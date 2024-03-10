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Неизменная классика: как приготовить ризотто с морепродуктами

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Неизменная классика: как приготовить ризотто с морепродуктами

Ризотто с морепродуктами – отличная идея для вкусного блюда на обед или ужин с друзьями. Готовить это блюдо легко, однако вкус далек от тривиального.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ризотто с морепродуктами – изысканное итальянское блюдо, которое сочетает в себе богатый аромат и вкус моря с нежностью риса. Это замечательное сочетание завоевало сердца гурманов по всему миру.

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Ризотто с морепродуктами

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Неизменная классика: как приготовить ризотто с морепродуктами

Вкус, который покорил мир / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 280 грамм риса для ризотто (арборио, виалоне нано или карнароли);
– 120 миллилитров белого сухого вина;
– 200 грамм замороженной смеси морепродуктов;
– 1 лук шалот;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 2 столовые ложки сливок 30%;
– 2 столовые ложки масла;
– пол-лимона;
– 2 зубчика чеснока;
– специи: соль, перец, чеснок, лимон. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ «Водний Світ». Адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

  1. Достаньте морепродукты из морозилки и дайте разморозиться. Шалот мелко нарежьте.
  2. Разогрейте оливковое масло в большой сковороде и добавьте туда лук-шалот и прессованный чеснок. Обжаривайте некоторое время.
  3. Добавьте в сковороду рис и немного обжарьте, помешивая.
  4. Влейте белое вино и снова перемешайте.
  5. Варите вместе, пока вино не выпарится.
  6. Налейте в кастрюлю 200 миллилитров воды и варите, пока рис не впитает всю воду.
  7. Снова налейте в кастрюлю 200 миллилитров воды и варите, пока рис не впитает всю воду.
  8. Повторите действие еще раз.
  9. Теперь добавьте размороженные морепродукты. Варите вместе 10 минут, помешивая, пока креветки не станут розовыми.
  10. Приправить по вкусу солью и перцем.
  11. Добавьте сливки и масло и перемешайте до кремообразного состояния.
  12. Полейте соком лимона ризотто. Аккуратно перемешайте.
  13. Выложите ризотто на блюдо и украсьте ломтиками лимона.

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