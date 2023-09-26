Песочные пирожные с творожной начинкой

Зачастую приготовление пирожных занимает достаточно много времени. Так как сперва нужно замесить тесто, отправить его в духовой шкаф. Пока основа печется, надо делать крем. А затем еще следует наполнить тесто начинкой. Довольно много забот, не так ли? Если же готовить песочные пирожные с творогом, таких проблем не возникнет.
Дело в том, что данный рецепт предполагает выпекание теста уже вместе с начинкой. Такие пирожные обладают просто невероятным ароматом. К тому же они отличаются приятной текстурой и нежностью.
С какой начинкой приготовить песочные пирожные
Если вы выпекаете такие пирожные впервые, лучше всего следовать классическому рецепту и готовить начинку из творога либо из рикотты. После же можете добавлять в нее орехи, кусочки фруктов или шоколада. Действуйте, как вам подсказывает воображение.
Ингредиенты
Пшеничная мука280 г Разрыхлитель1 ч. л. Сахар180 г Яйцо6 шт. Лимонная цедра10 г Соль2 щеп. Подсолнечное масло50 мл Творог400 г
Приготовление
- Вбиваем в миску 2 яйца. Всыпаем 80 г сахара и 1 щеп. соли. Взбиваем всё венчиком. Вливаем подсолнечное масло. Хорошенько перемешиваем.Постепенно всыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое тесто, которое слегка липнет к рукам. Помещаем его в полиэтиленовый пакет. Убираем тесто в холодильник на 20 минут.Готовим начинку. Берем 4 яйца и отделяем белки от желтков. В глубокой емкости соединяем творог с желтками. Всыпаем 100 г сахара и лимонную цедру, натертую на мелкой терке. Пробиваем всё погружным блендером до пастообразной массы.
В отдельной емкости взбиваем яичные белки с 1 щеп. соли до устойчивых пиков. Постепенно добавляем белковую массу к творогу, хорошенько перемешивая всё до однородности.Припыляем рабочую поверхность мукой. Разделяем на ней тесто на 2 части, каждую из которых раскатываем в тонкий пласт размером 30 на 30 см. Срезаем неровные края. Делим каждый пласт на 6 частей. Помещаем квадратики из теста в смазанные маслом формочки для кексов, слегка уплотняя дно. Выкладываем внутрь творожную начинку. Затем накрываем ее (не до конца) кончиками теста.
Отправляем формочки в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут. При необходимости накрываем верхушки пирожных фольгой, чтобы они не подгорели.