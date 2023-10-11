Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Ароматное варенье можно подать на завтрак с поджаренными тостами и сливочным маслом, блинами или панкейками, оладушками. Срок годности заготовки — 1 год. Если готовите сливы с косточками, то срок годности заготовки уменьшится до 5 месяцев!

Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Сливы 400 Грамм

Сахар 150 Грамм

Вода 50 Миллилитров

Сок лимона 1/2 Чайных ложки

Количество порций 3

Калорийность

132 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Карамелизированные сливы в густом сиропе»

Подготовьте указанные ингредиенты. Сливы используйте сорта "Венгерка". Лимонный сок можно приобрести концентрированный и разбавить его.

Сливы промойте в воде, удалите стебли и косточки, располовиньте фрукты.

В казан всыпьте сахарный песок и влейте лимонный сок. Добавьте воду и поместите емкость на плиту. Сварите сироп в течение 5 минут, время от времени перемешивая содержимое емкости.

Выложите половинки слив в казан и перемешайте с сиропом. Воду больше не добавляйте.

Потушите все на умеренном нагреве примерно 10-12 минут и выключите нагрев. Дайте сиропу остыть, сливы впитают его в себя, станут сочными, бархатными на вкус.

После этого еще раз прогрейте сливы в сиропе до кипения и ошпарьте банку и крышку кипятком. Выложите заготовку и сразу же закупорьте крышкой по резьбе или с помощью ключа для консервации.

Дайте консервации остыть и перенесите в кладовую, подвал, погреб.