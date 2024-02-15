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Пирожки «Пятиминутки». Если пирожки по-быстрому, то только так: вкусно на завтрак или перекус

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Пирожки «Пятиминутки». Если пирожки по-быстрому, то только так: вкусно на завтрак или перекус

Пирожки — популярное блюдо во многих странах Европы. Выпекали пироги как немцы, так и французы, украинцы и русские. Правда, со временем у каждого народа образовались свои способы и методы готовки.

Начинка для пирогов в каждом государстве так же отличается. Если славянские народы предпочитали пироги на дрожжевом тесте с капустой и грибами, то уже в Польше выпечку готовили с луком. Страны, расположенные рядом с морем, готовили пирожки с рыбой. Для торжеств многие народы выпекали пироги с мясом.

Расскажем, как приготовить без духовки быстрые пирожки.

Ингредиенты для ленивых пирожков:

  • кефир — 300 мл;
  • яйцо — шт.;
  • соль — ч.л.;
  • сахар — ст.л.;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — ч.л.;
  • растительное масло — 2 ст.л.;
  • колбаса — 150 г;
  • сыр — 50 г;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • зеленый лук — пучок.

Приготовление ленивых пирожков:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо и перемешиваем. Просеиваем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто без комков.

Вливаем в тесто растительное масло, смешиваем. Нарезаем мелким кубиком колбасу, натираем сыр, шинкуем зеленый лук.

Вареные яйца очищаем и нарезаем мелким кубиком.

Смешиваем колбасу, сыр, лук и яйца в тесте.

Пирожки «Пятиминутки». Если пирожки по-быстрому, то только так: вкусно на завтрак или перекус

Выкладываем тесто с начинкой в кондитерский мешок. В сковороду с растительным маслом сцеживаем небольшие полоски теста.

Обжариваем импровизированные пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

Пирожки «Пятиминутки». Если пирожки по-быстрому, то только так: вкусно на завтрак или перекус

Получаются вкусные простые пирожки с колбасой, сыром и луком.

Пирожки «Пятиминутки». Если пирожки по-быстрому, то только так: вкусно на завтрак или перекус

По желанию можно сделать пирожки со своей индивидуальной начинкой.

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