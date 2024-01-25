Описание приготовления:
Приготовить пирог с сайрой и рисом можно буквально на скорую руку. Подойдёт такая выпечка и для сытного перекуса, и для встречи неожиданных гостей. Мягкое и воздушное тесто отлично сочетается с сытной начинкой. Рис по желанию можете заменить на картофель или добавить любую свежую ароматную зелень. В любом случае никакой возни с тестом, да и сама начинка готовится достаточно быстро. Просто, вкусно и не хлопотно! Берите рецепт на заметку!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Рыбные консервы / Сайра Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой
Состав / Ингредиенты:
- Майонез 100 Миллилитров
- Кефир 100 Миллилитров
- Яйца 2 Штуки
- Мука 120 Грамм
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки (в начинку по вкусу)
- Сайра 250 Грамм (консервированная)
- Лук 1 Штука
- Рис отварной 150 Грамм
- Кунжут По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
212 ккал
Калорийность
16 г
Белки
5 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пирог с сайрой и рисом»
Подготовьте все ингредиенты. Рис заранее отварите в подсоленной воде и дайте немного остыть. Можно взять и остатки от вчерашнего ужина.
Взбейте яйца с солью.
Добавьте майонез, кефир и соду. Перемешайте.
Затем добавьте муку.
Перемешайте всё до однородного состояния.
Жаропрочную форму смажьте маслом. Дно и бока обсыпьте мукой или манкой. Налейте примерно 2/3 теста и сверху выложите отваренный рис. На рис выложите нарезанный тонкими полукольцами лук. Посолите и поперчите начинку по вкусу.
Консервированную рыбу разомните вилкой или разберите на небольшие кусочки. Немного жидкости можно оставить, чтобы она пропитала рис. Выложите консервы сверху и полейте оставшимся тестом. Верх можно по желанию посыпать кунжутом или тёртым сыром. Слегка встряхните форму руками, чтобы тесто равномерно распределилось и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
Пирог с сайрой и рисом готов. Приятного вам аппетита!