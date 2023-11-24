Венгерский пирог. Рецепт за 15 минут, не считая выпечки: нежнее пирога я не пробовала

Кухня Венгрии весьма разнообразна и многогранна. Одним из знаковых блюд в этой кухне является Венгерский пирог. Он может быть приготовлен с яблоками, грушей и ягодами. Точное время появления венгерского пирога неизвестно. Вероятно, он существовал в народе давно, и лишь спустя время был опубликован в книге рецептов страны.
Венгерский пирог схож с многими другими, при этом имеет свои отличительные черты. В основном, эту черту можно найти во вкусе этой выпечки. Особая сладость и терпкость вишни станут важной изюминкой венгерского пирога.
Приготовить этот пирог стоит дома, так как покупная выпечка не всегда способна справиться с задачей — передать спектр вкуса этой выпечки.
Ингредиенты для венгерского пирога:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 110 г;
- ванильный сахар — 7 г;
- сливочное масло — 130 г;
- мука — 150 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- вишня — 150 г;
- миндальные листья.
Приготовление венгерского пирога:
Смешиваем в одной миске мягкое сливочное масло с сахарным песком, ванильным сахаром и яйцами, взбиваем миксером до однородности. Соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь, замешиваем миксером.
Форму смазываем сливочным маслом, выкладываем на поверхность тесто, распределяем равномерно. На верхушку теста выкладываем вишню в несколько ровных рядом. Посыпаем вишню миндальными листьями.
Выпекаем пирог при 180 градусах 35 минут.
После выпекания венгерский пирог можно посыпать сахарной пудрой. Это быстрый ароматный пирог на десерт к чаю.