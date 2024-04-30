Описание приготовления:
Стейки минтая можно заменить на филе или на другую рыбу, такую как: хек, треску или пикшу. Подавать можно как в теплом, так и холодном виде. На гарнир можно подать картофельное пюре, отварной рис или любую кашу.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Минтай 700 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Морковь 2 Штуки
- Протертые помидоры 150 Грамм (или томатная паста)
- Мука 1 Ст. ложка
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Лавровый лист 2 Штуки
- Вода 150 Миллилитров
- Перец душистый горошком 4 Штуки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
97 ккал
Калорийность
8 г
Белки
4 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Минтай в маринаде в духовке»
Подготовьте все ингредиенты. Рыбу предварительно разморозьте, промойте, очистите от пленок и обсушите.
Рыбу нарежьте на порционные кусочки. Посолите и поперчите по вкусу.
Запанируйте рыбу в муке.
Обжарьте до легкой румяной корочки с двух сторон на 2 столовых ложках растительного масла. Переложите рыбу на тарелку.
В эту же сковороду налейте еще ложку масла, выложите нарезанные кубиком лук и тонкими короткими полосками — морковь. Готовьте при среднем нагреве около 5 минут, до мягкости овощей.
К овощам добавьте томатную пасту или протертые томаты (как у меня), если добавляете пасту, то достаточно 2 столовых ложек. Посолите и поперчите овощи, добавьте лавровый лист и душистый перец горошком, влейте воду и тушите 4-5 минут.
В форму для запекания выложите примерно треть овощной заправки, сверху выложите обжаренную рыбу.
Поверх рыбы выложите оставшийся соус. Накройте форму фольгой и поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Наша рыба с овощами в томатном соусе готова.
Приятного аппетита!
Совет от повара:
При необходимости добавьте к овощам немного сахара.