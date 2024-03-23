Как в домашних условиях приготовит шаурму с курицей: записывайте рецепт

Шаурма с курицей в домашних условиях готовится довольно просто, а процесс много времени не займет.

Не пугайтесь количества ингредиентов, половина из них — это приправы.

Шаурма с курицей в домашних условиях получится нежной, вкусной и хрустящей. По вкусу она будет лучше уличной, а для организма в разы полезнее, рассказывает Архипова Юлия.

Разрежьте куриную грудку вдоль, накройте пищевой пленкой и отбейте.

Разрежьте отбитые куски курицы на маленькие кусочки, посолите, поперчите, посыпьте куриной приправой и немного помешайте руками, чтоб все распределилось равномерно.

Полейте сковородку растительным маслом, хорошо подогрейте и поджарьте на ней курицу, непрерывно переворачивая кусочки, они небольшие, поэтому 7 минут вполне достаточно.

Мелко нашинкуйте капусту (можно натереть на терке).

Натрите морковку на терке.

Перемешайте морковку с капустой, слегка посыпьте солью, и сдавите руками, чтоб выделился сок.

Нарежьте огурцы полосочками. Нарежьте помидоры. Перемешайте кетчуп, майонез и сметану до однородной массы, раздавите туда чеснок, добавьте паприку и мелко порезанный укроп, после чего еще раз хорошенько перемешайте.

Натрите сыр на крупной терке.

Намажьте лаваш соусом (примерно пару ложек), выложите на него смесь из капусты и морковки, положите курицу, огурцы и помидоры, соус и натертый сыр, после чего подогните края лаваша и закатайте его по длине.

Нагрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда шаурму минут на 6. Шаурма с курицей в домашних условиях готова.

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Проверено редакцией