Киевский торт по-домашнему рецепту. Невероятно вкусно: готовлю на заказ и к праздникам

История киевского торта начинается в 1956 году, когда на фабрике имени Карла Маркса было создано это лакомство. Есть несколько версий того, как появился рецепт торта.

По одной из них, кондитеры забыли убрать в холодильник взбитые с сахаром белки. Чтобы не выбрасывать продукт, начальник бисквитного цеха Константин Петренко и его помощница Надежда Черногор решили сделать торт из затвердевшей массы, соединив её с кремом и добавив к ней орехи.

Так появился хрустящий торт из воздушно-ореховых коржей и нежного крема. Он получил название «Киевский» и быстро стал популярным. В 1970-е годы рецептура торта была утверждена ГОСТом. С тех пор классический киевский торт состоит из двух воздушно-ореховых коржей с прослойкой из масляного крема, украшенный фигурками или надписью.

Сегодня киевский торт остаётся одним из самых популярных десертов мира.

Ингредиенты для коржей:

мука — 550 г;

соль — щепотка;

масло сливочное — 250 г;

яичные желтки — 6 шт.;

сметана — 170 г;

аммоний — 1 ч.л.

Ингредиенты для безе на 1 корж:

яичные белки — 2 шт.;

сахар — 100 г;

лимонный сок — 1 ч л.;

грецкие орехи — 150 г.

Ингредиенты для крема:

масло сливочное 82,5% — 400 г;

сгущённое молоко — 370 г.

Приготовление киевского торта:

Просеиваем в миску муку, натираем в муку холодное сливочное масло. Перетираем масло с мукой до состояния сливочной крошки.

Выкладываем в тесто желтки, а также добавляем сметану с аммонием, замешиваем эластичный и не липкий колобок теста. Делим тесто на 3 одинаковые части, формуем колобки.

Измельчаем грецкие орехи, застилаем противень пергаментом. Распределяем по противню один из колобков теста.

Взбиваем белки миксером, постепенно высыпаем к пышным белкам сахар, вливаем лимонный сок. Полученное безе выкладываем на пласт теста, посыпаем верхушку орехами.

Выпекаем корж при 170 градусах 25 минут. Аналогично готовим для других коржей безе и выпекаем.

Взбиваем миксером до белого цвета сливочное масло, к нему постепенно вливаем сгущенное молоко тонкой струйкой. Смазываем два коржа кремом, собираем торт так, чтобы корж без крема был наверху.

Можно оставить торт пропитаться в холодильнике на 8 часов. Но, это не обязательно, вполне приемлемо подавать торт сразу к столу.