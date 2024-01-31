Тушеная капуста с фаршем на сковороде: турецкий рецепт

В воскресенье утром, с надеждой на остатки ужина заглянув в холодильник, я встретилась лицом к лицу с жертвой моего запасливого характера. На средней полке лежал обветренный кочан капусты и так и просился под нож. Что ж, подумала я, всё это очень напоминает происки судьбы. Вот почему на завершающий обед недели у моей семьи была тушеная капуста с фаршем.

Впрочем, родные не жаловались. Приготовив целый казан тушеной капусты по-турецки, я обеспечила себе надежный тыл на половину следующей недели. Можно не спешить домой, ведь если ребенок проголодается, муж и сам сумеет разогреть овощную заготовку. Как удобно!

Как приготовить тушеную капусту с фаршем: турецкий рецепт

Согласитесь, в наших краях в тушеную капусту редко добавляют мясо. Это вообще постное блюдо, которое ставят на стол на сочельник. В некоторых регионах страны капусту тушат вместе с ребрами и черносливом… Блюдо на гурмана! А вот с фаршем капусту тушат исключительно турецкие хозяйки. Пора перенимать их опыт!

Ингредиенты

Капуста белокочанная700 г Куриный фарш300 г Подсолнечное масло20 г Томатная паста3 ст. л. Соль по вкусу Перец чили по вкусу Паприка0,5 ч. л. Хмели-сунели0,5 ч. л. Чеснок3 зуб. Лук150 г Помидор300 г

Приготовление

На дно кастрюли с толстым дном перелейте растительное масло. Разогрейте его хорошенько и тогда пересыпьте в кастрюлю фарш. Обжаривайте мясо 7 минут. Далее добавьте к фаршу нарезанный ломтиками помидор и лук кубиками. Туда же отправьте чеснок, пропущенный через пресс, добавьте томатную пасту. Хорошенько всё перемешайте и тушите на среднем огне 5 минут. Далее введите в блюдо специи. Перемешайте снова и готовьте еще несколько минут.На последнем этапе пересыпьте в кастрюлю капусту. Перемешайте ингредиенты деревянной лопаткой и накройте блюдо крышкой. Готовьте его на медленном огне еще 20 минут.

Вот так просто тушеную капусту из закуски можно превратить в основное блюдо. За рецепт благодарим турецких хозяюшек: там, на востоке, по нему готовят чуть ли не каждый день, по вкусу добавляя специи и заменяя куриный фарш бараньим. Вы тоже можете попробовать!