Блины на молоке с кипятком — это тонкие и ажурные блинчики с дырочками. Такой продукт можно просто подавать со сливочным маслом, вареньем и другими дополнениями по вкусу. Также блины подойдут для приготовления отдельных закусок. Для замешивания теста на молоке с кипятком используйте проверенные пошаговые рецепты.

Тонкие блины на молоке с кипятком с дырочками

Приготовить яркие блины с дырочками поможет простой рецепт на молоке с добавлением кипятка. Порадуйте домашних тонким и хрустящим угощением. Можно подавать на завтрак или к обеду.

Ингредиенты –+10 порц.

Мука 200 гр.

Молоко коровье 200 мл.

Кипяток 150 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Сахар-песок 20 гр.

Соль 1 щепотка

Сода пищевая ½ ч.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Масло сливочное для жарки

Шаги 20 мин.

Как испечь тонкие блины на молоке с дырочками на кипятке? В глубокую тарелку вливаем молоко комнатной температуры, размешиваем в нем соль с сахаром и вливаем растительное масло. Разбиваем в жидкий продукт куриное яйцо. Взбиваем до однородности. Просеиваем сюда муку и добавляем соду. Взбиваем ингредиенты венчиком, пока не получится жидкое тесто без комочков. Затем вливаем сюда крутой кипяток. Ставим сковороду на огонь. Обжариваем блины на сливочном масле до румянца. Теста кладем немного. Румяные блины с дырочками готовы. Выкладывайте их на тарелку и угощайте близких!

Ажурные заварные блинчики на 1 литр молока

Большое количество блинов выходит по простому заварному рецепту на 1 литр молока. Готовый продукт получается тонким и с ярким ажурным узором. Берите на заметку для вашего семейного завтрака.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 10

Ингредиенты:

Мука – 400 гр.

Молоко – 1 л.

Вода – 1 ст.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 30 гр.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Сперва просеиваем муку несколько раз до разбивания всех комочков.

2. Размешиваем сухой продукт с солью и сахаром. Делаем в массе углубление и разбиваем в него куриное яйцо.

3. Вливаем молоко и растительное масло. Взбиваем блендером до однородности. Добавляем стакан кипятка и хорошенько размешиваем.

4. В разогретую и обмазанную сливочным маслом сковороду порционно добавляем жидковатое тесто.

5. Жарим каждый блин до яркого румяного узора. Переворачиваем при помощи лопатки.

6. Выкладываем горячий продукт на тарелку, по вкусу обмазываем сливочным маслом и подаем к столу!

Как испечь вкусные заварные блины на молоке с содой?

В домашних условиях легко приготовить заварные блины на молоке с добавлением соды. Продукт порадует ярким румянцем и легкой хрустящей корочкой. Можно подавать как дополнение к основным блюдам.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Молоко – 1,5 ст.

Яйцо – 3 шт.

Вода – 150 мл.

Масло растительное – 80 мл.

Сахар – 50 гр.

Соль – 1 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Крахмал кукурузный – 60 гр.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Разбиваем три куриных яйца в глубокую миску. Добавляем к ним соль, сахар. Взбиваем венчиком для растворения сухих продуктов.

2. Вливаем молоко и начинаем взбивать массу миксером. Постепенно добавляем муку, крахмал и соду.

3. В однородное тесто вливаем кипяток и сразу же размешиваем продукт. Можно использовать венчик.

4. Нагреваем сковороду на плите, растапливаем в ней кусок сливочного масла. Вливаем порционно тесто и жарим его до характерного румянца с обеих сторон.

5. Нежные и аппетитные блины готовы. Подавайте блюдо к столу и угощайте близких!

Пошаговый рецепт приготовления блинчиков на кислом молоке с кипятком

Если скисло молоко, его необязательно выбрасывать. Приготовьте из продукта тонкие блины с добавлением кипятка. Угощение выходит румяным и хрустящим, идеально подходит к завтраку.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко кислое – 400 мл.

Вода – 150 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 40 гр.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Просеиваем муку с солью в глубокую тарелку. Делаем в массе небольшое углубление и разбиваем в него два куриных яйца. Размешиваем ингредиенты.

2. Сюда же вливаем кислое молоко, растительное масло и кипяток. Взбиваем венчиком до гладкой жидкой массы.

3. Разогреваем сковороду и обмазываем ее кусочком сливочного масла.

4. Выливаем на сковороду небольшое количество теста и быстро распределяем его по поверхности.

5. Жарим продукт до яркого румянца. На каждую сторону, примерно, по одной минуте.

6. Тонкие аппетитные блинчики кладем на порционные тарелки и подаем к столу. Готово!

Тонкие кружевные блины на 500 мл с кипятком

Мучные блины – популярное блюдо во многих семьях. Приготовьте их можно по особому рецепту – на 500 мл молока с добавлением кипятка. Продукт выходит нежным и тонким. Его можно использовать в качестве основы для питательных закусок.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко – 500 мл.

Вода – 120 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 30 гр.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Молоко комнатной температуры вливаем в большую миску. Сюда же разбиваем куриное яйцо, добавляем растительное масло, соль и сахар. Размешиваем до однородной смеси.

2. Сюда же просеиваем и муку. Осторожно вымешиваем продукты, чтобы исчезли все комочки.

3. Вливаем в тесто крутой кипяток. Взбиваем массу до гладкого состояния в течение 1-2 минут.

4. Ставим нагреваться сковороду на плиту. Обмазываем ее куском сливочного масла и вливаем тесто. Жарим продукт до румяного узора с каждой из сторон.

5. Домашние блины с эффектным кружевным узором готовы. Подавайте угощение к столу!

Кружевные дрожжевые блины на молоке с кипятком

Домашние блины на молоке и кипятке можно приготовить с добавлением дрожжей. Мучное угощение порадует нежным вкусом и приятным ароматом. Подходит для питательного завтрака на большую компанию.

Время готовки: 50 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 10

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Молоко – 700 мл.

Вода – 150 мл.

Яйцо – 2 шт.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Сахар – 30 гр.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – 50 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Сырые дрожжи разламываем на небольшие кусочки. Смешиваем их с сахаром.

2. Заливаем продукты одной трети молока. Размешиваем и оставляем на 10 минут.

3. В пышную опару разбиваем два куриных яйца и добавляем растопленное сливочное масло.

4. Постепенно добавляем муку и оставшееся молоко.

5. Тщательно вымешиваем пышное тесто. Добавляем к нему соль и горячую воду. Снова размешиваем.

6. Оставляем тесто подходить на 30 минут. За это время оно заметно увеличится.

7. Жарим продукт тонким слоем в сковороде, обмазанной растительным маслом. На каждую сторону уйдет не больше одной минуты.

8. Раскладываем румяные блинчики по тарелке и ставим их на стол. Готово!

Как испечь заварные блины на молоке без яиц?

Если вы запланировали приготовление блинов, а в холодильнике не нашлось яиц, не спишите расстраиваться. Получить сытный мучной продукт можно и без них. Оцените простой домашний рецепт на молоке и кипятке.

Время готовки: 20 минут

Время приготовления: 10 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Молоко – 200 мл.

Вода – 100 мл.

Масло сливочное – 50 мл.

Сахар – 10 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. Сперва просеиваем муку и тщательно размешиваем ее с содой, сахаром и солью.

2. В отдельно посуде соединяем молоко и растопленное сливочное масло. Размешиваем до однородности.

3. Соединяем сухую смесь с жидкой. Взбиваем массу и постепенно вливаем кипяток тонкой струей. Продолжаем работать венчиком, пока не образуется однородное жидковатое тесто.

4. Ставим на огонь сковороду. Обмазываем ее растительным маслом. Вливаем немного теста и жарим его до готовности с обеих сторон.

5. Румяные домашние блины без использования яиц готовы. Выкладывайте их на тарелку и ставьте на стол!

Простой и вкусный рецепт заварных блинов на молоке с разрыхлителем

Нежные и мягкие заварные блины получаются с использованием молока и разрыхлителя. С простым домашним рецептом справятся даже новички. Приготовьте сытное угощение для большого семейного завтрака.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 6

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 150 мл.

Вода – 150 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

1. В глубокую миску разбиваем куриное яйцо и тщательно вымешиваем его с молоком, солью и сахаром.

2. Отдельно просеиваем муку и старательно перемешиваем ее с разрыхлителем. Выкладываем массу в яично-молочную смесь.

3. Вымешиваем ингредиенты и постепенно вливаем к ним кипяток тонкой струей. Взбиваем продукт до однородности, затем соединяем его с растительным маслом и даем настояться 5-10 минут.

4. Готовое тесто порционно выливаем на раскаленную и обмазанную сливочным маслом сковороду. Жарим с обеих сторон до яркого золотистого оттенка.

5. Ароматные и румяные заварные блины готовы. Выкладывайте их на тарелку, дополняйте по вкусу и подавайте к столу!