Описание приготовления:
Для приготовления кексов кефир лучше всего взять свежий и дайте ему постоять при комнатной температуре, чтобы он нагрелся. Лучше всего взять мелкий сахар, чтобы уменьшить время взбивания. Вместо шоколадных капель в кексы можно добавить изюм, порезанную курагу или вяленую вишню.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 125 Миллилитров (высокой жирности)
- Яйцо 1 Штука
- Сахар 150 Грамм
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
- Мука 200 Грамм
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Ванильный сахар 5 Грамм
- Шоколадные капли 30 Грамм
- Масло сливочное 30 Грамм
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 6
Калорийность
319 ккал
Калорийность
5 г
Белки
10 г
Жиры
50 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кексы "Нежность"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кексов "Нежность". Сливочное масло растопите и остудите.
Соедините яйцо с сахаром, ванильным сахаром и взбивайте до растворения сахара.
Влейте в яичную массу кефир, растительное и сливочное масло, перемешайте до однородности.
Муку соедините с разрыхлителем и просейте в миску. Все аккуратно перемешайте до однородного теста.
Добавьте в тесто шоколадные капли и перемешайте.
Разложите тесто в бумажные формочки на 2/3 высоты.
Поставьте кексы "Нежность" в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут, до готовности. Готовые кексы полностью остудите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!