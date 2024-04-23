Описание приготовления:

Фарш для приготовления мясного хлеба можно взять любой, но желательно, если используете из куриного филе, то добавить немного свинины или филе куриного бедра. Так блюдо получится сочнее. Специи используйте по своему вкусу. Подавать можно теплым с любым гарниром или остывшим с хлебом вместо колбасы.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда География кухни: Немецкая / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Фарш 700 Грамм (свинина + говядина)

Кукурузный крахмал 1 Ст. ложка

Вода 200 Миллилитров (ледяная)

Лук репчатый 1 Штука

Копченая паприка 1 Чайная ложка

Мускатный орех 1 Щепотка

Молотый кардамон 1 Щепотка

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

189 ккал

Калорийность

13 г

Белки

12 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясной хлеб»

Подготовьте все необходимые продукты.

Крахмал разведите в холодной (ледяной) воде. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

В чашу блендера (измельчителя) добавьте очищенный лук, нарезанный на куски. Измельчите его.

Добавьте к луку фарш.

Всыпьте специи, соль.

Влейте крахмальную воду.

Тщательно измельчите всю массу до однородности.

Мясной фарш переложите в кексовую форму. Поставьте в разогретую до 175 градусов духовку на 45-50 минут.

Достаньте готовый мясной хлеб из духовки, переложите на блюдо.

Подавайте как в теплом, так и холодном виде.

Приятного аппетита!