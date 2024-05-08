Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить картошку с майонезом в рукаве в духовке. Из специй также можно использовать сухие итальянские травы, порошок карри или молотый острый перец. Картофель в рукаве получается сочным, ароматным, красивого золотистого цвета.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Гарниры / Блюда в рукаве

Состав / Ингредиенты:

Картошка 500 Грамм

Морковь 80 Грамм

Майонез 2.5 Ст. ложки

Зелень 10 Грамм (укроп, зеленый лук)

Соль 1/2 Чайных ложки

Лук "Ялтинский" 70 Грамм

Приправа универсальная 1 Чайная ложка (корень пастернака сушеный, лук сушеный, морковь сушеная, петрушка сушеная, зелень укропа сушеная, семя горчицы, чеснок сушеный, куркума молотая, перец душистый молотый, перец черный молотый)

Количество порций 2

Калорийность

77 ккал

Калорийность

2 г

Белки

0 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Картошка с майонезом в рукаве в духовке»

Подготовьте все ингредиенты.

Картофель помойте, очистите и порежьте на ломтики среднего размера.

Морковь очистите и нарежьте соломкой, а красный лук перьями. Зелень мелко порубите.

Добавьте универсальную приправу, соль и майонез.

Все хорошенько перемешайте, чтобы майонез со специями равномерно распределился.

Выложите картофель с овощами в рукав для запекания. Затяните края с двух сторон. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40 минут.

После аккуратно разрежьте пакет и выложите картошку в тарелку. Приятного вам аппетита!