ГлавнаяРецептыКак у бабушки на базаре: простой рецепт пирожков без молока, яиц и сливочного масла Как у бабушки на базаре: простой рецепт пирожков без молока, яиц и сливочного масла На чтение: 2 минуты Вкусные и сытные жареные пирожки – одно из самых теплых воспоминаний детства. Есть отличный рецепт их приготовления, который не требует больших затрат. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Невероятная выпечка – именно то, что нужно зимой до утреннего кофе или перекуса на работу. Эти пирожки стоят копейки, а их вкус позволит погрузиться в самые счастливые воспоминания детства. Интересно Освежающий рецепт: салат с квашеными огурцами для каждого дня Рецепт пирожков Время: 1,5 часа Порций: 4 Ингредиенты: – 150 грамм картофеля; – 300 грамм отвара картофеля; – 500 грамм муки; – 1 чайная ложка дрожжей; – 1 чайная ложка соли; – 2 чайные ложки сахара; – 3 – 4 столовых ложки масла; для начинки: – 200 грамм мяса; – 200 граммов риса; – 3 луковицы; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Очистите картофель и отварите. Из готового картофеля приготовьте пюре. Влейте отвар картофеля в пюре и перемешайте. В картофель добавьте соль, сахар и дрожжи. Постепенно добавляйте муку и замесите эластичное и слегка липкое тесто. Влейте масло и немного вымесите тесто. Добавляем растительное масло, еще несколько минут вымешиваем. На этом этапе тесто уже не должно прилипнуть к рукам. Оставьте тесто отдыхать в тепле минимум на 1 час. Очищенный лук нарежьте на кубики и обжарьте на сковороде. Готовое отварное мясо измельчите в мясорубке. Сварите рис согласно инструкции на упаковке. К луку выложите рис, мясо и специи на лук и обжарьте несколько минут. Тесто разделите на 12 ровных колобков и наполните начинкой, сформуйте пирожки. Обжарьте их по бокам на хорошо разогретой сковороде с маслом. После обжарки выложите пирожки на бумажные полотенца, чтобы убрать масло. Приятного аппетита! Что сладкого приготовить к чаю: рецепт аппетитного плетка с вишнями. Поделитесь с друзьями