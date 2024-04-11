Капусту готовлю каждый день. Вкуснее, чем пицца и омлет: завтрак готовлю только по этому рецепту

Простые ингредиенты порой сочетаются в удивительные блюда. Например, способны превратить обычную капусту в питательный завтрак. Этот рецепт не только вкусен, но и прост в приготовлении. Не придется длительное время тушить капусту в глубокой кастрюле.
Сегодня мы расскажем о том, как можно быстро приготовить капусту, ведь нам не нужны сложные рецепты, чтобы создать что-то вкусное и питательное.
Ингредиенты:
- капуста — 250 г;
- яйца — 3 шт.;
- сливки 10% — 2 ст. л.;
- сыр — 100 г;
- соль — щепотка;
- сосиски — 2 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- зелень.
Приготовление:
Начнем с подготовки ингредиентов. Мелко шинкуем капусту. Перекладываем в глубокую емкость и заливаем кипятком.
На блюдце разбиваем 3 куриных яйца, добавляем соль и две столовые ложки сливок. Перемешиваем до однородности с помощью венчика.
100 грамм сыра натираем на мелкой терке. Сосиски нарезаем кружочками. Зелень измельчаем с помощью ножа.
На сковороде растапливаем сливочное масло, перекладываем капусту и обжариваем, постоянно помешивая. Заливаем смесью яйца со сливками и посыпаем сверху сыром.
Готовим некоторое время под закрытой крышкой. Добавляем нарезанные сосиски и посыпаем остатками сыра, украшаем зеленью.
Блюдо готово!
Теперь капусту можно есть каждый день!