиенты:
- Сыр 200 Грамм (твердый)
- Чеснок сухой молотый 1/4 Чайных ложки
- Зелень сухая 1 Чайная ложка
- Перец черный 1 Щепотка
Количество порций 2
Калорийность
334 ккал
Калорийность
26 г
Белки
26 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сырные чипсы из сыра»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сырных чипсов из сыра.
Сыр натрите на средней терке, добавьте сухую зелень, чеснок и черный перец. Все хорошо перемешайте.
Противень застелите силиконовым ковриком или пергаментом и разложите сырную массу небольшими кучками на расстоянии друг от друга, так как сыр поплывет при запекании.
Противень поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 220 градусов 3-5 минут. Сыр должен растаять и подсохнуть.
Противень достаньте и очень быстро снимите сырные лепешки с пергамента. Выложите на изогнутую форму. Я использовала скалки, но подойдут и ложки. Дайте чипсам полностью остыть и стать твердыми.
Приятного аппетита!