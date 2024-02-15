Пирожки «Пятиминутки». Если пирожки по-быстрому, то только так: вкусно на завтрак или перекус

Пирожки — популярное блюдо во многих странах Европы. Выпекали пироги как немцы, так и французы, украинцы и русские. Правда, со временем у каждого народа образовались свои способы и методы готовки.

Начинка для пирогов в каждом государстве так же отличается. Если славянские народы предпочитали пироги на дрожжевом тесте с капустой и грибами, то уже в Польше выпечку готовили с луком. Страны, расположенные рядом с морем, готовили пирожки с рыбой. Для торжеств многие народы выпекали пироги с мясом.

Расскажем, как приготовить без духовки быстрые пирожки.

Ингредиенты для ленивых пирожков:

кефир — 300 мл;

яйцо — шт.;

соль — ч.л.;

сахар — ст.л.;

мука — 300 г;

разрыхлитель — ч.л.;

растительное масло — 2 ст.л.;

колбаса — 150 г;

сыр — 50 г;

вареные яйца — 2 шт.;

зеленый лук — пучок.

Приготовление ленивых пирожков:

В миску с кефиром высыпаем соль и сахар, разбиваем яйцо и перемешиваем. Просеиваем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто без комков.

Вливаем в тесто растительное масло, смешиваем. Нарезаем мелким кубиком колбасу, натираем сыр, шинкуем зеленый лук.

Вареные яйца очищаем и нарезаем мелким кубиком.

Смешиваем колбасу, сыр, лук и яйца в тесте.

Выкладываем тесто с начинкой в кондитерский мешок. В сковороду с растительным маслом сцеживаем небольшие полоски теста.

Обжариваем импровизированные пирожки с обеих сторон до румяной корочки.

Получаются вкусные простые пирожки с колбасой, сыром и луком.

По желанию можно сделать пирожки со своей индивидуальной начинкой.