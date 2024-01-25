Портал про города-курорты | Perekop

Кремовый десерт без выпечки

На чтение: 2 минуты
Кремовый десерт без выпечки

Иногда так хочется чего-то сладенького к чаю. Или приготовить своими руками вкусный кремовый десерт на праздничный стол. Но не у всех есть дома духовка, да и возиться с выпечкой не всем в радость. А можно ли приготовить десерт без выпечки? Да, и очень просто. Делюсь проверенным рецептом!

Кремовый десерт без выпечки

Как готовить кремовый десерт без духовки

Рецепт очень простой, а готовая сладость разлетается за считаные минуты. Единственное, что придется подождать, чтобы все слои хорошенько пропитались. Но всё равно это проще, чем возиться с выпеканием. Потому этот рецепт десерта из крема просто идеален для начинающих хозяек.

Ингредиенты

Молоко700 мл Сливки300 мл Печенье200 г Сахар3 ст. л. Кукурузный крахмал3 ст. л. Ванилин1 щеп. Черный шоколад по вкусу

Приготовление

    В сотейник выливаем 550–600 мл молока, добавляем туда сахар и крахмал, всё очень хорошо перемешиваем венчиком, чтобы сухие ингредиенты полностью растворились.Включаем средний огонь (не надо ставить на максимум, чтобы смесь не подгорела снизу и не дала неприятную горечь), продолжаем помешивать и доводим до кипения.Наша смесь должна загустеть — это будет заварной крем для десерта без выпечки. Снимаем с плиты и накрываем пищевой пленкой, чтобы крем не заветрился. Даем полностью остыть.Перебиваем массу блендером или миксером до однородности, чтобы не было никаких комочков. Лучше использовать погружной блендер.По мере взбивания добавляем в массу взбитые сливки понемногу, по ложке, и всё хорошо перемешиваем до однородной структуры.

    Кремовый десерт без выпечки

    Печенье (я беру самое обычное «К чаю» или «Топленое молоко», но на праздничный стол для кремового десерта можно взять «Савоярди», как для тирамису) замачиваем в остатках молока. Лучше немного, совсем чуть-чуть подогреть молоко — тогда печенье хорошо пропитается.Выкладываем печенье в один слой на дно формы. У меня обычная стеклянная форма размерами примерно 25 на 20 см. На указанное количество ингредиентов она отлично подходит.На печенье выкладываем половину нашего воздушного крема, хорошо распределяем. Сверху крема — еще один слой печенья, дальше опять крем.

    Кремовый десерт без выпечки

    Шоколад натираем на терке. Посыпаем кремовый десерт сверху шоколадной крошкой и отправляем в холодильник пропитываться.

Не правда ли, всё предельно просто? Если есть время, лучше оставить этот десерт без выпечки пропитываться на всю ночь. Но если не терпится попробовать вкуснятину, ему будет достаточно и часа. Иногда для пропитки печенья я добавляю в молоко остатки кофе или какой-то ароматный сироп. Как видите, тут можно дать простор фантазии и экспериментировать с разными ингредиентами. Попробуйте и наслаждайтесь!

Что будем искать? Например,Человек