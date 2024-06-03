Описание приготовления:

Для приготовления кексов кефир лучше всего взять свежий и дайте ему постоять при комнатной температуре, чтобы он нагрелся. Лучше всего взять мелкий сахар, чтобы уменьшить время взбивания. Вместо шоколадных капель в кексы можно добавить изюм, порезанную курагу или вяленую вишню.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Кефир 125 Миллилитров (высокой жирности)

Яйцо 1 Штука

Сахар 150 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Мука 200 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Ванильный сахар 5 Грамм

Шоколадные капли 30 Грамм

Масло сливочное 30 Грамм

Соль 1 Щепотка

Количество порций 6

Калорийность

319 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кексы "Нежность"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кексов "Нежность". Сливочное масло растопите и остудите.

Соедините яйцо с сахаром, ванильным сахаром и взбивайте до растворения сахара.

Влейте в яичную массу кефир, растительное и сливочное масло, перемешайте до однородности.

Муку соедините с разрыхлителем и просейте в миску. Все аккуратно перемешайте до однородного теста.

Добавьте в тесто шоколадные капли и перемешайте.

Разложите тесто в бумажные формочки на 2/3 высоты.

Поставьте кексы "Нежность" в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут, до готовности. Готовые кексы полностью остудите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!