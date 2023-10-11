Квашеная капуста на зиму. Самый правильный рецепт: полезная, вкусная и хрустящая

Квасить капусту и другие овощи люди придумали довольно давно. Способ хранения появился исходя из логики о запасах продукции. Народы мира начали понимать важность употребления в пищу овощей даже в холодный период. Поэтому они начали искать эффективный способ долгого хранения овощей.

В Средние века такой способ хранения был найден. С тех пор квашение пользуется популярностью несмотря на то, что продукты можно купить круглогодично.

Приготовим лечебную квашеную капусту в домашних условиях.

Ингредиенты для квашеной капусты:

капуста;

соль — 40 г. на 2 кг капусты;

сахар;

морковь.

Приготовление квашеной капусты:

В кастрюлю 40 литров на дно выкладываем капустные листы так, чтобы они застилали всю поверхность. Шинкуем мелко капусту, выкладываем в кастрюлю. Посыпаем солью каждые 2 кг нашинкованной массы.

Вместе с солью добавляем к капусте щепотку сахарного песка. Натираем на маленьких резцах терки морковь, выкладываем наверх капустного слоя.

Аналогично продолжаем создавать слои в кастрюле из капусты, соли и сахара, моркови. Когда кастрюля заполняется на ⅓, можно положить на слой куски капусты с кочерыжкой.

Продолжаем выкладывать слои из капусты и моркови, не забываем про соль и сахарный песок.

Работать рекомендуется с поздней капустой белорусских сортов. Не стоит шинковать для закваски раннюю капусту, она дает много слизи.

Когда кастрюля заполнится капустой на ½ часть, начинаем утрамбовывать. После заполнения большей части кастрюли капустой, можно положить на поверхность ее листья.

Посыпаем листья солью, продолжаем выкладывать слои из нашинкованной капусты, утрамбовываем. На верхушку капусты выкладываем листья, накрываем гнетом примерно 5 кг.

В течение 3 дней из капусты будет выделяться сок, образовываются пузырьки. Обязательно прокалываем в нескольких местах слои капусты, чтобы выпустить газы.

Спустя 3 дня капусту убираем в холодное место, где она будет кваситься 7-10 дней.

Правильный рецепт квашеной капусты не содержит воды или уксуса. Готовиться такая капуста не менее 7 дней, иначе получается просто капустный салат.