Описание приготовления:

Для этого рецепта подойдут любые керамические кружки, главное, чтобы на них не было золотых узоров, сколов или трещин. Так же можно использовать любые ёмкости из жаропрочного стекла. Для разных микроволновок время приготовления может отличаться. Если готовите такой кекс впервые, то сначала лучше испеките пробную порцию, чтобы отрегулировать нужное время. Следите за процессом, тесто сначала закипит, а потом начнёт расти. Затем слегка осядет и схватится. Самое главное — не передержите выпечку, иначе она станет резиновой. Такой кекс в кружке выручит когда очень хочется сладкого, а времени, желания или сил на готовку сложной выпечки нет. Очень вкусно и бюджетно! Буквально 5 минут и воздушный десерт готов!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Кефир 2 Ст. ложки

Растительное масло 2 Ст. ложки

Сахар 2 Ст. ложки

Мука 3 Ст. ложки

Яйцo 1 Штука

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Корица По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

302 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кекс в кружке на кефире в микроволновке»

Подготовьте все ингредиенты.

Взбейте яйцо с сахаром.

Добавьте кефир и масло.

Перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и корицу.

Перемешайте всё ещё раз до однородного состояния.

Кружки или одну большую смажьте растительным маслом. При выпекании тесто увеличится примерно в 2 раза, поэтому наполняйте кружки не более, чем наполовину. Поставьте кружки в микроволновку и готовьте при максимальной мощности около 2-3 минут.

Кекс в кружке на кефире готов. Украсьте его по желанию и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Кексы можно подать с шариком ванильного мороженого или просто к чаю или кофе.