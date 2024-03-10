Неизменная классика: как приготовить ризотто с морепродуктами

Ризотто с морепродуктами – отличная идея для вкусного блюда на обед или ужин с друзьями. Готовить это блюдо легко, однако вкус далек от тривиального.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ризотто с морепродуктами – изысканное итальянское блюдо, которое сочетает в себе богатый аромат и вкус моря с нежностью риса. Это замечательное сочетание завоевало сердца гурманов по всему миру.

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Ризотто с морепродуктами