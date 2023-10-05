ГлавнаяРецептыКак сделать домашнее вино из винограда Изабелла Как сделать домашнее вино из винограда Изабелла На чтение: 2 минуты Один из самых популярных напитков, безусловно, является вино. Белое, розовое или красное оно несет не только терпкий вкус, но и удивительный аромат. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Белое вино – это алкогольный напиток, изготовленный из белого винограда. Одним из самых популярных является Изабелла. Вкус напитка сладкий, немного терпкий, а аромат вы еще долго будете чувствовать рядом. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Мы подготовили рецепт белого вина Изабелла, который вы с легкостью можете приготовить на дому, следуя рекомендациям. Рецепт белого вина Изабелла Время: 3 – 4 месяца Порции: 2 Ингредиенты: – 10 килограммов белого винограда; – 3 килограмма сахара. Приготовление: Для приготовления вина используйте сорванные, свежие гроздья винограда сорта Изабелла. Отделяем виноградины от гроздей, просушиваем на бумажных полотенцах и давим сок руками. Также можно использовать толкучку, но лучше руками. С помощью марли отжимаем сок, процеживаем и добавляем сахар. Перемешиваем все и переливаем в бутылку, чтобы он наполнился на две трети. Закрываем все крышкой с дырочкой, в отверстие вставляем трубочку. Теперь нужно дуть в трубку и опустить ее в приготовленное ведро с водой. Для полной герметичности рекомендуется замазать край крышки пластилином. Дальше бутыль с будущим вином должна постоять три месяца в погребе. Периодически воду в ведре, в которую через трубку выводится газ, следует менять. Готовое вино Изабелла следует разлить по бутылкам. Если делать все верно, в итоге вы получите красивое ароматное белое вино. Для тех, кто любит более сладкие напитки, рекомендуется после трех месяцев добавить больше сахара – и пусть бутыль стоит в темном прохладном месте еще месяц. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованные шампиньоны без стерилизации. Поделитесь с друзьями