На праздничный стол: рецепт классического салата из печени трески

Это очень вкусный салат. И он точно украсит праздничный стол.

Классический салат из печени трески можно приготовить и к праздничному столу. А так как Пасха уже скоро, то его вполне можно внести в праздничное меню. К тому же, в состав входят вареные вкрутую яйца. А это значит, что для него можно использовать те крашанки, цвет которых вам не понравился. Фокус расскажет, как его приготовить.

Готовится классический салат из печени трески очень быстро и просто. И получается очень вкусным.

Классический салат с печенью трески

Ингредиенты на две порции:

Два вареных вкрутую яйца;

одна небольшая луковица;

винный или столовый уксус – 2 ч. л.;

твердый сыр – 70 г;

консервированная печень трески – 1 банка;

майонез – 2 ст. л.;

соль, молотый черный перец.

Мелко нарежьте лук и залейте с винным или столовым уксусом, чтобы придать ему пикантность. Оставьте на 10 минут при комнатной температуре.

Твердый сыр натрите на средней или мелкой терке. Консервированную печень трески выложите из банки на сито и дайте стечь жидкости. Затем переложите в миску и разомните вилкой.

Яйца, сваренные вкрутую, очистите и мелко нарежьте. Добавьте в миску к печени трески. Добавьте маринованный лук и натертый сыр. И хорошо перемешайте.

Добавьте майонез, посолите и поперчите. Можно подавать салат в салатнице, а можно выложить на подрумяненные ломтики черного хлеба, или распределить по корзиночкам из теста. Получится отличная закуска.

Можно добавить в салат свежий, мелко порезанный огурец. А можно добавить маринованные огурчики, или зеленые оливки без косточек.

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