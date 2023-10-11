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Квашеная капуста на зиму. Самый правильный рецепт: полезная, вкусная и хрустящая

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Квашеная капуста на зиму. Самый правильный рецепт: полезная, вкусная и хрустящая

Квасить капусту и другие овощи люди придумали довольно давно. Способ хранения появился исходя из логики о запасах продукции. Народы мира начали понимать важность употребления в пищу овощей даже в холодный период. Поэтому они начали искать эффективный способ долгого хранения овощей.

В Средние века такой способ хранения был найден. С тех пор квашение пользуется популярностью несмотря на то, что продукты можно купить круглогодично.

Приготовим лечебную квашеную капусту в домашних условиях.

Ингредиенты для квашеной капусты:

  • капуста;
  • соль — 40 г. на 2 кг капусты;
  • сахар;
  • морковь.

Приготовление квашеной капусты:

В кастрюлю 40 литров на дно выкладываем капустные листы так, чтобы они застилали всю поверхность. Шинкуем мелко капусту, выкладываем в кастрюлю. Посыпаем солью каждые 2 кг нашинкованной массы.

Вместе с солью добавляем к капусте щепотку сахарного песка. Натираем на маленьких резцах терки морковь, выкладываем наверх капустного слоя.

Аналогично продолжаем создавать слои в кастрюле из капусты, соли и сахара, моркови. Когда кастрюля заполняется на ⅓, можно положить на слой куски капусты с кочерыжкой. 

Продолжаем выкладывать слои из капусты и моркови, не забываем про соль и сахарный песок.

Работать рекомендуется с поздней капустой белорусских сортов. Не стоит шинковать для закваски раннюю капусту, она дает много слизи.

Когда кастрюля заполнится капустой на ½ часть, начинаем утрамбовывать. После заполнения большей части кастрюли капустой, можно положить на поверхность ее листья.

Квашеная капуста на зиму. Самый правильный рецепт: полезная, вкусная и хрустящая

Посыпаем листья солью, продолжаем выкладывать слои из нашинкованной капусты, утрамбовываем. На верхушку капусты выкладываем листья, накрываем гнетом примерно 5 кг.

Квашеная капуста на зиму. Самый правильный рецепт: полезная, вкусная и хрустящая

В течение 3 дней из капусты будет выделяться сок, образовываются пузырьки. Обязательно прокалываем в нескольких местах слои капусты, чтобы выпустить газы.

Спустя 3 дня капусту убираем в холодное место, где она будет кваситься 7-10 дней.

Квашеная капуста на зиму. Самый правильный рецепт: полезная, вкусная и хрустящая

Правильный рецепт квашеной капусты не содержит воды или уксуса. Готовиться такая капуста не менее 7 дней, иначе получается просто капустный салат.

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