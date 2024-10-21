Вирушаючи в подорож або похід, важливо не лише підготувати все необхідне спорядження, а й подбати про зручний і функціональний туристичний посуд. Без належного набору ви можете зіштовхнутися з незручностями, які можуть зіпсувати враження від пригоди, особливо якщо подорожуєте тривалий час або з великою компанією.

Якщо для короткої вилазки на природу достатньо взяти індивідуальний набір — ложку, вилку та кухоль — то для тривалої експедиції або сімейного походу вже необхідний посуд для приготування та сервірування їжі для всіх учасників. У таких випадках мова йде про казанки, сковорідки, місткі тарілки, та інші важливі елементи, що роблять процес приготування їжі на природі легким і приємним.

У цій статті ми докладно розповімо, на що слід звертати увагу при виборі туристичного посуду: від матеріалу до компактності та ваги. Також розглянемо різні типи посуду, їхні особливості та порадимо найкращі варіанти для різних типів подорожей. Туристичний магазин DarkSkiff пропонує широкий асортимент спорядження, включаючи якісний туристичний посуд, який допоможе зробити вашу подорож комфортною та безпечною.

Список туристичного посуду для походу: що варто взяти з собою

Плануючи похід, важливо врахувати кожну деталь, яка забезпечить комфорт і зручність на природі. Одна з таких ключових складових – туристичний посуд. Вибір правильного посуду дозволяє не лише заощадити місце і вагу у рюкзаку, але й зробити процес приготування їжі на природі легким і приємним. У цій статті ми розглянемо основний набір туристичного посуду, який буде корисним у поході будь-якої складності.

Каструля та сковорідка: серце польової кухні

Основний компонент будь-якого туристичного набору посуду – це каструля. Обирайте алюмінієву або титанову каструлю: вони легкі і швидко нагріваються, що важливо для економії палива. Сковорідка, яка часто йде в комплекті з каструлею, може стати корисною для смаження риби або овочів.

Пам’ятайте, що розмір посуду залежить від кількості людей у вашій групі. Для одного або двох людей підходить невелика каструля на 1-1,5 літра, а для групи з чотирьох осіб може знадобитися ємність на 3-4 літри.

Чайник або кухоль для гарячих напоїв

Гарячий чай або кава на світанку – це те, що створює особливий настрій під час походу. Компактний чайник зі складною ручкою або звичайний кухоль для підігріву води стане в нагоді, особливо в холодну пору року. Вибирайте моделі з антипригарним покриттям або з алюмінію для швидшого закипання води.

Туристичний набір мисок та кружок

Для зручності на природі вам знадобляться легкі та міцні миски і кружки. Більшість сучасних туристичних наборів виготовлені з поліпропілену або нержавіючої сталі. Поліпропіленові вироби легкі, не нагріваються, і не ламаються, а вироби з нержавіючої сталі витримують високі температури і дуже міцні.

Столові прибори: ложка, вилка та ніж

Туристичні столові прибори найкраще вибирати у форматі «три в одному» або купити набір, що включає ложку, виделку та ніж. Дуже популярні також «спорки» – поєднання ложки та виделки. Важливо, щоб вони були легкими і не займали багато місця. Титанові моделі вважаються найміцнішими і практично вічними, хоча пластикові та алюмінієві версії також відмінно підходять для походів.

Ніж та дошка для нарізання

Гострий ніж – незамінний атрибут будь-якого походу. Він потрібен не лише для приготування їжі, а й для виконання різних задач у таборі. Компактна дошка для нарізання також може стати в нагоді, щоб акуратно нарізати овочі чи хліб. Дошки з пластика легкі, і їх легко чистити.

Контейнери для спецій та масла

Не забувайте, що їжа на природі має бути не лише ситною, але й смачною. Маленькі контейнери для спецій дозволяють мати під рукою необхідні приправи: сіль, перець, пряні трави. Також корисно взяти невелику пляшку з олією для приготування страв.

Губка та засіб для миття посуду

Після приготування їжі важливо підтримувати посуд у чистоті. Компактна губка та невеликий контейнер із біорозкладним засобом для миття посуду допоможуть впоратися з цим завданням. Варто пам’ятати про екологічні аспекти – обирайте засоби, які не завдають шкоди довкіллю.

Термос або ізоляційний кухоль

Якщо ваш похід проходить в холодну пору року або в горах, термос – це те, що допоможе вам зберегти гарячі напої чи їжу тривалий час. Ізоляційні кухлі з кришкою теж чудово підходять для підтримки тепла кави або чаю під час коротких привалів.

Поради для оптимального вибору туристичного посуду

Мінімальна вага : У походах кожен грам має значення, тому віддавайте перевагу легким матеріалам, таким як алюміній, титан чи пластик.

: У походах кожен грам має значення, тому віддавайте перевагу легким матеріалам, таким як алюміній, титан чи пластик. Універсальність : Посуд має бути багатофункціональним. Наприклад, миску можна використовувати як для їжі, так і для приготування або зберігання продуктів.

: Посуд має бути багатофункціональним. Наприклад, миску можна використовувати як для їжі, так і для приготування або зберігання продуктів. Компактність: Вибирайте посуд, який легко вкладається один в одного для економії місця в рюкзаку.

Підготовка до походу – це завжди питання правильного вибору спорядження, і туристичний посуд є важливою частиною цього процесу. Враховуючи універсальність, вагу та зручність використання, можна створити ідеальний набір, який забезпечить комфорт на природі та дозволить насолоджуватися смачною їжею навіть далеко від цивілізації.

Важливі аспекти вибору туристичного посуду

Щоб обрати оптимальний посуд для походу, потрібно враховувати кілька ключових критеріїв, таких як матеріал, вага, функціональність і умови використання.

Існує багато варіантів матеріалів для туристичного посуду, але найбільш поширені наступні:

алюміній (зокрема анодований);

нержавіюча сталь;

титан;

пластик;

силікон.

Алюмінієвий посуд виділяється малою вагою і доступною ціною, а також хорошою теплопровідністю. Анодований алюміній має додатковий плюс — він не окислюється завдяки спеціальній обробці. Проте, цей матеріал досить крихкий та схильний до механічних пошкоджень, тому потребує дбайливого використання.

Одним з найкращих прикладів в своїй категорії є набір туристичного посуду Kovea KSK-WY56 Silver 56. Цей комплект розрахований на приготування їжі для 5-6 людей і важить трохи більше кілограма. Завдяки відсутності пластикових деталей, каструлі та сковороду можна сміливо використовувати на відкритому вогнищі, не побоюючись, що щось може розплавитися або деформуватися.

1. Алюмінієвий посуд

Чайник Primus LITECH Coffee/Tea Kettle

Анодоване покриття забезпечує надійність і легкість. Чайник не піддається деформаціям завдяки міцному матеріалу та має стійкість до окислення, що робить його чудовим вибором для туристів.

2. Нержавіюча сталь

Казанок Tatonka Kettle

Міцний і стійкий до подряпин. Казанок оснащений кришкою-сковорідкою, яку можна використовувати як тарілку. Це багатофункціональне рішення, що зменшує кількість речей для походу. Однак матеріал досить важкий, що є недоліком для тривалих подорожей.

3. Титановий посуд

Кухоль TOAKS Light Titanium 550ml Pot (Ultralight Version)

Легкий і універсальний варіант, який поєднує переваги алюмінію та нержавіючої сталі. Кухоль може використовуватись як чашка, миска або міні-казанок для приготування їжі, займаючи мінімум місця в рюкзаку.

4. Пластиковий та силіконовий посуд

Миска Sea To Summit Delta Bowl With Lid

Виготовлена з міцного харчового пластику, має щільну кришку та витримує високі температури. Ідеально підходить для запарювання страв швидкого приготування, забезпечуючи зручність і легкість.

5. Силіконовий посуд

Набір Sea To Summit X-Set 31

Силіконовий посуд-трансформер відрізняється компактністю та легкістю. Цей набір на двох осіб, виготовлений із гнучкого харчового силікону, має дно з анодованого алюмінію, що дозволяє використовувати каструлю для приготування їжі на пальнику. Такий посуд легко складається один в одного, займаючи мінімум місця в рюкзаку.

6. Важливі критерії вибору туристичного посуду

Баланс між вагою та міцністю

При виборі посуду важливо враховувати вагу, оскільки все спорядження необхідно нести на собі. Легкий посуд часто вразливий до механічних пошкоджень, тому слід шукати оптимальний баланс між легкістю та міцністю.

При виборі посуду важливо враховувати вагу, оскільки все спорядження необхідно нести на собі. Легкий посуд часто вразливий до механічних пошкоджень, тому слід шукати оптимальний баланс між легкістю та міцністю. Призначення посуду та умови використання

Посуд для приготування на відкритому вогні має бути суцільнометалевим або з ручками без пластикових накладок, які можуть плавитися. Для використання з пальником слід обирати посуд, який добре стає на пальник.

Посуд для приготування на відкритому вогні має бути суцільнометалевим або з ручками без пластикових накладок, які можуть плавитися. Для використання з пальником слід обирати посуд, який добре стає на пальник. Тип подорожі

Для кемпінгу або подорожей машиною можна брати повний набір посуду, не зважаючи на вагу. Для тривалих піших походів важливо мінімізувати вагу, брати лише найнеобхідніший посуд і ретельно планувати кожен предмет, щоб не носити зайвого.

Підсумовуючи, вибір посуду для кемпінгу залежить від ваших потреб і умов подорожі. Каструлі, сковорідки та казани – це основні предмети, які забезпечать комфортне приготування їжі на природі. Важливо обирати посуд, який є легким, міцним та зручним для транспортування. Усе, що ми згадували в статті, можна знайти в магазині DarkSkiff, де ви зможете обрати ідеальні варіанти для вашої наступної кемпінгової подорожі.