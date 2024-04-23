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Мясной хлеб

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Мясной хлеб

Описание приготовления:

Фарш для приготовления мясного хлеба можно взять любой, но желательно, если используете из куриного филе, то добавить немного свинины или филе куриного бедра. Так блюдо получится сочнее. Специи используйте по своему вкусу. Подавать можно теплым с любым гарниром или остывшим с хлебом вместо колбасы.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Фарш Блюдо: Горячие блюда География кухни: Немецкая / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Фарш 700 Грамм (свинина + говядина)
  • Кукурузный крахмал 1 Ст. ложка
  • Вода 200 Миллилитров (ледяная)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Копченая паприка 1 Чайная ложка
  • Мускатный орех 1 Щепотка
  • Молотый кардамон 1 Щепотка
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

189 ккал

Калорийность

13 г

Белки

12 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мясной хлеб»

Мясной хлеб

Подготовьте все необходимые продукты.

Мясной хлеб

Крахмал разведите в холодной (ледяной) воде. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

Мясной хлеб

В чашу блендера (измельчителя) добавьте очищенный лук, нарезанный на куски. Измельчите его.

Мясной хлеб

Добавьте к луку фарш.

Мясной хлеб

Всыпьте специи, соль.

Мясной хлеб

Влейте крахмальную воду.

Мясной хлеб

Тщательно измельчите всю массу до однородности.

Мясной хлеб

Мясной фарш переложите в кексовую форму. Поставьте в разогретую до 175 градусов духовку на 45-50 минут.

Мясной хлеб

Достаньте готовый мясной хлеб из духовки, переложите на блюдо.

Мясной хлеб

Подавайте как в теплом, так и холодном виде.

Мясной хлеб

Приятного аппетита!

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