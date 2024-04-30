Описание приготовления:

Стейки минтая можно заменить на филе или на другую рыбу, такую как: хек, треску или пикшу. Подавать можно как в теплом, так и холодном виде. На гарнир можно подать картофельное пюре, отварной рис или любую кашу.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Минтай Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Минтай 700 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 2 Штуки

Протертые помидоры 150 Грамм (или томатная паста)

Мука 1 Ст. ложка

Масло растительное 3 Ст. ложки

Лавровый лист 2 Штуки

Вода 150 Миллилитров

Перец душистый горошком 4 Штуки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

97 ккал

Калорийность

8 г

Белки

4 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Минтай в маринаде в духовке»

Подготовьте все ингредиенты. Рыбу предварительно разморозьте, промойте, очистите от пленок и обсушите.

Рыбу нарежьте на порционные кусочки. Посолите и поперчите по вкусу.

Запанируйте рыбу в муке.

Обжарьте до легкой румяной корочки с двух сторон на 2 столовых ложках растительного масла. Переложите рыбу на тарелку.

В эту же сковороду налейте еще ложку масла, выложите нарезанные кубиком лук и тонкими короткими полосками — морковь. Готовьте при среднем нагреве около 5 минут, до мягкости овощей.

К овощам добавьте томатную пасту или протертые томаты (как у меня), если добавляете пасту, то достаточно 2 столовых ложек. Посолите и поперчите овощи, добавьте лавровый лист и душистый перец горошком, влейте воду и тушите 4-5 минут.

В форму для запекания выложите примерно треть овощной заправки, сверху выложите обжаренную рыбу.

Поверх рыбы выложите оставшийся соус. Накройте форму фольгой и поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Наша рыба с овощами в томатном соусе готова.

Приятного аппетита!

Совет от повара:

При необходимости добавьте к овощам немного сахара.