Песочные пирожные с творожной начинкой

Зачастую приготовление пирожных занимает достаточно много времени. Так как сперва нужно замесить тесто, отправить его в духовой шкаф. Пока основа печется, надо делать крем. А затем еще следует наполнить тесто начинкой. Довольно много забот, не так ли? Если же готовить песочные пирожные с творогом, таких проблем не возникнет.

Дело в том, что данный рецепт предполагает выпекание теста уже вместе с начинкой. Такие пирожные обладают просто невероятным ароматом. К тому же они отличаются приятной текстурой и нежностью.

С какой начинкой приготовить песочные пирожные

Если вы выпекаете такие пирожные впервые, лучше всего следовать классическому рецепту и готовить начинку из творога либо из рикотты. После же можете добавлять в нее орехи, кусочки фруктов или шоколада. Действуйте, как вам подсказывает воображение.

Ингредиенты

Пшеничная мука280 г Разрыхлитель1 ч. л. Сахар180 г Яйцо6 шт. Лимонная цедра10 г Соль2 щеп. Подсолнечное масло50 мл Творог400 г

Приготовление