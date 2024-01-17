Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов — Вкусно, сытно, аппетитно!

Ингредиенты:

мука пшеничная — 2 стакана;

кефир 2,5% — 2 стакана;

яйцо куриное свежее — 4 шт.;

рыбная консерва — 1-2 банки;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сметана 20% — 1 ст. ложка;

сода пищевая — 1,5 ч. ложка;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Здравствуйте всем! Сегодня мой рецепт приготовления быстрого пирога из рыбных консервов. Готовить его просто, процесс не трудоёмкий, не требует дорогостоящих продуктов. Такой пирог можно приготовить, когда гости на пороге. Времени тратиться не много, а к столу отличное кушанье!

1. В ёмкость выливаем 2 стакана кефира, я в основном беру 2,5%.

2. Добавляем ложку сметаны, можно вместо неё майонез.

3. Разбиваем 2 яйца.

4. Просеиваем два стакана муки, добавляем соду и соль.

5. Взбиваем миксером до однородной массы, тесто должно примерно как на оладьи.

6. Для начинки пирога я использовала целую банку горбуши и полбанки филе тунца натурального.

7. Содержимое банок мне очень понравилось, масло из консервов слила.

8. Выложила содержимое консервов в чашу, помяла вилкой.

9. Нарезала 2 яйца и добавила к консервам, посыпала перцем и сушеной зеленью.

10. Еще для начинки использовала морковь, натертую на крупной тёрке и мелко нарезанный лук, которые предварительно обжарила на сковороде. Можно не обжаривать, а добавить свежие.

11. Жаропрочную стеклянную ёмкость смазала маслом, вылила половину теста.

12. На неё выложила ровным слоем начинку.

13. И сверх залила остатком теста.

14. Поставила в прогретую духовку выпекать примерно на 40 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяем вилкой, смоченной в холодной воде.

Получается аппетитный пирог, начинка вкусная, тесто мягкое. Моим домочадцам нравится с горячим сладким чаем!

Благодарю за внимание! Буду рада, если рецепт окажется вам полезным! Желаю мира и согласия в вашем доме!

Время приготовления: 50 мин.