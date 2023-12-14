Описание приготовления:

Не забудьте украсить праздничный стол красочными и вкусными канапе, ведь готовятся они за считанные минуты! Вы можете приобрести пресервы сельди в масле или просто слабосоленую сельдь и отфилетировать ее в домашних условиях.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сельдь Блюдо: Закуски / Канапе

Состав / Ингредиенты:

Хлеб 3 Ломтика (черный)

Лимон 1/4 Штуки

Сыр сливочный 100 Грамм

Сельдь в масле 100 Грамм

Петрушка 2-3 Штук (стебля)

Количество порций 4

Калорийность

234 ккал

Калорийность

4 г

Белки

22 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Канапе с селедкой и лимоном»

Подготовьте указанные ингредиенты. По желанию можете дополнить их красным или зеленым луком.

Предпочтительнее приобретать квадратный тостовый хлеб или хлеб-кирпичик. Разрежьте его по диагонали и еще раз по диагонали, получая небольшие треугольники. Обмажьте их сливочным сыром и выложите на тарелку. Можно заменить сливочный сыр плавленым.

Выложите на каждое канапе по кусочку слабосоленой сельди. Если филетируете селедку в домашних условиях, то обязательно удалите из филе все косточки.

Четверть лимона нарежьте ломтиками и удалите косточки. Выложите на канапе.

Украсьте треугольнички свежей петрушкой, укропом или зеленым луком.

Праздничные канапе полностью готовы, подавайте их к столу.