Как в домашних условиях приготовит шаурму с курицей: записывайте рецепт

Шаурма с курицей в домашних условиях готовится довольно просто, а процесс много времени не займет.
Не пугайтесь количества ингредиентов, половина из них — это приправы.
Шаурма с курицей в домашних условиях получится нежной, вкусной и хрустящей. По вкусу она будет лучше уличной, а для организма в разы полезнее, рассказывает Архипова Юлия.
Разрежьте куриную грудку вдоль, накройте пищевой пленкой и отбейте.
Разрежьте отбитые куски курицы на маленькие кусочки, посолите, поперчите, посыпьте куриной приправой и немного помешайте руками, чтоб все распределилось равномерно.
Полейте сковородку растительным маслом, хорошо подогрейте и поджарьте на ней курицу, непрерывно переворачивая кусочки, они небольшие, поэтому 7 минут вполне достаточно.
Мелко нашинкуйте капусту (можно натереть на терке).
Натрите морковку на терке.
Перемешайте морковку с капустой, слегка посыпьте солью, и сдавите руками, чтоб выделился сок.
Нарежьте огурцы полосочками. Нарежьте помидоры. Перемешайте кетчуп, майонез и сметану до однородной массы, раздавите туда чеснок, добавьте паприку и мелко порезанный укроп, после чего еще раз хорошенько перемешайте.
Натрите сыр на крупной терке.
Намажьте лаваш соусом (примерно пару ложек), выложите на него смесь из капусты и морковки, положите курицу, огурцы и помидоры, соус и натертый сыр, после чего подогните края лаваша и закатайте его по длине.
Нагрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда шаурму минут на 6. Шаурма с курицей в домашних условиях готова.
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