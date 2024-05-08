Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить картошку с майонезом в рукаве в духовке. Из специй также можно использовать сухие итальянские травы, порошок карри или молотый острый перец. Картофель в рукаве получается сочным, ароматным, красивого золотистого цвета.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Гарниры / Блюда в рукаве
Состав / Ингредиенты:
- Картошка 500 Грамм
- Морковь 80 Грамм
- Майонез 2.5 Ст. ложки
- Зелень 10 Грамм (укроп, зеленый лук)
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Лук "Ялтинский" 70 Грамм
- Приправа универсальная 1 Чайная ложка (корень пастернака сушеный, лук сушеный, морковь сушеная, петрушка сушеная, зелень укропа сушеная, семя горчицы, чеснок сушеный, куркума молотая, перец душистый молотый, перец черный молотый)
Количество порций 2
Калорийность
77 ккал
Калорийность
2 г
Белки
0 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Картошка с майонезом в рукаве в духовке»
Подготовьте все ингредиенты.
Картофель помойте, очистите и порежьте на ломтики среднего размера.
Морковь очистите и нарежьте соломкой, а красный лук перьями. Зелень мелко порубите.
Добавьте универсальную приправу, соль и майонез.
Все хорошенько перемешайте, чтобы майонез со специями равномерно распределился.
Выложите картофель с овощами в рукав для запекания. Затяните края с двух сторон. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40 минут.
После аккуратно разрежьте пакет и выложите картошку в тарелку. Приятного вам аппетита!