Описание приготовления:

Для большого количества гостей просто увеличьте норму ингредиентов в несколько раз. Готовьте канапе непосредственно перед подачей, чтобы они не заветрились. Майонез по желанию замените творожным сыром.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Закуски / Канапе

Состав / Ингредиенты:

Семга слабосоленая 120 Грамм

Хлеб тостовый 2 Ломтика

Сыр твердый 70 Грамм

Майонез 2 Чайных ложки

Оливки 6 Штук (без косточек)

Черри 6 Штук

Петрушка 2 Штуки (веточки)

Количество порций 3

Калорийность

209 ккал

Калорийность

13 г

Белки

13 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Канапе с семгой на шпажках»

Подготовьте указанные ингредиенты. Семгу можно использовать слабосоленую или копченую, а хлеб — любого сорта.

Ломтики тостового хлеба нарежьте квадратиками. По желанию квадратики можно подсушить в духовке или на сковороде. Также можно использовать готовые гренки, продающиеся в магазине или супермаркете. Обмажьте их майонезом или творожным сыром.

Нарежьте твердый сыр пластинами по размеру подходящими для кусочков хлеба и выложите на майонез.

Слабосоленую семгу нарежьте ломтиками и выложите на сыр. Обязательно удалите из рыбы косточки, если они присутствуют.

Промойте томаты черри и обсушите бумажной салфеткой. Насадите их на шпажки, а затем проткните шпажками канапе. Украсьте оливками и свежей зеленью.

Подайте красочные и яркие канапе с семгой на шпажках к столу сразу же после приготовления. Приятного вам аппетита!