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Пирог с сайрой и рисом

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Пирог с сайрой и рисом

Описание приготовления:

Приготовить пирог с сайрой и рисом можно буквально на скорую руку. Подойдёт такая выпечка и для сытного перекуса, и для встречи неожиданных гостей. Мягкое и воздушное тесто отлично сочетается с сытной начинкой. Рис по желанию можете заменить на картофель или добавить любую свежую ароматную зелень. В любом случае никакой возни с тестом, да и сама начинка готовится достаточно быстро. Просто, вкусно и не хлопотно! Берите рецепт на заметку!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Рыбные консервы / Сайра Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

  • Майонез 100 Миллилитров
  • Кефир 100 Миллилитров
  • Яйца 2 Штуки
  • Мука 120 Грамм
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки (в начинку по вкусу)
  • Сайра 250 Грамм (консервированная)
  • Лук 1 Штука
  • Рис отварной 150 Грамм
  • Кунжут По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

212 ккал

Калорийность

16 г

Белки

5 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с сайрой и рисом»

Пирог с сайрой и рисом

Подготовьте все ингредиенты. Рис заранее отварите в подсоленной воде и дайте немного остыть. Можно взять и остатки от вчерашнего ужина.

Пирог с сайрой и рисом

Взбейте яйца с солью.

Пирог с сайрой и рисом

Добавьте майонез, кефир и соду. Перемешайте.

Пирог с сайрой и рисом

Затем добавьте муку.

Пирог с сайрой и рисом

Перемешайте всё до однородного состояния.

Пирог с сайрой и рисом

Жаропрочную форму смажьте маслом. Дно и бока обсыпьте мукой или манкой. Налейте примерно 2/3 теста и сверху выложите отваренный рис. На рис выложите нарезанный тонкими полукольцами лук. Посолите и поперчите начинку по вкусу.

Пирог с сайрой и рисом

Консервированную рыбу разомните вилкой или разберите на небольшие кусочки. Немного жидкости можно оставить, чтобы она пропитала рис. Выложите консервы сверху и полейте оставшимся тестом. Верх можно по желанию посыпать кунжутом или тёртым сыром. Слегка встряхните форму руками, чтобы тесто равномерно распределилось и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Пирог с сайрой и рисом

Пирог с сайрой и рисом готов. Приятного вам аппетита!

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