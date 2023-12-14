Описание приготовления:
Не забудьте украсить праздничный стол красочными и вкусными канапе, ведь готовятся они за считанные минуты! Вы можете приобрести пресервы сельди в масле или просто слабосоленую сельдь и отфилетировать ее в домашних условиях.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сельдь Блюдо: Закуски / Канапе
Состав / Ингредиенты:
- Хлеб 3 Ломтика (черный)
- Лимон 1/4 Штуки
- Сыр сливочный 100 Грамм
- Сельдь в масле 100 Грамм
- Петрушка 2-3 Штук (стебля)
Количество порций 4
Калорийность
234 ккал
Калорийность
4 г
Белки
22 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Канапе с селедкой и лимоном»
Подготовьте указанные ингредиенты. По желанию можете дополнить их красным или зеленым луком.
Предпочтительнее приобретать квадратный тостовый хлеб или хлеб-кирпичик. Разрежьте его по диагонали и еще раз по диагонали, получая небольшие треугольники. Обмажьте их сливочным сыром и выложите на тарелку. Можно заменить сливочный сыр плавленым.
Выложите на каждое канапе по кусочку слабосоленой сельди. Если филетируете селедку в домашних условиях, то обязательно удалите из филе все косточки.
Четверть лимона нарежьте ломтиками и удалите косточки. Выложите на канапе.
Украсьте треугольнички свежей петрушкой, укропом или зеленым луком.
Праздничные канапе полностью готовы, подавайте их к столу.