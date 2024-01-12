Как у бабушки на базаре: простой рецепт пирожков без молока, яиц и сливочного масла

Вкусные и сытные жареные пирожки – одно из самых теплых воспоминаний детства. Есть отличный рецепт их приготовления, который не требует больших затрат.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Невероятная выпечка – именно то, что нужно зимой до утреннего кофе или перекуса на работу. Эти пирожки стоят копейки, а их вкус позволит погрузиться в самые счастливые воспоминания детства.

Интересно Освежающий рецепт: салат с квашеными огурцами для каждого дня

Рецепт пирожков

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 150 грамм картофеля;

– 300 грамм отвара картофеля;

– 500 грамм муки;

– 1 чайная ложка дрожжей;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 3 – 4 столовых ложки масла;

для начинки:

– 200 грамм мяса;

– 200 граммов риса;

– 3 луковицы;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите картофель и отварите. Из готового картофеля приготовьте пюре. Влейте отвар картофеля в пюре и перемешайте. В картофель добавьте соль, сахар и дрожжи. Постепенно добавляйте муку и замесите эластичное и слегка липкое тесто. Влейте масло и немного вымесите тесто. Добавляем растительное масло, еще несколько минут вымешиваем. На этом этапе тесто уже не должно прилипнуть к рукам. Оставьте тесто отдыхать в тепле минимум на 1 час. Очищенный лук нарежьте на кубики и обжарьте на сковороде. Готовое отварное мясо измельчите в мясорубке. Сварите рис согласно инструкции на упаковке. К луку выложите рис, мясо и специи на лук и обжарьте несколько минут. Тесто разделите на 12 ровных колобков и наполните начинкой, сформуйте пирожки. Обжарьте их по бокам на хорошо разогретой сковороде с маслом. После обжарки выложите пирожки на бумажные полотенца, чтобы убрать масло.

Приятного аппетита!

Что сладкого приготовить к чаю: рецепт аппетитного плетка с вишнями.