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Капусту готовлю каждый день. Вкуснее, чем пицца и омлет: завтрак готовлю только по этому рецепту

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Капусту готовлю каждый день. Вкуснее, чем пицца и омлет: завтрак готовлю только по этому рецепту

Простые ингредиенты порой сочетаются в удивительные блюда. Например, способны превратить обычную капусту в питательный завтрак. Этот рецепт не только вкусен, но и прост в приготовлении. Не придется длительное время тушить капусту в глубокой кастрюле.

Сегодня мы расскажем о том, как можно быстро приготовить капусту, ведь нам не нужны сложные рецепты, чтобы создать что-то вкусное и питательное.

Ингредиенты:

  • капуста — 250 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сливки 10% — 2 ст. л.;
  • сыр — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • сосиски — 2 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • зелень.

Приготовление:

Начнем с подготовки ингредиентов. Мелко шинкуем капусту. Перекладываем в глубокую емкость и заливаем кипятком.

На блюдце разбиваем 3 куриных яйца, добавляем соль и две столовые ложки сливок. Перемешиваем до однородности с помощью венчика.

100 грамм сыра натираем на мелкой терке. Сосиски нарезаем кружочками. Зелень измельчаем с помощью ножа.

На сковороде растапливаем сливочное масло, перекладываем капусту и обжариваем, постоянно помешивая. Заливаем смесью яйца со сливками и посыпаем сверху сыром.

Капусту готовлю каждый день. Вкуснее, чем пицца и омлет: завтрак готовлю только по этому рецепту

Готовим некоторое время под закрытой крышкой. Добавляем нарезанные сосиски и посыпаем остатками сыра, украшаем зеленью.

Капусту готовлю каждый день. Вкуснее, чем пицца и омлет: завтрак готовлю только по этому рецепту

Блюдо готово!

Капусту готовлю каждый день. Вкуснее, чем пицца и омлет: завтрак готовлю только по этому рецепту

Теперь капусту можно есть каждый день!

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