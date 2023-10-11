Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Ароматное варенье можно подать на завтрак с поджаренными тостами и сливочным маслом, блинами или панкейками, оладушками. Срок годности заготовки — 1 год. Если готовите сливы с косточками, то срок годности заготовки уменьшится до 5 месяцев!
Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Сливы 400 Грамм
- Сахар 150 Грамм
- Вода 50 Миллилитров
- Сок лимона 1/2 Чайных ложки
Количество порций 3
Калорийность
132 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Карамелизированные сливы в густом сиропе»
Подготовьте указанные ингредиенты. Сливы используйте сорта "Венгерка". Лимонный сок можно приобрести концентрированный и разбавить его.
Сливы промойте в воде, удалите стебли и косточки, располовиньте фрукты.
В казан всыпьте сахарный песок и влейте лимонный сок. Добавьте воду и поместите емкость на плиту. Сварите сироп в течение 5 минут, время от времени перемешивая содержимое емкости.
Выложите половинки слив в казан и перемешайте с сиропом. Воду больше не добавляйте.
Потушите все на умеренном нагреве примерно 10-12 минут и выключите нагрев. Дайте сиропу остыть, сливы впитают его в себя, станут сочными, бархатными на вкус.
После этого еще раз прогрейте сливы в сиропе до кипения и ошпарьте банку и крышку кипятком. Выложите заготовку и сразу же закупорьте крышкой по резьбе или с помощью ключа для консервации.
Дайте консервации остыть и перенесите в кладовую, подвал, погреб.