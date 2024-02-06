Формовка цветков из теста — то, что может успокоить. Процесс этот довольно расслабляющий. Если вы хотите таким способом немного помочь своей нервной системе и отвлечься, испеките симпатичные пышные булочки с яблоками и корицей.

Такой выпечке необходимо придать форму нежных роз. Для этого вам стоит сделать круглые лепешки из теста, которые затем нужно будет разрезать на четыре импровизированных лепестка. За ними спрячется фруктовая начинка.

Как вкусно испечь пышные булочки с яблоками (в виде роз)

Чтобы наполнение выпечки не походило на кашу, будьте внимательны в процессе термообработки яблок. Передерживать фрукты с сахаром и маслом на плите нельзя, иначе потом они не будут держать форму.

Ингредиенты

Молоко250 мл Сахар180 г Сухие дрожжи5 г Соль1 щеп. Яйцо2 шт. Сливочное масло80 г Пшеничная мука500 г Сахар400 г Корица1 ч. л. Яичный желток1 шт. Вода2 ст. л. Лимонный сок2 ст. л.

Приготовление

В глубокую емкость влейте кефир. Всыпьте сухие дрожжи, 50 г сахара и соль. Перемешайте все ингредиенты венчиком до однородной смеси. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре.В отдельную миску вбейте яйца. Добавьте 50 г сахара. Тщательно перемешайте венчиком. Влейте яичную смесь к дрожжам. Хорошенько перемешайте всё.В полученную смесь постепенно всыпьте просеянную пшеничную муку. Замешайте тесто ложкой. Затем работайте руками. Добавьте в тесто 50 г размягченного сливочного масла. Вмешайте его. Соберите полученное однородное тесто в комок. Поместите его в глубокую емкость. Накройте тесто пищевой пленкой. Отправьте его в теплое место на 1 час. Обомните тесто. Затем еще на 60 минут уберите в тепло.Приготовьте начинку. Очистите яблоки от кожуры. Удалите сердцевинки. Нарежьте яблоки небольшими кубиками. Поместите фрукт в сотейник с толстым дном. Добавьте 30 г размягченного сливочного масла.Отправьте сотейник на огонь. Влейте в него лимонный сок и 80 г сахара. Перемешайте всё. Тушите яблоки на среднем огне в течение 2 минут. Всыпьте к ним молотую корицу. Перемешайте и уберите сотейник с плиты. Обомните тесто еще раз. Разделите его на 12 равных частей, из каждой сформируйте шар. Раскатайте заготовки в круглые плоские лепешки. Сделайте на каждой из них 4 надреза, не доходя до центра.Поместите на середину лепешки приблизительно 1 ст. л. фруктовой начинки (горкой). Вокруг яблок обверните первый «лепесток». Идя по кругу, заложите остальные кусочки теста, формируя «розочку». Плотно прикрепите последний лепесток к основе. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Накройте их полотенцем. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре для расстойки.Взбейте яичный желток с 2 ст. л. воды. Смажьте полученной смесью будущие булочки, используя кулинарную кисточку. Отправьте их в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 25 минут.

Нужно отметить, что в посыпке сахарной пудрой такие аппетитные дрожжевые булочки не нуждаются. Они и так выглядят великолепно. К слову, если у вас не оказалось дома яблок, можете начинить булочки вишней, соединенной с сахаром и крахмалом. Получится волшебно!