Кремовый десерт без выпечки

Иногда так хочется чего-то сладенького к чаю. Или приготовить своими руками вкусный кремовый десерт на праздничный стол. Но не у всех есть дома духовка, да и возиться с выпечкой не всем в радость. А можно ли приготовить десерт без выпечки? Да, и очень просто. Делюсь проверенным рецептом!

Как готовить кремовый десерт без духовки

Рецепт очень простой, а готовая сладость разлетается за считаные минуты. Единственное, что придется подождать, чтобы все слои хорошенько пропитались. Но всё равно это проще, чем возиться с выпеканием. Потому этот рецепт десерта из крема просто идеален для начинающих хозяек.

Ингредиенты

Молоко700 мл Сливки300 мл Печенье200 г Сахар3 ст. л. Кукурузный крахмал3 ст. л. Ванилин1 щеп. Черный шоколад по вкусу

Приготовление

В сотейник выливаем 550–600 мл молока, добавляем туда сахар и крахмал, всё очень хорошо перемешиваем венчиком, чтобы сухие ингредиенты полностью растворились.Включаем средний огонь (не надо ставить на максимум, чтобы смесь не подгорела снизу и не дала неприятную горечь), продолжаем помешивать и доводим до кипения.Наша смесь должна загустеть — это будет заварной крем для десерта без выпечки. Снимаем с плиты и накрываем пищевой пленкой, чтобы крем не заветрился. Даем полностью остыть.Перебиваем массу блендером или миксером до однородности, чтобы не было никаких комочков. Лучше использовать погружной блендер.По мере взбивания добавляем в массу взбитые сливки понемногу, по ложке, и всё хорошо перемешиваем до однородной структуры. Печенье (я беру самое обычное «К чаю» или «Топленое молоко», но на праздничный стол для кремового десерта можно взять «Савоярди», как для тирамису) замачиваем в остатках молока. Лучше немного, совсем чуть-чуть подогреть молоко — тогда печенье хорошо пропитается.Выкладываем печенье в один слой на дно формы. У меня обычная стеклянная форма размерами примерно 25 на 20 см. На указанное количество ингредиентов она отлично подходит.На печенье выкладываем половину нашего воздушного крема, хорошо распределяем. Сверху крема — еще один слой печенья, дальше опять крем. Шоколад натираем на терке. Посыпаем кремовый десерт сверху шоколадной крошкой и отправляем в холодильник пропитываться.

Не правда ли, всё предельно просто? Если есть время, лучше оставить этот десерт без выпечки пропитываться на всю ночь. Но если не терпится попробовать вкуснятину, ему будет достаточно и часа. Иногда для пропитки печенья я добавляю в молоко остатки кофе или какой-то ароматный сироп. Как видите, тут можно дать простор фантазии и экспериментировать с разными ингредиентами. Попробуйте и наслаждайтесь!