Описание приготовления:

Приготовить пирог с сайрой и рисом можно буквально на скорую руку. Подойдёт такая выпечка и для сытного перекуса, и для встречи неожиданных гостей. Мягкое и воздушное тесто отлично сочетается с сытной начинкой. Рис по желанию можете заменить на картофель или добавить любую свежую ароматную зелень. В любом случае никакой возни с тестом, да и сама начинка готовится достаточно быстро. Просто, вкусно и не хлопотно! Берите рецепт на заметку!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Рыбные консервы / Сайра Блюдо: Выпечка / Пироги / Блюда с начинкой

Состав / Ингредиенты:

Майонез 100 Миллилитров

Кефир 100 Миллилитров

Яйца 2 Штуки

Мука 120 Грамм

Сода 1/2 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки (в начинку по вкусу)

Сайра 250 Грамм (консервированная)

Лук 1 Штука

Рис отварной 150 Грамм

Кунжут По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

212 ккал

Калорийность

16 г

Белки

5 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с сайрой и рисом»

Подготовьте все ингредиенты. Рис заранее отварите в подсоленной воде и дайте немного остыть. Можно взять и остатки от вчерашнего ужина.

Взбейте яйца с солью.

Добавьте майонез, кефир и соду. Перемешайте.

Затем добавьте муку.

Перемешайте всё до однородного состояния.

Жаропрочную форму смажьте маслом. Дно и бока обсыпьте мукой или манкой. Налейте примерно 2/3 теста и сверху выложите отваренный рис. На рис выложите нарезанный тонкими полукольцами лук. Посолите и поперчите начинку по вкусу.

Консервированную рыбу разомните вилкой или разберите на небольшие кусочки. Немного жидкости можно оставить, чтобы она пропитала рис. Выложите консервы сверху и полейте оставшимся тестом. Верх можно по желанию посыпать кунжутом или тёртым сыром. Слегка встряхните форму руками, чтобы тесто равномерно распределилось и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Пирог с сайрой и рисом готов. Приятного вам аппетита!