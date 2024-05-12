Сливочно-банановый десерт буквально «за 5 минут». Два необычных кремовых рецепта

Кремовые десерты одни из самых воздушных и легких. Их любят французские кондитеры, итальянские и русские. Кто же первым создал нежный крем?

История крема началась еще в античные времена. Тогда люди использовали густые отвары из семян и трав, смешанные с медом, для лечения и ухода за кожей. Однако, такие крема нельзя было употреблять в пищу. К идее съедобного крема люди пришли в средние века. Кондитерский крем отличается от других видов кремов своей сладостью и жирностью. Он используется для украшения и начинки тортов, пирожных и других десертов.

Сегодня существует огромное разнообразие кондитерских кремов, которые изготавливаются с использованием современных технологий и ингредиентов.

Как приготовить воздушный кремовый десерт

Ингредиенты:

банан — 3 шт.;

Сливочное масло — 2 ст.л.;

Лимонный сок — 1 ст. л.;

Куркума — 1/3 ч. л.;

Яичные желтки — 2 шт.;

Кукурузный крахмал — 25 г;

Молоко — 200 мл;

Сливки охлажденные 33-38% — 250 мл.

Приготовление бананового десерта:

Нарезаем бананы небольшими кружочками, в сотейнике растапливаем сливочное масло. Выкладываем в сотейник бананы, перемешиваем с маслом и вливаем лимонный сок.

В банановую массу высыпаем куркуму и взбиваем до состояния кашицы блендером. Добавляем в смесь яичные желтки, высыпаем кукурузный крахмал, вливаем молоко и перемешиваем.

Варим массу до закипания, постоянно помешиваем. Снимаем с огня заварную основу, накрываем целлофаном вконтакт.

Отдельно взбиваем сливки до загустения. Взбиваем также остывшую заварную основу, добавляем ее постепенно в сливки.

Взбиваем сливки с заварной основой до однородности и выкладываем в кондитерский мешок с насадкой. Сцеживаем крем в красивые чашки.

Получается красивый банановый десерт из крема. Его можно украсить по желанию шоколадом, карамелью.

Как приготовить клубничный десерт

Ингредиенты:

Клубника — 200 г;

Яичный желток — шт.;

Сахар — 80 г;

Кукурузный крахмал — 25 г;

Сливки охлажденные 33% — 200 мл.

Приготовление клубничного десерта:

Выкладываем клубнику в сотейник и взбиваем погружным блендером до состояния пюре. Добавляем в клубничное пюре желток, высыпаем сахар и кукурузный крахмал, смешиваем.

На среднем огне варим смесь до загустения, постоянно помешиваем. Перекладываем заварную основу в отдельную чашу и остужаем под целлофаном.

Взбиваем до загустения сливки, а затем заварную основу. Кладем заварную основу в сливки и взбиваем вместе. Выкладываем крем в кондитерский мешок и заполняем им чаши.

Можно украсить десерт какими-нибудь ягодами и фруктами. Получается необычный кремовый десерт с клубникой.