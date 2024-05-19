Торт «7 банок»: как приготовить самый просто десерт на свете

Если у вас нет весов, можно воспользоваться мерной чашкой, или банкой. И приготовить чудесный десерт.

С рецептом торта «7 банок» вы сможете приготовить вкусную выпечку к завтраку. Этот десерт получил свое название от баночки из-под йогурта емкостью 125 мл, которая используется в качестве единицы измерения всех остальных ингредиентов. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см.

Торт семь банок

Ингредиенты:

натуральный белый йогурт (125 мл) комнатной температуры 1 банка;

сахар — 2 банки;

мука — 2 банки;

картофельный крахмал — 1 банка;

подсолнечное масло — 1 банка;

разрыхлитель для тортов 16 г;

три яйца.

Чтобы приготовить торт «7 банок», возьмите банку йогурта объемом 125 мл (комнатной температуры) и вылейте его в миску, затем добавьте сахара из банки такого же объема и миксером смешивайте все вместе, пока не получите однородный крем.

На этом этапе разбейте яйца и разделите белки и желтки на две отдельные миски. Затем снова с помощью миксера добавьте яичные желтки к смеси йогурта и сахара.

Продолжая работать миксером, медленно добавьте масло. После тщательного перемешивания насыпьте две банки муки, одну меру крахмала и пакетик разрыхлителя. Смешайте все ингредиенты. У вас получится гладкая и однородная смесь. На этом этапе возьмите яичные белки и взбейте их до устойчивых пиков.

Добавьте их в смесь постепенно. Когда тесто для торта будет готово, смажьте маслом и посыпьте мукой круглую форму диаметром 24 см; затем вылейте тесто.

Выпекайте торт «7 банок» в духовке, разогретой до 180°, 45 минут. Если поверхность пирога потемнеет, в течение последних 10 минут приготовления накройте его алюминиевой фольгой. Готовность можно проверить, проведя тест зубочисткой.

Прежде, чем подавать десерт, дайте ему остыть.

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