Какие блюда приготовить из банана: рецепты, которые удивят домочадцев

Бананы можно назвать чуть ли не самыми древними питательными продуктами.

Считается, что впервые их начали употреблять на территории Юго-Восточной Азии.

Сегодня большое количество государств занимаются выращиванием этих ягод (с позиции ботаники бананы считаются именно ягодами), рассказывает Архипова Юлия.

В ряде стран бананы считаются главной пищей. Страной-рекордсменом по поеданию данных плодов является Бурунди (Африка), где ежегодно на 1 жителя приходится порядка 190 кг ягод. В РФ же данный показатель не превышает 7,3 кг, что неудивительно, ведь бананы у нас не произрастают.

К положительным свойствам бананов можно отнести:

• наличие большого количества ценных соединений в составе;

• очистка организма;

• улучшение функций иммунной системы.

В составе бананом есть триптофан – важный белок, который в человеческом организме преобразуется в гормон счастья и радости серотонин.

Также в бананах содержится много калия, в связи с чем они могут принести неоспоримую пользу лицам, которые страдают нарушениями работы сердечно-сосудистой системы.

Вместе с тем, нужно учитывать, что употребление бананов способствует сгущению крови. В данной связи нежелательно их потреблять людям, которые страдают варикозом и тромбофлебитом, либо перенесли инфаркт или инсульт.

Бананы можно есть как свежими, так и жареными, вареными и запеченными. Кроме того, из них делают чипсы, применяют для изготовления винных и пивных напитков, добавляют в выпечку и десерты.

Хочу представить вам несколько очень питательных блюд с великолепным вкусом, для приготовления которых понадобятся бананы.

Простое блюдо молочно-банановое желе сможет украсить любой стол, особенно для детей.

Сначала нужно подготовить следующие ингредиенты:

• 2 банановых плода среднего размера;

• 700 мл свежего молока;

• 3-4 ст. л. Сахарного песка;

• ваниль (добавлять по вкусу);

• 50 мл чистой воды;

• 30 г купленного желатина.

Украсить блюдо можно орехами (грецкими, миндалем и пр.), печеньем и шоколадом.

Первым делом желатин нужно залить чистой прохладной водой. Дать немного времени для разбухания.

Затем молоко заливается в блендер. Туда же помещаются банановые кусочки, ваниль и сахарный песок. Все компоненты взбиваются до получения массу с однородной консистенцией.

После этого желатин нужно поставить на водянистую баню. Помешивая, нужно дождаться его растворения. Далее желатин также помещается в блендер.

Затем смесь разливается по отдельным стаканчикам с небольшой высотой, которые отправляются в холодильную камеру.

К столу блюдо можно подавать, украсить перетертыми орехами и шоколадом. Дети будут в полном восторге от такого десерта!

Другой легкий рецепт – банан в шоколаде

Сначала ягоды необходимо порезать на несколько частей (от 3 до 5, в зависимости от размера). Для растопки шоколада используется водяная баня. Затем нужно взять измельченные грецкие орехи, стружку кокоса и кунжут.

Банановые кусочки насаживаем на шпажку, обмазываем шоколадом, обсыпаем орешками и укладываем на тарелку с небольшой высотой, поместив на ее дно пергаментную бумагу, помещаем в холодильную камеру. Подавать блюдо к столу можно после застывания шоколада.

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Проверено редакцией