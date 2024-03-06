Пирожки с луком и яйцом — это необыкновенно вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить и на сковороде, и в духовке. Пирожки готовят из дрожжевого или слоеного теста. А для тех, кто не любит длительные процессы, тесто можно приготовить на кефире с содой или разрыхлителем. Вкусные пирожки хороши как в горячем, так и в остывшем состоянии.

Жареные пирожки с луком и яйцом на сковороде

Жареные пирожки с луком и яйцом на сковороде выглядят потрясающе. Воздушная выпечка покорит всех любителей простой домашней еды. Яркая начинка великолепно сочетается с дрожжевым тестом. Пирожки готовятся просто, но для того, чтобы тесто хорошо подошло, потребуется время.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука 500 гр. + для работы с тестом

Дрожжи быстродействующие 7 гр. (сухие)

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Вода теплая 300 мл.

Масло растительное 2 ст.л. + для работы с тестом

Лук зелёный 200 гр.

Яйцо куриное 6 шт.

Масло сливочное 3 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 120 мин.

Как приготовить вкусные пирожки с луком и яйцом? В миске смешиваем 5 столовых ложек муки, дрожжи и сахарный песок. Размешав, выливаем теплую воду. Еще раз перемешиваем. Прикрыв, оставляем минут на 20, чтобы дрожжи заработали. Подошедшая опара покроется пузырьками. Солим, наливаем 2 столовые ложки растительного масла и просеиваем порцию муки. Перемешиваем ложкой. Досыпаем остатки муки и собираем тесто руками в общий шар. Припорошив стол мукой, перекладываем тесто. Вымешиваем тесто руками. Тесто после вымешивания должно стать гладким и слегка липнуть. Промазав миску растительным маслом, кладем тесто. Накрыв, ставим емкость на 1 час в место без сквозняков. Промываем перья лука и измельчаем как можно мельче. Пересыпаем в миску, поливаем топленым сливочным маслом. Солим и перчим. Размешиваем. Сваренные яйца очищаем и измельчаем. Измельчив, перекладываем к луку и размешиваем. Тесто хорошо подошло, пора приступать к лепке. Обминаем тесто и делим на колобки по желаемому количеству пирожков. Прикрыв полотенцем, даем подойти. Каждый шарик растягиваем в пласт. Кладем начинку. Формируем пирожки, защипнув свободные края. Глубокую сковородку нагреваем и наливаем растительное масло. В кипящее масло опускаем пирожки и обжариваем до золотистости. Поверхность тарелки застилаем бумажными салфетками и выкладываем жареные пирожки. Пирожки с луком и яйцом готовы! Когда излишки масла впитаются в салфетку, перекладываем пирожки на тарелку. Подаем пирожки с чаем или супом. Приятного аппетита!

Пирожки с луком и яйцом в духовке

Пирожки с луком и яйцом в духовке стопроцентно понравятся всем, кто не ест жареную пищу. Сегодня поделюсь универсальным рецептом, который можно приготовить и в духовке, и на сковороде. Домочадцы разделились на два лагеря. Кто-то любит жареные пирожки, а кто-то обожает только выпеченные. Чтобы сэкономить время, готовлю по этому рецепту. И пока противень с пирожками находится в духовке, можно быстро пожарить остальные пирожки.

Время готовки – 2 ч. 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 350 гр.

Дрожжи сухие – ½ ч.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Соль – щепотка.

Молоко теплое – 300 мл.

Масло растительное – 3 ст.л. + для жарки.

Яйца куриные – 1 шт.

Для начинки:

Лук зеленый – 150 гр.

Яйца отварные – 5 шт.

Соль – по вкусу.

Яйца куриные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты для вкуснейших пирожков.

Шаг 2. Отмеряем полстакана теплого молока. Насыпав дрожжи, столовую ложку муки и сахарного песка, размешиваем и даем постоять.

Шаг 3. Муку просеиваем в глубокую миску и солим. Выливаем яйцо, подошедшую опару, 3 столовых ложки растительного масла и оставшееся молоко. Вымешиваем массу не менее пяти минут.

Шаг 4. Прикрываем полотенцем или пленкой. Размещаем в месте без сквозняков. Ждем, когда тесто вырастет вдвое.

Шаг 5. Обминаем тесто смазанными растительным маслом руками, припылив мукой. Тесто обминаем 3 раза. Всего потребуется 2 часа на расстойку.

Шаг 6. Вкрутую сваренные яйца охлаждаем и освобождаем от скорлупы. Лук хорошо моем.

Шаг 7. Измельчив лук, высыпаем в миску и солим. Яйца режем кубиком.

Шаг 8. Смешиваем продукты.

Шаг 9. Припылив рабочую поверхность мукой, делим тесто на равные комочки. Каждый раскатываем или формируем вручную в округлую лепешку. Кладем начинку.

Шаг 10. Делаем пирожки и половину их укладываем на застеленный пергаментом противень. Смазываем сверху взбитым яйцом.

Шаг 11. Выпекаем пирожки в горячей духовке 15 минут при 200°С. Горячие пирожки остужаем на решетке.

Шаг 12. Вторую половину пирожков жарим на раскаленной с растительным маслом сковороде. Готовые пирожки кладем на салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

Шаг 13. Аппетитную выпечку подаем на стол. Каждый выберет тот пирожок, который больше нравится. Приятного аппетита!

Пирожки с яйцом и зеленым луком

Пирожки с яйцом и зеленым луком готовятся просто. Несмотря на использование в рецепте дрожжевого теста, процесс осилит каждая хозяйка. Чтобы тесто хорошо поднялось, обязательно используем проверенные дрожжи. Это один из критериев положительного результата. В остальном все пойдет по накатанной, если четко придерживаться описания.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления –30 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 1 кг.

Дрожжи сухие – 11 гр.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 2 ч.л.

Молоко – 700 мл.

Масло растительное – 5 ст.л. + для смазывания и жарки.

Для начинки:

Лук зеленый – 200 гр.

Яйца куриные – 6 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость пропускаем муку высшего сорта через сито. Солим и кладем 3 столовые ложки сахарного песка. Засыпаем проверенные сухие дрожжи.

Шаг 2. Размешав сухие составляющие, выливаем растительное масло.

Шаг 3. Нагреваем молоко до теплого состояния (жирность продукта не важна), по чуть-чуть вводим в миску с мукой, постоянно размешивая.

Шаг 4. Припылив рабочую поверхность мукой, перекладываем тесто и вымешиваем 5 минут. В емкость, смазанную растительным маслом, отправляем скатанный шар. Прикрыв полотенцем и разместив в теплом помещении, даем подняться. Понадобится минут 40.

Шаг 5. Вымытые зеленые перья лука измельчаем. Количество лука определяем самостоятельно, кому как нравится. Высыпаем в миску, солим и поливаем растительным маслом для сочности.

Шаг 6. Яйца категории С0-С1 отвариваем вкрутую. Охладив и очистив, режем кубиком. Пересыпаем к луку и размешиваем.

Шаг 7. Смазываем растительным маслом рабочую поверхность и перекладываем ком. Делим его на количество пирожков. Размер будущих пирожков определяем самостоятельно. Колобки растягиваем руками или раскатываем. Кладем начинку и защипываем края.

Шаг 8. Поместив сковородку на сильном пламени, нагреваем. На горячую поверхность выливаем растительное масло. Укладываем пирожки швом на кипящее масло. Жарим пирожки до приятного золотистого оттенка. Кладем на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.

Шаг 9. Жареную выпечку подаем к столу с горячим ароматным чаем. Приятного аппетита!

Дрожжевые пирожки с яйцом и луком

Дрожжевые пирожки с яйцом и луком не только выглядят потрясающе, но и на вкус просто изумительные. Великолепную выпечку оценят все любители домашней еды. Пирожки удобно взять на перекус. Выпечка не теряет прекрасный вкус и в холодном виде, например, если дополнить подогретым бульоном или супом.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 5-6 ст.

Дрожжи сухие – 2 ч.л.

Сахар-песок – 4 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Вода/молоко/сыворотка – 2 ст.

Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.

Яйца куриные – 1 шт.

Маргарин – 60 гр.

Масло сливочное топленое – 40 гр.

Начинка:

Лук зеленый – 300 гр.

Яйца куриные – 5 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Смешав сахар и гранулированные дрожжи, заливаем половину нагретой жидкости. Это может быть вода, сыворотка или молоко любой жирности. При необходимости количество сухих дрожжей можно заменить прессованными. Сырых дрожжей кладем в 3 раза больше.

Шаг 2. Размешав, оставляем на 10 минут. Подготавливаем другие продукты. Отдельно взбалтываем яйцо с солью. Сдабриваем растительным маслом и маргарином (можно использовать что-то одно), предварительно растопленным. Доливаем воду. Разбалтываем.

Шаг 3. Смешиваем опару с жидкими компонентами. Высыпаем часть муки. Размешав, порционно подсыпаем остальную муку. Замесив тесто и прикрыв полотенцем, ставим в место без сквозняков. Для поднятия потребуется 1,5-2 часа. Все зависит от качества дрожжей.

Шаг 4. Пока поднимается тесто, отвариваем вкрутую яйца для начинки. Остудив и освободив их от скорлупы, рубим кубиком. Промыв перья лука и просушив, тонко измельчаем.

Шаг 5. Нарезанные составляющие объединяем и поливаем топленым сливочным маслом. Начинка от этого станет ароматной и сочной.

Шаг 6. Посолив и поперчив, размешиваем.

Шаг 7. Спустя час нежно обминаем тесто руками и снова даем увеличиться в объеме.

Шаг 8. После вторичного поднятия, отщипываем комочки желаемой величины. От их величины зависит размер пирожков.

Шаг 9. Растягиваем круглые заготовки и раскладываем начинку. Собираем края к центру.

Шаг 10. В глубокой сковородке прогреваем растительное масло. Укладываем пирожки и готовим на умеренном огне.

Шаг 11. Поджарив на одной стороне, переворачиваем румяной стороной вверх.

Шаг 12. Обжаренные изделия размещаем на салфетке (или используем для этих целей бумажные полотенца), чтобы избавиться от лишнего масла. Выпечку подаем горячей. Приятного аппетита!

Пирожки с луком и яйцом на кефире

Пирожки с луком и яйцом на кефире идеальны для тех, кто боится работать с дрожжевым тестом. Выпечка на кефире получается пористой и почти невесомой. А процесс приготовления занимает менее часа. Нежное тесто прекрасно дополняет ароматную начинку. Воздушные изделия подходят как к сладкому чаю, так и наваристому бульону или первым блюдам.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300-350 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Кефир – 125 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л. + для жарки.

Для начинки:

Лук зеленый – 200 гр.

Яйца – 3 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Отварив вкрутую, остудив и очистив от скорлупы яйца, режем кубиком. Зеленый лук промываем и мелко режем. Соединив составляющие, солим.

Шаг 2. Теплый кефир выливаем в емкость. Добавляем соль, сыплем сахар. Разбалтываем.

Шаг 3. Высыпаем питьевую соду и активно мешаем до образования пены.

Шаг 4. Дополняем одной столовой ложкой растительного масла.

Шаг 5. Размешав, засыпаем половину просеянной муки.

Шаг 6. Смешиваем компоненты до гладкости.

Шаг 7. Подсыпая оставшуюся муку, собираем в ком и продолжаем вымешивать до эластичности. Сдобрив тесто оставшимся растительным маслом, закрываем пленкой или чистым кухонным полотенцем и даем отдохнуть четверть часа.

Шаг 8. Комок делим на колобки. Каждую заготовку растягиваем в круглую лепешку.

Шаг 9. В серединке размещаем начинку.

Шаг 10. Закрепляем стороны, крепко прижимая.

Шаг 11. Формируем пирожки.

Шаг 12. Укладываем пирожки защепленной стороной вниз и слегка прижимаем.

Шаг 13. На сковороду выливаем растительное масло и размещаем на среднем пламени. На горячее масло укладываем пирожки. Обжариваем 4 минуты.

Шаг 14. Когда низ поджарится, переворачиваем и доготавливаем.

Шаг 15. Румяные пирожки подаем сразу.

Шаг 16. Выпечка выходит нежной и очень вкусной. Приятного аппетита!

Пирожки на слоеном тесте с луком и яйцом

Пирожки на слоеном тесте с луком и яйцом готовятся проще простого. Тесто мы используем уже готовое, что экономит время. Потрясающая выпечка удивит своей хрусткостью. Рецепт под силу не только профессионалам, но и неопытным новичкам. Готовьте с удовольствием!

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр.

Яйца куриные – 5 шт.

Мука пшеничная – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук зеленый – 100 гр.

Яйца перепелиные – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Достаем ингредиенты. Даем оттаять тесту. Ставим вариться куриные яйца. Перья зеленого лука хорошо промываем и просушиваем. Разогреваем духовку до 180 градусов.

Шаг 2. Остудив и очистив от скорлупы яйца, мелко режем. Зеленый лук измельчаем.

Шаг 3. Соединяем компоненты. Солим, перчим и перемешиваем.

Шаг 4. Припорошив рабочую поверхность мукой, укладываем тесто. Каждый пласт делим на 6 квадратов.

Шаг 5. Раскатав каждый квадрат, в середину кладем начинку.

Шаг 6. Формируем пирожки, складывая свободные края к центру и хорошо защипывая.

Шаг 7. На противень кладем пекарскую бумагу или силиконовый коврик. Перекладываем пирожки.

Шаг 8. Взбалтываем перепелиное яйцо и промазываем им пирожки. Помещаем выпекаться пирожки на 30-40 минут в зависимости от мощности техники.

Шаг 9. Готовые пирожки аккуратно снимаем с противня и подаем с горячими напитками или первыми блюдами. Приятного аппетита!

Пирожки с луком, яйцом и капустой

Пирожки с луком, яйцом и капустой представляют собой великолепную выпечку. Вкусные пирожки идеально подходят для домашних чаепитий и встречи долгожданных гостей. Специи наполняют начинку незабываемым ароматом, а в сочетании со слоеным тестом – это изумительное кулинарное творение, от которого не откажется ни один человек.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Тесто слоеное – 300 гр.

Капуста – 400 гр.

Сметана – для смазки.

Соль – по вкусу.

Хмели-сунели – 0,5 ч.л.

Масло оливковое/топленое – 2 ст.л.

Зеленый лук – 50 гр.

Яйца – 2 шт.

Кориандр молотый – 0,25 ч.л.

Кунжут – 1 ст.л.

Смесь перцев – 0,25 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Сняв с капусты вялые листы, крошим ее мелко. В сотейнике или сковороде прогреваем оливковое или топленое сливочное масло. Высыпаем рубленую капусту и жарим, помешивая.

Шаг 3. Спустя 10 минут капуста осядет и уменьшится в объеме. Солим и посыпаем ее специями. Наливаем немного воды и томим под крышкой до мягкости.

Шаг 4. К готовой капусте засыпаем нарезанный зеленый лук. Спустя несколько минут, снимаем с конфорки.

Шаг 5. Пока тушится капуста, отвариваем вкрутую яйца, остужаем, очищаем от скорлупы и измельчаем. К остывшей капусте добавляем нарезанные яйца. Солим и перемешиваем.

Шаг 6. Слоеное тесто режем на желаемое количество пирожков. Приплюснув каждый комок, раскатываем.

Шаг 7. В середину укладываем начинку и защипываем края в центре.

Шаг 8. В форму кладем пекарскую бумагу. Швом вниз кладем заготовки. Сверху промазываем сметаной и присыпаем кунжутными семенами. Раскалив духовку до 180°С, выпекаем около получаса.

Шаг 9. Готовые пирожки подаем с супом или горячими напитками в теплом или холодном виде. Приятного аппетита!

ПП пирожки с луком и яйцом в духовке

ПП пирожки с луком и яйцом в духовке обладают великолепным вкусом. Тонкое хрустящее тесто из лаваша и яркая начинка идеально гармонируют между собой. Закуску предпочтительно подавать в только что приготовленном виде. После остывания, пирожки потеряют свою хрусткость.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Лаваш – 2 шт.

Сметана – 100 гр.

Соль – 1 по вкусу.

Масло растительное – для смазывания.

Лук зеленый – 60 гр.

Яйца отварные – 10 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты.

Шаг 2. 9 яиц ставим вариться. Готовим до состояния вкрутую и заливаем ледяной водой. Остывшие яйца освобождаем от скорлупы.

Шаг 3. Пока варятся яйца, перебираем лук, убирая испорченные перья. Промываем под краном. Обсушив, мелко режем.

Шаг 4. Очищенные яйца трем с помощью терки.

Шаг 5. В большую миску пересыпаем натертые яйца и нарубленный лук. Сдабриваем сметаной. Солим и перчим. Сметану выбираем с пониженным содержанием жира.

Шаг 6. Перемешиваем начинку.

Шаг 7. Каждый лист лаваша делим на 4 заготовки.

Шаг 8. На край заготовок кладем начинку.

Шаг 9. Края лаваша сгибаем к центру и заворачиваем рулетом.

Шаг 10. Таким образом формируем все заготовки.

Шаг 11. Противень или огнеупорную форму смазываем растительным маслом и размещаем пирожки.

Шаг 12. Взбалтываем оставшееся яйцо и кулинарной кисточкой промазываем поверхность пирожков.

Шаг 13. Нагреваем духовой шкаф до 200°С. Помещаем пирожки в горячую духовку и готовим до золотистости.

Шаг 14. Румяные пирожки подаем сразу или даем немного остыть.

Шаг 15. Хрустящие пирожки подаем со сладким чаем.

Шаг 16. Кто предпочитает пирожки есть на обед, дополняем горячим бульоном.

Шаг 17. Это непередаваемо вкусно! Приятного аппетита!

Пирожки с луком, сыром и яйцом

Пирожки с луком, сыром и яйцом на свое приготовление потребуют значительное количество времени. Все зависит от качества дрожжей и свежести продуктов. Хорошие дрожжи сработают быстро и тесто вырастет в несколько раз. От воздушных пирожков с аппетитной начинкой не откажется ни один любитель домашней выпечки.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 14

Ингредиенты:

Мука – 3-3,5 ст.

Дрожжи сухие быстродействующие – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Молоко – 1 ст.

Масло растительное – 80 мл.

Для начинки:

Лук зеленый – 10 перьев.

Яйца отварные – 3 шт.

Сыр моцарелла твердый – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В высокой миске смешиваем по чайной ложке соли, сахарного песка и сухих дрожжей. Прессованных понадобится в три раза больше.

Шаг 2. Нагреваем молоко до теплого состояния и потихоньку выливаем к сухим продуктам. Активно размешиваем.

Шаг 3. Выливаем растительное масло.

Шаг 4. Подсыпав 3 стакана муки, вымешиваем эластичное тесто. Прикрываем и размещаем в месте без сквозняков. Для поднятия теста потребуется около 1 часа.

Шаг 5. Зеленый лук промываем и стряхиваем от влаги. Крошим зелень и складываем в миску.

Шаг 6. Варим вкрутую яйца. Остужаем в ледяной воде. Избавляемся от скорлупы. Режем мелким кубиком и пересыпаем к луку.

Шаг 7. Моцареллу натираем на терке или нарезаем кубиками. Перекладываем к остальным составляющим. Посолив, размешиваем.

Шаг 8. Увеличившееся тесто приминаем руками. По необходимости досыпаем муку и вымешиваем.

Шаг 9. Скатав ком, отрываем кусочки теста. Растягиваем в лепешки. В центр каждой кладем начинку и формируем пирожки, крепко защипывая края.

Шаг 10. Раскаливаем сковородку с растительным маслом. На расстоянии друг от друга размещаем пирожки и жарим на среднем огне до золотистого оттенка.

Шаг 11. Готовые пирожки подаем с пылу с жару. Приятного аппетита!

Пирожки с рисом, луком и яйцом

Пирожки с рисом, луком и яйцом получаются необыкновенно красивыми. Я жарю пирожки на сковороде, но можно испечь их в духовке. Сытное угощение нравится всем от мала до велика. На весь процесс уйдет около 2-х часов. Если постараться налепить заготовки впрок и заморозить, то вкусную выпечку можно приготовить в любой момент.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Рис – 100 гр.

Дрожжи сухие – 11 гр.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Вода – 500 мл.

Соль – по вкусу.

Мука пшеничная – 4-4,5 ст.

Масло сливочное топленое– 100 гр.

Лук зеленый – 1 пучок.

Яйца отварные – 6 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В полулитрах кипяченой воды разбалтываем соль по вкусу, сахарный песок и столовую ложку сливочного масла. В однородную субстанцию высыпаем дрожжи (у меня быстродействующие) и муку, пропущенную через сито. Вымешиваем тесто, прикрыв, даем подняться в течение часа.

Шаг 2. Промываем рис. Высыпаем в кастрюлю с холодной водой. Солим и кипятим, добавляем столовую ложку сливочного масла. Воды должно быть вдвое больше риса. Когда жидкость впитается в крупу, рис убираем с плиты.

Шаг 3. Перебираем зеленый лук от подвядших перьев. Просушив, рубим ножом.

Шаг 4. Приготовив яйца вкрутую, остудив и освободив от скорлупы, измельчаем их и соединяем с остывшим рисом и рубленым луком.

Шаг 5. Выливаем остальное сливочное масло, предварительно растопив его. Размешиваем начинку.

Шаг 6. Тесто к этому времени хорошо подойдет. Обминаем его. Раскатав скалкой не слишком тонко, вырубкой или стаканом делаем круглые заготовки. В центр кладем начинку и крепко защипываем края.

Шаг 7. Пока лепим пирожки, разогреваем сковородку с растительным маслом. Аккуратно опускаем в кипящее масло пирожки и жарим на умеренном пламени до золотистости.

Шаг 8. Готовые пирожки складываем на поверхность с бумажными полотенцами или пергаментом для выпечки, чтобы впитались излишки масла. Подаем выпечку с чаем или бульоном. Приятного аппетита!