Очень просто готовить: рецепт салата «Бархат» с крабовыми палочками

Вкусный испанский салат из доступных ингредиентов готовится просто. Надо только сварить картофель и яйца.

Такой салат готовят в Испании. И он напоминает салаты слоями, которые часто подают у нас на стол в Украине на праздники. Он тоже собирается слоями, готовится из простых ингредиентов и получается очень вкусным. Как его приготовить, рассказали на канале Recetas apetitosas.

Салат «Бархат»

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

картофель — 2 шт;

яйца куриные — 3 шт;

морковь — 1 шт;

сыр твердый — 100 г;

майонез, соль.

Крабовые палочки заранее переложите из морозилки в холодильник и дайте им оттаять.

Отварите две средние картофелины в кожуре. И отварите яйца вкрутую. Только не варите их слишком долго, иначе желток станет темным.

Возьмите тарелку, в которой будете собирать салат.

На дно натрите на крупную терку картофель. Присолите и покройте майонезной сеточкой.

Сверху натрите на эту же терку яйца. Присолите и также покройте майонезной сеточкой. Выложите порезанные крабовые палочки. И также промажьте майонезом.

Натрите сверху твердый сыр. Присолите и покройте майонезной сеточкой.

Сверху натрите сырую морковку и вновь промажьте майонезом. Украсьте листьями петрушки. Салат готов.

Читайте также:

Лучшая закуска: грибы, маринованные с чесноком: грибы, маринованные с чесноком

Тушеная капуста с томатной пастой: как приготовить вкусное постное блюдо

Итальянская яичница: рецепт фриттатты с горошком и пармезаном в мультиварке