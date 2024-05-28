Как засолить молодую капусту вкусно и быстро. Хрустящий рецепт своими руками

Засолка капусты — это один из способов консервации, который позволяет сохранить продукт на длительное время.
В процессе засолки происходит молочнокислое брожение, в результате которого образуется молочная кислота. Она является естественным консервантом и защищает капусту от порчи. Благодаря этому капуста может храниться в течение нескольких месяцев.
Засоленная капуста также приобретает новые вкусовые качества. Она становится более кислой и ароматной, что делает её отличным дополнением к различным блюдам.
Кроме того, засолка позволяет сохранить все полезные свойства капусты. Засолим молодую капусту.
Ингредиенты:
- ранняя капуста — шт.;
- чеснок — 1 головка;
- свекла — 1 шт.;
- укроп — пучок укропа;
- черный перец — 20 горошин;
- лавровый лист — 3 шт.;
- вода — литр;
- соль — 40 г.
Приготовление засоленной капусты:
Удаляем с капусты верхние листья, убираем кочерыжку. Делим капусту на 4 части, стараемся к каждой части распределить остатки кочерыжки.
Выкладываем укроп в банку для засолки. Нарезаем небольшими пластинами очищенную свеклу, кладем к укропу на дно банки.
Нарезаем небольшими дольками чеснок, кладем в банку вместе с черным перцем и лавровым листом. Выкладываем в банку куски капусты, формируем слои из укропа, черного перца, свеклы и чеснока.
Верхушку банки также застилаем укропом, черным перцем и чесноком. Тщательно утрамбовываем все продукты в банке.
Смешиваем соль с водой, заливаем в банку до горла. Накрываем капусту крышкой и оставляем засаливаться.
Засаливаем капусту 5 дней, не забывая выпускать газ время от времени.
Получается вкусная хрустящая засоленная капуста.