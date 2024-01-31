Портал про города-курорты | Perekop

Блины на молоке с кипятком

На чтение: 7 минут
Блины на молоке с кипятком

Блины на молоке с кипятком — это тонкие и ажурные блинчики с дырочками. Такой продукт можно просто подавать со сливочным маслом, вареньем и другими дополнениями по вкусу. Также блины подойдут для приготовления отдельных закусок. Для замешивания теста на молоке с кипятком используйте проверенные пошаговые рецепты.

Тонкие блины на молоке с кипятком с дырочками

Приготовить яркие блины с дырочками поможет простой рецепт на молоке с добавлением кипятка. Порадуйте домашних тонким и хрустящим угощением. Можно подавать на завтрак или к обеду.

Блины на молоке с кипятком

Ингредиенты –+10 порц.

  • Мука 200 гр.
  • Молоко коровье 200 мл.
  • Кипяток 150 мл.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Сахар-песок 20 гр.
  • Соль 1 щепотка
  • Сода пищевая ½ ч.л.
  • Масло растительное 2 ст.л.
  • Масло сливочное  для жарки

Шаги 20 мин.

  1. Блины на молоке с кипятком

    Как испечь тонкие блины на молоке с дырочками на кипятке? В глубокую тарелку вливаем молоко комнатной температуры, размешиваем в нем соль с сахаром и вливаем растительное масло.

  2. Блины на молоке с кипятком

    Разбиваем в жидкий продукт куриное яйцо. Взбиваем до однородности.

  3. Блины на молоке с кипятком

    Просеиваем сюда муку и добавляем соду. Взбиваем ингредиенты венчиком, пока не получится жидкое тесто без комочков. Затем вливаем сюда крутой кипяток.

  4. Блины на молоке с кипятком

    Ставим сковороду на огонь. Обжариваем блины на сливочном масле до румянца. Теста кладем немного.

  5. Блины на молоке с кипятком

    Румяные блины с дырочками готовы. Выкладывайте их на тарелку и угощайте близких!

Ажурные заварные блинчики на 1 литр молока

Большое количество блинов выходит по простому заварному рецепту на 1 литр молока. Готовый продукт получается тонким и с ярким ажурным узором. Берите на заметку для вашего семейного завтрака.

Время готовки: 20  минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 10

Ингредиенты:

  • Мука – 400 гр.
  • Молоко – 1 л.
  • Вода – 1 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 30 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Сперва просеиваем муку несколько раз до разбивания всех комочков.

Блины на молоке с кипятком

2. Размешиваем сухой продукт с солью и сахаром. Делаем в массе углубление и разбиваем в него куриное яйцо.

Блины на молоке с кипятком

3. Вливаем молоко и растительное масло. Взбиваем блендером до однородности. Добавляем стакан кипятка и хорошенько размешиваем.

Блины на молоке с кипятком

4. В разогретую и обмазанную сливочным маслом сковороду порционно добавляем жидковатое тесто.

Блины на молоке с кипятком

5. Жарим каждый блин до яркого румяного узора. Переворачиваем при помощи лопатки.

Блины на молоке с кипятком

6. Выкладываем горячий продукт на тарелку, по вкусу обмазываем сливочным маслом и подаем к столу!

Блины на молоке с кипятком

Как испечь вкусные заварные блины на молоке с содой?

В домашних условиях легко приготовить заварные блины на молоке с добавлением соды. Продукт порадует ярким румянцем и легкой хрустящей корочкой. Можно подавать как дополнение к основным блюдам.

Время готовки: 20  минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Молоко – 1,5 ст.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Вода – 150 мл.
  • Масло растительное – 80 мл.
  • Сахар – 50 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Крахмал кукурузный – 60 гр.
  • Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Разбиваем три куриных яйца в глубокую миску. Добавляем к ним соль, сахар. Взбиваем венчиком для растворения сухих продуктов.

Блины на молоке с кипятком

2. Вливаем молоко и начинаем взбивать массу миксером. Постепенно добавляем муку, крахмал и соду.

Блины на молоке с кипятком

3. В однородное тесто вливаем кипяток и сразу же размешиваем продукт. Можно использовать венчик.

Блины на молоке с кипятком

4. Нагреваем сковороду на плите, растапливаем в ней кусок сливочного масла. Вливаем порционно тесто и жарим его до характерного румянца с обеих сторон.

Блины на молоке с кипятком

5. Нежные и аппетитные блины готовы. Подавайте блюдо к столу и угощайте близких!

Блины на молоке с кипятком

Пошаговый рецепт приготовления блинчиков на кислом молоке с кипятком

Если скисло молоко, его необязательно выбрасывать. Приготовьте из продукта тонкие блины с добавлением кипятка. Угощение выходит румяным и хрустящим, идеально подходит к завтраку.

Время готовки: 20  минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Молоко кислое – 400 мл.
  • Вода – 150 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар – 40 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Просеиваем муку с солью в глубокую тарелку. Делаем в массе небольшое углубление и разбиваем в него два куриных яйца. Размешиваем ингредиенты.

Блины на молоке с кипятком

2. Сюда же вливаем кислое молоко, растительное масло и кипяток. Взбиваем венчиком до гладкой жидкой массы.

Блины на молоке с кипятком

3. Разогреваем сковороду и обмазываем ее кусочком сливочного масла.

Блины на молоке с кипятком

4. Выливаем на сковороду небольшое количество теста и быстро распределяем его по поверхности.

Блины на молоке с кипятком

5. Жарим продукт до яркого румянца. На каждую сторону, примерно, по одной минуте.

Блины на молоке с кипятком

6. Тонкие аппетитные блинчики кладем на порционные тарелки и подаем к столу. Готово!

Блины на молоке с кипятком

Тонкие кружевные блины на 500 мл с кипятком

Мучные блины – популярное блюдо во многих семьях. Приготовьте их можно по особому рецепту – на 500 мл молока с добавлением кипятка. Продукт выходит нежным и тонким. Его можно использовать в качестве основы для питательных закусок.

Время готовки: 20  минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Молоко – 500 мл.
  • Вода – 120 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 30 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Молоко комнатной температуры вливаем в большую миску. Сюда же разбиваем куриное яйцо, добавляем растительное масло, соль и сахар. Размешиваем до однородной смеси.

Блины на молоке с кипятком

2. Сюда же просеиваем и муку. Осторожно вымешиваем продукты, чтобы исчезли все комочки.

Блины на молоке с кипятком

3. Вливаем в тесто крутой кипяток. Взбиваем массу до гладкого состояния в течение 1-2 минут.

Блины на молоке с кипятком

4. Ставим нагреваться сковороду на плиту. Обмазываем ее куском сливочного масла и вливаем тесто. Жарим продукт до румяного узора с каждой из сторон.

Блины на молоке с кипятком

5. Домашние блины с эффектным кружевным узором готовы. Подавайте угощение к столу!

Блины на молоке с кипятком

Кружевные дрожжевые блины на молоке с кипятком

Домашние блины на молоке и кипятке можно приготовить с добавлением дрожжей. Мучное угощение порадует нежным вкусом и приятным ароматом. Подходит для питательного завтрака на большую компанию.

Время готовки: 50  минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 10

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр.
  • Молоко – 700 мл.
  • Вода – 150 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Дрожжи свежие – 20 гр.
  • Сахар – 30 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Сырые дрожжи разламываем на небольшие кусочки. Смешиваем их с сахаром.

Блины на молоке с кипятком

2. Заливаем продукты одной трети молока. Размешиваем и оставляем на 10 минут.

Блины на молоке с кипятком

3. В пышную опару разбиваем два куриных яйца и добавляем растопленное сливочное масло.

Блины на молоке с кипятком

4. Постепенно добавляем муку и оставшееся молоко.

Блины на молоке с кипятком

5. Тщательно вымешиваем пышное тесто. Добавляем к нему соль и горячую воду. Снова размешиваем.

Блины на молоке с кипятком

6. Оставляем тесто подходить на 30 минут. За это время оно заметно увеличится.

Блины на молоке с кипятком

7. Жарим продукт тонким слоем в сковороде, обмазанной растительным маслом. На каждую сторону уйдет не больше одной минуты.

Блины на молоке с кипятком

8. Раскладываем румяные блинчики по тарелке и ставим их на стол. Готово!

Блины на молоке с кипятком

Как испечь заварные блины на молоке без яиц?

Если вы запланировали приготовление блинов, а в холодильнике не нашлось яиц, не спишите расстраиваться. Получить сытный мучной продукт можно и без них. Оцените простой домашний рецепт на молоке и кипятке.

Время готовки: 20  минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Молоко – 200 мл.
  • Вода – 100 мл.
  • Масло сливочное – 50 мл.
  • Сахар – 10 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Сперва просеиваем муку и тщательно размешиваем ее с содой, сахаром и солью.

Блины на молоке с кипятком

2. В отдельно посуде соединяем молоко и растопленное сливочное масло. Размешиваем до однородности.

Блины на молоке с кипятком

3. Соединяем сухую смесь с жидкой. Взбиваем массу и постепенно вливаем кипяток тонкой струей. Продолжаем работать венчиком, пока не образуется однородное жидковатое тесто.

Блины на молоке с кипятком

4. Ставим на огонь сковороду. Обмазываем ее растительным маслом. Вливаем немного теста и жарим его до готовности с обеих сторон.

Блины на молоке с кипятком

5. Румяные домашние блины без использования яиц готовы. Выкладывайте их на тарелку и ставьте на стол!

Блины на молоке с кипятком

Простой и вкусный рецепт заварных блинов на молоке с разрыхлителем

Нежные и мягкие заварные блины получаются с использованием молока и разрыхлителя. С простым домашним рецептом справятся даже новички. Приготовьте сытное угощение для большого семейного завтрака.

Время готовки: 30  минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 200 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Молоко – 150 мл.
  • Вода – 150 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. В глубокую миску разбиваем куриное яйцо и тщательно вымешиваем его с молоком, солью и сахаром.

Блины на молоке с кипятком

2. Отдельно просеиваем муку и старательно перемешиваем ее с разрыхлителем. Выкладываем массу в яично-молочную смесь.

Блины на молоке с кипятком

3. Вымешиваем ингредиенты и постепенно вливаем к ним кипяток тонкой струей. Взбиваем продукт до однородности, затем соединяем его с растительным маслом и даем настояться 5-10 минут.

Блины на молоке с кипятком

4. Готовое тесто порционно выливаем на раскаленную и обмазанную сливочным маслом сковороду. Жарим с обеих сторон до яркого золотистого оттенка.

Блины на молоке с кипятком

5. Ароматные и румяные заварные блины готовы. Выкладывайте их на тарелку, дополняйте по вкусу и подавайте к столу!

Блины на молоке с кипятком

Что будем искать? Например,Человек