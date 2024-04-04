Описание приготовления:

Такие чипсы станут отличной заменой магазинным, ими можно перекусить или подать к пенному напитку. Сыр должен хорошо плавиться иначе ничего не получится. Зелень можно взять по своему вкусу или заменить на любимые специи. Чеснок возьмите сушеный, он не будет гореть и не испортит вкус. Если вдруг чипсы оказались мягкими, верните их обратно в духовку и доведите до готовности. Если чипсы пересушите, они будут более хрупкие, но придать форму будет сложно.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски / Чипсы / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Сыр 200 Грамм (твердый)

Чеснок сухой молотый 1/4 Чайных ложки

Зелень сухая 1 Чайная ложка

Перец черный 1 Щепотка

Количество порций 2

Калорийность

334 ккал

Калорийность

26 г

Белки

26 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырные чипсы из сыра»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сырных чипсов из сыра.

Сыр натрите на средней терке, добавьте сухую зелень, чеснок и черный перец. Все хорошо перемешайте.

Противень застелите силиконовым ковриком или пергаментом и разложите сырную массу небольшими кучками на расстоянии друг от друга, так как сыр поплывет при запекании.

Противень поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 220 градусов 3-5 минут. Сыр должен растаять и подсохнуть.

Противень достаньте и очень быстро снимите сырные лепешки с пергамента. Выложите на изогнутую форму. Я использовала скалки, но подойдут и ложки. Дайте чипсам полностью остыть и стать твердыми.

Приятного аппетита!