Описание приготовления:
Для большого количества гостей просто увеличьте норму ингредиентов в несколько раз. Готовьте канапе непосредственно перед подачей, чтобы они не заветрились. Майонез по желанию замените творожным сыром.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Закуски / Канапе
Состав / Ингредиенты:
- Семга слабосоленая 120 Грамм
- Хлеб тостовый 2 Ломтика
- Сыр твердый 70 Грамм
- Майонез 2 Чайных ложки
- Оливки 6 Штук (без косточек)
- Черри 6 Штук
- Петрушка 2 Штуки (веточки)
Количество порций 3
Калорийность
209 ккал
Калорийность
13 г
Белки
13 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Канапе с семгой на шпажках»
Подготовьте указанные ингредиенты. Семгу можно использовать слабосоленую или копченую, а хлеб — любого сорта.
Ломтики тостового хлеба нарежьте квадратиками. По желанию квадратики можно подсушить в духовке или на сковороде. Также можно использовать готовые гренки, продающиеся в магазине или супермаркете. Обмажьте их майонезом или творожным сыром.
Нарежьте твердый сыр пластинами по размеру подходящими для кусочков хлеба и выложите на майонез.
Слабосоленую семгу нарежьте ломтиками и выложите на сыр. Обязательно удалите из рыбы косточки, если они присутствуют.
Промойте томаты черри и обсушите бумажной салфеткой. Насадите их на шпажки, а затем проткните шпажками канапе. Украсьте оливками и свежей зеленью.
Подайте красочные и яркие канапе с семгой на шпажках к столу сразу же после приготовления. Приятного вам аппетита!