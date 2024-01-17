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Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов — Вкусно, сытно, аппетитно!

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Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов — Вкусно, сытно, аппетитно!

Ингредиенты:
мука пшеничная — 2 стакана;
кефир 2,5% — 2 стакана;
яйцо куриное свежее — 4 шт.;
рыбная консерва — 1-2 банки;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
сметана 20% — 1 ст. ложка;
сода пищевая — 1,5 ч. ложка;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Здравствуйте всем! Сегодня мой рецепт приготовления быстрого пирога из рыбных консервов. Готовить его просто, процесс не трудоёмкий, не требует дорогостоящих продуктов. Такой пирог можно приготовить, когда гости на пороге. Времени тратиться не много, а к столу отличное кушанье!

1. В ёмкость выливаем 2 стакана кефира, я в основном беру 2,5%.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

2. Добавляем ложку сметаны, можно вместо неё майонез.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

3. Разбиваем 2 яйца.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

4. Просеиваем два стакана муки, добавляем соду и соль.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

5. Взбиваем миксером до однородной массы, тесто должно примерно как на оладьи.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

6. Для начинки пирога я использовала целую банку горбуши и полбанки филе тунца натурального.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

7. Содержимое банок мне очень понравилось, масло из консервов слила.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

8. Выложила содержимое консервов в чашу, помяла вилкой.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

9. Нарезала 2 яйца и добавила к консервам, посыпала перцем и сушеной зеленью.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

10. Еще для начинки использовала морковь, натертую на крупной тёрке и мелко нарезанный лук, которые предварительно обжарила на сковороде. Можно не обжаривать, а добавить свежие.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

11. Жаропрочную стеклянную ёмкость смазала маслом, вылила половину теста.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

12. На неё выложила ровным слоем начинку.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

13. И сверх залила остатком теста.

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

14. Поставила в прогретую духовку выпекать примерно на 40 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяем вилкой, смоченной в холодной воде.
Получается аппетитный пирог, начинка вкусная, тесто мягкое. Моим домочадцам нравится с горячим сладким чаем!

Рецепт: Быстрый пирог из рыбных консервов - Вкусно, сытно, аппетитно!

Благодарю за внимание! Буду рада, если рецепт окажется вам полезным! Желаю мира и согласия в вашем доме!

Время приготовления: 50 мин.

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