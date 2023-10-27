ГлавнаяРецептыПесочные кольца с маком, кокосом и орешками – домашняя выпечка выходного дня Песочные кольца с маком, кокосом и орешками – домашняя выпечка выходного дня На чтение: 2 минуты Обожаете похрустать сладеньким к чаю или кофе? У нас есть отличный рецепт сладкого печенья из песочного теста, которое точно станет любимым. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Песочные кольца – популярная разновидность домашнего печенья, которую так обожают не только дети, но и взрослые. Простое тесто, посыпки на выбор – объедение! Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Кроме предложенных посыпок к колцам можно выбирать те, которые по душе, или в наличии дома. Рецепт песочных колец к чаю Время: 2 часа Порции: 15 – 20 штук Ингредиенты: – 180 граммов сливочного масла 82% – 100 граммов сахара – 10 граммов ванильного сахара – щепотка соли – 1 яйцо (+1 для смазки) – 310 граммов муки – 30 граммов кукурузного крахмала – 0,5 чайной ложки разрыхлителя. Для присыпки: – кокосовая стружка; – обжаренные грецкие орехи; – мак. Приготовление: Сливочное масло соединяем с сахаром, ванильным сахаром, солью. Все хорошо взбиваем, пока масса не станет светлой (где-то 5 минут). Вводим яйцо и тоже хорошо взбиваем. Муку просеиваем с крахмалом и разрыхлителем и добавляем половину теста. Вымешиваем лопаткой, добавляем оставшуюся муку и перемещаем тесто на рабочую поверхность. Важно, чтобы печенье получилось песочным и нежным – не нужно его долго вымешивать, а быстро собрать в шар. Разделяем тесто на две части, раскатываем на пергаменте и отправляем в холодильник на 20 – 30 минут. Из охлажденного теста вырезаем печенье, вытаскиваем серединку, смазываем яйцом и погружаем в посыпки. Выкладываем на противень застеленный пергаментом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем до румяного цвета 15 – 17 минут. Готовое печенье охлаждаем на решетке. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сырную шарлотку с яблоками. Поделитесь с друзьями