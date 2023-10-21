Каждое утро так готовлю. Ленивые пирожки в школу для сына: весь класс просил рецепт

Пироги — это хороший способ пообедать и поужинать. Не все воспринимают пироги, как отличный завтрак. Но, из пирогов вполне можно сделать отличное блюдо на утренний прием пищи. Главное, не брать за основу долгие рецепты.

Например, пироги с мясом или с картошкой не подходят, так как готовятся долго. Тем более если за работу возьмется неопытный кулинар.

Поэтому стоит знать рецепты приготовления простых пирожков. Такую выпечку часто называют ленивой, ибо она быстрая.

Как приготовить на завтрак ленивые пирожки?

Ингредиенты для ленивых пирожков:

кефир 1% — 200 мл;

яйцо — шт.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 50 мл;

мука — 180 г;

разрыхлитель — 6 г;

вареная колбаса — 200 г;

яйца — 2 шт.

Приготовление ленивых пирожков:

В миску с кефиром разбиваем яйцо, высыпаем соль и перемешиваем компоненты до однородности. Вливаем в кефир растительное масло, высыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем слегка густое тесто без комков.

Нарезаем мелко колбасу, отваренные заранее яйца очищаем и натираем на крупной терке. Добавляем колбасу и яйца в тесто, смешиваем.

Кладем тесто в кондитерский мешок. Разогреваем в сковороде 100 мл растительного масла, аккуратно процеживаем на поверхность пирожки.

Обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистого цвета.

Получаются простые и быстрые пирожки на завтрак.

Готовить их можно также с сырной начинкой и зеленью.