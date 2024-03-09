Рецепт: Пирог с лимонной начинкой из слоеного теста — с добавлением яблок

Ингредиенты:
тесто слоеное бездрожжевое готовое — 2 пластины;
лимон — половина;
яблоко — 1 шт;
сахар — 3 ст ложки;
сахарная пудра — по вкусу;
масло подсолнечное для смазывания противня — 5 мл
Способ приготовления: Всем привет!
Слоёное тесто-это выручалочка. Из него можно много чего приготовить, например, Рогалики из слоеного дрожжевого теста приготовить.
Или Жучки из слоеного теста с маком.
А внучатки любят Сосиски запеченные в тесте.
Так что в морозилке оно всегда у меня имеется.
Выручило меня и вчера. Приехали гости, а к чаю ничего не было. Поэтому нужно было быстро что-то придумать.
На самом тесте был рецепт, я его немного видоизменила.
Тесто необходимо разморозить при комнатной температуре. Пока они размораживаются, готовим начинку.
Натираем половину лимона вместе с цедрой.
Примерно столько достаточно.
Берём одно яблоко.
Нарезаем его. Выкладываем в тарелку к лимону.
Добавляем сахар.
И всё тщательно перемешиваем. Можно и корицу добавить при желании.
Готовим противень. Застилаем его пергаментной бумагой, смазываем подсолнечным маслом.
Немного раскатываем пластины. Одну выкладываем на противень и равномерно распределяем начинку.
Сверху накрываем второй пластиной. Протыкаем зубочисткой.
После чего отправляем в разогретую духовку. Буквально на 15 минут.
По прошествии нужного времени вынимаем противень из духовки и посыпаем сахарной пудрой.
Даём пирогу остыть и подаём на стол.
Нарезаем и пьём чай ) Получилось очень вкусно.
Время приготовления не более 30 минут.
По цене недорого, стоимость теста 90 рублей.
Пробуйте. приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин.