Стоматолог предупредил, что вегетарианство основательно разрушает зубы

Люди, которые исключают продукты животного происхождения, подвержены возникновению кариеса больше, чем другие. Этой информацией с «Газетой.ru» поделился стоматолог Артем Кузнецов.

По его словам, в рационе вегетарианцев всегда больше углеводов — на фоне этого возрастает риск развития кариеса. Вместе с тем поклонники растительной диеты потребляют больше фруктов — из-за воздействия кислот зубная эмаль разрушается быстрее.

При отсутствии мяса в рационе начинаются проблемы с пародонтом, окружающим зуб и фиксирующим его в альвеоле. При пережевывании мяса челюсть человека работает активнее, что благоприятно сказывается на состоянии ткани.

Без мяса замедляется выработка коллагена, что сказывается на состоянии слизистой и ухудшает приживаемость материалов при реставрации зубов.

Витаминный дефицит также влияет на состояние полости рта. Без животных продуктов в организм практически перестают поступать витамины D и B12, кальций и другие микроэлементы, без которых невозможно поддерживать здоровье зубов.