Пирожки «Пятиминутки». Если пирожки по-быстрому, то только так: вкусно на завтрак или перекус

Пирожки — популярное блюдо во многих странах Европы. Выпекали пироги как немцы, так и французы, украинцы и русские. Правда, со временем у каждого народа образовались свои способы и методы готовки.
Начинка для пирогов в каждом государстве так же отличается. Если славянские народы предпочитали пироги на дрожжевом тесте с капустой и грибами, то уже в Польше выпечку готовили с луком. Страны, расположенные рядом с морем, готовили пирожки с рыбой. Для торжеств многие народы выпекали пироги с мясом.
Расскажем, как приготовить без духовки быстрые пирожки.
Ингредиенты для ленивых пирожков:
- кефир — 300 мл;
- яйцо — шт.;
- соль — ч.л.;
- сахар — ст.л.;
- мука — 300 г;
- разрыхлитель — ч.л.;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- колбаса — 150 г;
- сыр — 50 г;
- вареные яйца — 2 шт.;
- зеленый лук — пучок.
Приготовление ленивых пирожков:
В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо и перемешиваем. Просеиваем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто без комков.
Вливаем в тесто растительное масло, смешиваем. Нарезаем мелким кубиком колбасу, натираем сыр, шинкуем зеленый лук.
Вареные яйца очищаем и нарезаем мелким кубиком.
Смешиваем колбасу, сыр, лук и яйца в тесте.
Выкладываем тесто с начинкой в кондитерский мешок. В сковороду с растительным маслом сцеживаем небольшие полоски теста.
Обжариваем импровизированные пирожки с обеих сторон до румяной корочки.
Получаются вкусные простые пирожки с колбасой, сыром и луком.
По желанию можно сделать пирожки со своей индивидуальной начинкой.