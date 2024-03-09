Рецепт: Пирог с лимонной начинкой из слоеного теста — с добавлением яблок

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое готовое — 2 пластины;

лимон — половина;

яблоко — 1 шт;

сахар — 3 ст ложки;

сахарная пудра — по вкусу;

масло подсолнечное для смазывания противня — 5 мл

Способ приготовления: Всем привет!

Слоёное тесто-это выручалочка. Из него можно много чего приготовить, например, Рогалики из слоеного дрожжевого теста приготовить.

Или Жучки из слоеного теста с маком.

А внучатки любят Сосиски запеченные в тесте.

Так что в морозилке оно всегда у меня имеется.

Выручило меня и вчера. Приехали гости, а к чаю ничего не было. Поэтому нужно было быстро что-то придумать.

На самом тесте был рецепт, я его немного видоизменила.

Тесто необходимо разморозить при комнатной температуре. Пока они размораживаются, готовим начинку.

Натираем половину лимона вместе с цедрой.

Примерно столько достаточно.

Берём одно яблоко.

Нарезаем его. Выкладываем в тарелку к лимону.

Добавляем сахар.

И всё тщательно перемешиваем. Можно и корицу добавить при желании.

Готовим противень. Застилаем его пергаментной бумагой, смазываем подсолнечным маслом.

Немного раскатываем пластины. Одну выкладываем на противень и равномерно распределяем начинку.

Сверху накрываем второй пластиной. Протыкаем зубочисткой.

После чего отправляем в разогретую духовку. Буквально на 15 минут.

По прошествии нужного времени вынимаем противень из духовки и посыпаем сахарной пудрой.

Даём пирогу остыть и подаём на стол.

Нарезаем и пьём чай ) Получилось очень вкусно.

Время приготовления не более 30 минут.

По цене недорого, стоимость теста 90 рублей.

Пробуйте. приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин.