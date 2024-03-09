Как варить креветки правильно, мы расскажем в нашей кулинарной подборке из десяти рецептов с приготовлением с пошаговыми фотографиями. Обязательное берите на заметку! С нашими рецептами вы получите самые аппетитные и привлекательные креветки, которые подойдут для закуски или домашних салатов. В подборке мы собрали способы варки разных видов морепродукта: в замороженном виде, свежем, также рассказываем о различиях готовки королевских и аргентинских креветок.

Как правильно сварить варено-мороженные креветки

Как правильно сварить варено-мороженные креветки, мы пошагово описали в нашем кулинарном рецепте. Обязательно попробуйте приготовить по простой инструкции. С ней вы получите невероятно вкусное, аппетитное и привлекательное угощение для домашнего или праздничного стола.

Ингредиенты –+8 порц.

Креветки замороженные 1 кг

Лавровый лист 2 шт.

Перец душистый горошком по вкусу

Перец чёрный горошек по вкусу

Гвоздика 1 шт.

Лимон 1 шт.

Укроп по вкусу

Специи для рыбы по вкусу

Соль по вкусу

Масло оливковое 1 ст.л.

Шаги 15 мин.

Как сварить креветки правильно? Подготовим необходимые продукты по списку. Креветки используем в варено-мороженном виде. В большую кастрюлю вливаем воду, добавляем к ней соль, укроп (сушеный или свежий), лавровые листья, гвоздику, специи для рыбы и горошины перца. Доводим ароматный маринад до кипения. Лимон промываем под водой и разрезаем на две половинки. Из одной половинки лимона выдавливаем сок, косточки удаляем. Вливаем сок в кипящий маринад. Опускаем в кастрюлю креветки. Важно погружать морепродукт именно в кипящую воду. Варим креветки около 3-5 минут. Точное время готовки зависит от размера креветки. Выкладываем креветки на тарелку, поливаем их оливковым маслом и дополняем дольками лимона. Теперь вы знаете, как правильно сварить варено-мороженные креветки. Берите на заметку нашу идею!

Как варить свежие неочищенные креветки в кастрюле

Как варить свежие неочищенные креветки в кастрюле, читайте в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Варка такого аппетитного и вкусного морепродукта – это быстрый и несложный процесс. Готовые креветки можно подавать в качестве закуски, добавлять в салаты и другие домашние угощения.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Креветки свежие неочищенные – 500 гр.

Лимон – 0,5 шт.

Соль – 1 ч.л.

Вода – 2 л.

Перед душистый горошек – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Травы сушеные – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество свежих неочищенных креветок.

Шаг 2. Если вы используете креветки в замороженном виде, то даем им немного оттаять. Для этого можно залить морепродукт холодной водой на 10 минут.

Шаг 3. Кипятим кастрюлю с водой, солью и специями. Перемешиваем содержимое, чтобы соль полностью растворилась.

Шаг 4. В кипящую воду вливаем сок из половинки лимона.

Шаг 5. Далее сюда погружаем свежие креветки в панцире. Свежие креветки варятся немного дольше варено-мороженных – около 5-10 минут. Точное время зависит от размера морепродукта.

Шаг 6. Как только креветки достигли яркого розового цвета и всплыли на поверхность, они готовы. Выкладывайте на тарелку.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как варить свежие неочищенные креветки в кастрюле. Берите на заметку!

Как отварить замороженные королевские креветки

Как отварить замороженные королевские креветки, мы подробно рассказали в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку, порадуйте себя и близких вкусным угощением. Готовые креветки также порадует вас привлекательным внешним видом.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Креветки королевские – 1 кг.

Гвоздика – 3 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Укроп – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество замороженных королевских креветок.

Шаг 2. Креветки нужно разморозить. Для этого залейте их холодной водой на 10-15 минут, после отряхните от влаги.

Шаг 3. Подготовим необходимые специи. Зелень промываем и обсушиваем. Лимон нарезаем дольками. Часть отправим в рассол, часть оставим для подачи.

Шаг 4. Доводим до кипения воду в кастрюле и отправляем в нее все специи, часть лимона и часть зелени. Сюда же погружаем креветки и варим их 2-3 минуты при периодическом помешивании.

Шаг 5. Далее креветки отбрасываем на дуршлаг. Специи и зелень убираем.

Шаг 6. Выкладываем угощение на тарелку для подачи. Дополняем дольками лимона и свежей зеленью.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как отварить замороженные королевские креветки. Обязательно попробуйте!

Как отварить тигровые креветки в кастрюле

Как отварить тигровые креветки в кастрюле, мы подробно описали в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Обязательно берите на заметку, чтобы разнообразить свой стол аппетитным и привлекательным морепродуктом. Такие креветки можно подавать в качестве самостоятельной закуски или добавлять в салаты.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки тигровые – 8 шт.

Укроп – 3 ветки.

Чеснок – 2 зуб.

Имбирь – 1 ломтик.

Лед пищевой – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Вода – 1 л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец душистый горошек – по вкусу.

Сок лимонный – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Лимон/лайм – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом тигровые креветки размораживаем. Лучший способ быстро разморозить морепродукт – залить его холодной водой на 10 минут.

Шаг 2. В кастрюлю вливаем литр воды, также сюда кладем соль, дольку имбиря, ветки укропа, зубчики чеснока в шелухе, горошины перца и лавровые листья. Также вливаем сюда немного лимонного сока.

Шаг 3. Доводим маринад до кипения, провариваем специи в течение 5 минут на умеренном огне. После огонь увеличиваем и погружаем в готовый маринад размороженные креветки.

Шаг 4. Ждем, когда креветки всплывут. После этого варим ровно 30 секунд и сразу извлекаем морепродукт из воды.

Шаг 5. После варки серые тигровые креветки приобретут яркий привлекательный окрас. После кипятка сразу погружаем морепродукт в пищевой лед на 2-3 минуты.

Шаг 6. Выкладываем готовые креветки на тарелку, дополнив зеленью (салатом, укропом и т.д.), а также дольками лимона или лайма.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как отварить тигровые креветки в кастрюле. Берите на заметку нашу пошаговую идею!

Вареные креветки с соевым соусом

Вареные креветки с соевым соусом отличаются насыщенным вкусом и аппетитным видом. Попробуйте сварить морепродукт по нашему интересному рецепту с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких невероятно вкусной закуской. Готовые креветки можно подавать к столу с любыми соусами или просто так!

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Креветки – 500 гр.

Вода – 1,5 л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соус соевый – 5 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Лавровый лист – 4 шт.

Перец черный горошек – 0,75 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество креветок. Даем им немного оттаять при комнатной температуре.

Шаг 2. Вливаем полтора литра воды в кастрюлю и доводим ее до кипения.

Шаг 3. Сюда же добавляем соль, сахар и соевый соус. Перемешиваем, чтобы сухие продукты растворились.

Шаг 4. Также в наш маринад опускаем нарезанный пластинками зубчик чеснока. Шелуху снимаем.

Шаг 5. Добавляем лавровые листья и горошины черного перца. Повторно доводим до кипения воду со специями и соевым соусом, затем опускаем сюда креветки.

Шаг 6. Варим их от трех до пяти минут (время зависит от размера морепродукта). Дальше креветки перекладываем на тарелку. Достать их из кипящей воды можно с помощью шумовки.

Шаг 7. Вареные креветки с соевым соусом готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Как сварить креветки с лимоном

Как сварить креветки с лимоном читайте в нашем проверенном пошаговом рецепте с фотографиями и подробным описанием процесса. С простой кулинарной идеей вы получите невероятно вкусные, ароматные и привлекательные креветки. Подавайте к праздничному или домашнему столу!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Креветки – 500 гр.

Лимон – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Гвоздика – 7 шт.

Вода – 1-1,5 л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество креветок, даем им немного оттаять при комнатной температуре. Если спешите, залейте холодной водой на 5-10 минут.

Шаг 2. В кастрюлю по вкусу добавляем соль и специи. Специи можно использовать любые: смесь перцев, паприку, сушеные травы и другое.

Шаг 3. Вливаем в кастрюлю со специями воду – примерно литр-полтора. Также добавляем бутоны гвоздики, лавровые листья и горошины черного перца.

Шаг 4. Также в маринад погружаем дольки лимона. Доводим содержимое кастрюли до кипения.

Шаг 5. В кипящий маринад с лимоном опускаем креветки. Как только морепродукт всплывет, сразу выключаем огонь. Оставляем креветки в маринаде на 10 минут.

Шаг 6. С помощью шумовки достаем креветки из кастрюли и выкладываем на тарелку. Перед подачей можно дополнить ломтиками свежего лимона.

Шаг 7. Мы рассказали, как сварить креветки с лимоном. Обязательно берите на заметку и пробуйте!

Как сварить большие аргентинские креветки без головы

Как сварить большие аргентинские креветки без головы, вы найдете в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такие крупные и привлекательные креветки точно никого не оставят равнодушным. Подавайте их к столу в качестве самостоятельной закуски, дополнив цитрусами или ароматной зеленью.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Креветки аргентинские – 8 шт.

Лимон – 0,5 шт.

Соль – по вкусу.

Гвоздика – 2 шт.

Вода – 1,5-2 л.

Перец душистый горошек – 3 шт.

Лавровый лист – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество аргентинских креветок. Можно купить морепродукт сразу без головы или очистить самостоятельно.

Шаг 2. Далее креветки промываем под холодной водой. Если на них присутствует наледь, то можете подержать морепродукт в воде некоторое время.

Шаг 3. В кастрюлю вливаем около 1,5-2 литров воды, добавляем сюда соль и специи по списку. Доводим до кипения.

Шаг 4. Лимон разделываем на дольки и отправляем в кипящий маринад.

Шаг 5. Далее сюда опускаем аргентинские креветки, варим около 5-7 минут. После варки достаем из воды с помощью шумовки или отбрасываем на сито.

Шаг 6. Выкладываем креветки на тарелку и подаем их к столу с лимоном, лаймом или зеленью. Также вы можете сразу очистить их от панциря – по желанию.

Шаг 7. Мы поделились, как сварить большие аргентинские креветки без головы. Берите на заметку!

Вареные креветки с укропом

Вареные креветки с укропом получаются очень вкусными, ароматными и привлекательными. Такой морепродукт послужит отличной закуской для компании. Также вареные креветки можно добавлять в различные закуски и горячие блюда. Например, в салаты, тарталетки, пасту и многое другое.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Креветки – 500 гр.

Укроп – 20 гр.

Вода – 2 л.

Соль – 2 ст.л.

Лимон – 0,5 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Гвоздика – 1 шт.

Перец черный горошек – 8 шт.

Зерна кориандра – 10 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва подготовим необходимые специи для маринада: очищенные зубчики чеснока, зерна кориандра, горошины черного перца, гвоздику и лавровый лист.

Шаг 2. Подготовленные пряности с чесноком выкладываем в кастрюлю. Сюда же отправляем свежий промытый укроп.

Шаг 3. Также в кастрюлю всыпаем две столовые ложки соли.

Шаг 4. Продавливаем сюда сок из половинки лимона. Эту половинку также кладем в кастрюле. Заливаем все это водой, перемешиваем и доводим до кипения.

Шаг 5. В кипящий ароматный маринад с укропом погружаем креветки. Варим около одной-двух минут (зависит от размера морепродукта).

Шаг 6. Достаем из маринада отварные креветки и выкладываем их на тарелку. Перед подачей можно посыпать свежим укропом.

Шаг 7. Вареные креветки с укропом готовы. Подавайте к столу и пробуйте!

Вареные креветки с чесноком

Вареные креветки с чесноком получаются невероятно вкусными, ароматными и аппетитными. Такая закуска точно никого не оставит равнодушным. Приготовить морепродукт в домашних условиях очень просто. Для этого используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 10 минут

Время приготовления – 5 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Креветки – 300 гр.

Вода – 1,5 л.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 4 зуб.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество креветок. Полностью размораживать их не нужно. Достаточно обдать водой, чтобы убрать наледь.

Шаг 2. Вливаем воду в кастрюлю, добавляем сюда соль по вкусу.

Шаг 3. Сюда же отправляем очищенные зубчики чеснока. Доводим маринад до кипения.

Шаг 4. В кипящую воду с чесноком опускаем креветки. Варим их две минуты после того, как они всплывут на поверхность.

Шаг 5. С помощью шумовки достаем готовый продукт из воды.

Шаг 6. Отварные креветки можно дополнить свежей ароматной зеленью по вкусу.

Шаг 7. Вареные креветки с чесноком готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Креветки, приготовленные в микроволновке

Креветки, приготовленные в микроволновке, порадуют вас ярким вкусом и привлекательным видом. Кроме того, такой оригинальный кулинарный вариант отличается особой простотой и скоростью. Для приготовления используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Креветки – 200 гр.

Вода – 30 мл.

Чеснок – 1 зуб.

Соус соевый – 70 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошек – 10 шт.

Укроп – 2 ветки.

Лимон – 0,5 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Отмеряем необходимое количество креветок. Очищаем зубчик чеснока, укроп промываем и обсушиваем.

Шаг 2. Замороженные креветки ополаскиваем под водой, чтобы удалить наледь. Далее морепродукт кладем в глубокую емкость, которую можно использовать в микроволновке.

Шаг 3. К креветкам продавливаем зубчик чеснока.

Шаг 4. Заливаем морепродукт водой и соевым соусом.

Шаг 5. Закрываем заготовку крышкой и убираем в микроволновку на 3-4 минуты. Готовим при мощности 750 ватт. Далее открываем крышку, перемешиваем и готовим еще столько же.

Шаг 6. Даем настояться креветкам в рассоле 5 минут, затем отбрасываем их на сито.

Шаг 7. Выкладываем угощение на тарелку, дополняем дольками лимона и свежим укропом.

Шаг 8. Креветки, приготовленные в микроволновке, можно подавать к столу. Угощайтесь!