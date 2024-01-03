Кимчи – это популярная корейская закуска, которая отличается насыщенным вкусом, пикантностью и аппетитным внешним видом. Ее можно есть просто так или подавать к столу с гарнирами. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Кимчи по-корейски в домашних условиях

Кимчи по-корейски в домашних условиях порадует насыщенным вкусом и пикантностью. Такая закуска в корейском стиле никого не оставит равнодушным. Подавайте ее самостоятельно или вместе с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Ингредиенты –+4 порц.

Капуста пекинская 1 шт.

Перец чили 2 ст.л.

Масло растительное 1 ст.л.

Чеснок 1 головка

Сахар-песок 1 ч.л.

Соль 3 ст.л.

Соль ½ ч.л.

Корень имбиря 70 гр.

Кориандр 1.5 ч.л.

Вода 1.5 л.

Шаги 4 д.

Кимчи по-корейски легко можно сделать в домашних условиях. Подготовим необходимые продукты из списка. Хорошо промываем пекинскую капусту и разрезаем ее вдоль на четыре части. Дальше каждую часть капусты режем поперек еще на 3-4 части. Укладываем ингредиенты в глубокую миску. Приготовим рассол из полутора литров воды и трех столовых ложек соли. Перемешиваем и выливаем рассол в капусту. Закрываем тарелкой и оставляем при комнатной температуре на два дня. В отдельной миске вымешиваем тертый имбирь, кориандр и острый перец. Добавляем сюда измельченный чеснок, соль, сахар и растительное масло. Хорошенько перемешиваем. Сливаем рассол из капусты и выкладываем в него заготовку из специй. Подготовленную капусту промываем и, при необходимости, нарезаем помельче. Выкладываем капусту в контейнер и заливаем подготовленной заправкой. Снова оставляем при комнатной температуре на один-два дня, затем убираем в холодильник. Кимчи по-корейски в домашних условиях готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как приготовить кимчи из пекинской капусты

Как приготовить кимчи из пекинской капусты, мы рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. С подробным руководством у вас получится приготовить настоящую корейскую закуску с ярким и сочным вкусом. Такое угощение можно подавать самостоятельно или вместе с горячими обеденными блюдами.

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яблоко – 0,5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 4 головки.

Перец чили – 2 шт.

Лук зеленый – 8 перьев.

Имбирь – 2 см.

Крахмал – 1 ст.л.

Соль – 5 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем пекинскую капусту и разделяем ее вдоль на две части. Хорошенько солим и оставляем на 5-7 часов. Затем сливаем выделившийся сок и овощ промываем.

Шаг 2. Натираем на терке морковь и половину лука режем полукольцами.

Шаг 3. В блендере измельчаем очищенное яблоко, чили, имбирь, чеснок и оставшуюся половину луковицы. Полученную кашицу выкладываем к луку и моркови. Сюда же отправляем половину измельченного зеленого лука, сахар и черный молотый перец.

Шаг 4. В отдельной миске разводим крахмал в двух-трех столовых ложках воды. Переливаем заготовку из специй и перемешиваем.

Шаг 5. Хорошенько обмазываем капусту подготовленной массой. Промазываем каждый лист.

Шаг 6. Получаем две половинки пекинской капусты, хорошо намазанной специями.

Шаг 7. Перекладываем заготовки в кастрюлю и сверху устанавливаем гнет. Оставляем на 2-3 дня при комнатной температуре, затем убираем в холодильник.

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить кимчи из пекинской капусты. Берите на заметку!

Кимчи из дайкона по-корейски

Кимчи из дайкона по-корейски выходит невероятно ярким и ароматным. Такую закуску точно оценят любители пикантных угощений. Для приготовления кимчи в домашних условиях обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Равнодушных не останется!

Время готовки – 2 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Дайкон – 2 кг.

Морковь – 2 шт.

Груша – 1 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Имбирь – 25 гр.

Паста янним – 3 ст.л.

Соус рыбный/соевый – 50 мл.

Соль – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Промываем овощи и зелень под водой.

Шаг 2. Очищаем дайкон и режем небольшими кубиками. Складываем овощ в глубокую миску.

Шаг 3. Добавляем соль и сахар.

Шаг 4. Хорошенько растираем заготовку руками.

Шаг 5. Оставляем на 30 минут до выделения сока. Каждые 10 минут перемешиваем кубики дайкона.

Шаг 6. Отбрасываем продукт на дуршлаг.

Шаг 7. 50 мл жидкости из дайкона оставляем. Она понадобится позже.

Шаг 8. Соломкой разделываем морковь, режем зеленый лук. Измельчаем имбирь и очищенную грушу.

Шаг 9. Отправляем овощи и зелень к дайкону. Сюда же отправляем янним – это паста из чеснока и острого перца.

Шаг 10. Вливаем жидкость из дайкона и рыбный соус. Последний можно заменить соевым.

Шаг 11. Хорошенько перемешиваем содержимое.

Шаг 12. Перекладываем заготовку в пластиковое ведро и плотно прижимаем. Закрываем крышкой и оставляем на 2 дня при комнатной температуре.

Шаг 13. Кимчи из дайкона по-корейски готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Кимчи из огурцов по-корейски

Кимчи из огурцов по-корейски – это оригинальная закуска для вашего стола, которая порадует насыщенным вкусом и невероятной сочностью. Разнообразьте домашнее меню ярким корейским угощением. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 2 суток

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Огурец – 8 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Лук зеленый – 0,5 пучка.

Перец халапеньо – 1 ст.л.

Соус соевый – 40 мл.

Кориандр – 0,5 ч.л.

Соль морская – 2 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем огурцы и разрезаем их вдоль на четыре части, но не доходим до конца.

Шаг 2. Складываем подготовленные огурцы в глубокую кастрюлю и хорошенько посыпаем солью. Перемешиваем и оставляем на 25 минут.

Шаг 3. Натираем на терке морковь и режем тонкими полукольцами репчатый лук.

Шаг 4. К луку и моркови отправляем измельченный чеснок и некрупные перья зеленого лука.

Шаг 5. Выливаем к овощам соевый соус, уксус, добавляем сахар, острый перец и кориандр. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 6. Вымоченные в соли огурцы хорошенько промываем в чистой воде и снова выкладываем в кастрюлю. Разрезы огурцов хорошенько наполняем овощной заготовкой со специями. Убираем все это в холодное место минимум на пару часов, но лучше подержать сутки или двое. Кастрюлю с огурцами обязательно закрываем крышкой.

Шаг 7. Кимчи из огурцов по-корейски готов. Подавайте угощение к столу!

Кимчи из белокочанной капусты

Кимчи из белокочанной капусты порадует насыщенным вкусом, сочностью и пикантностью. Аппетитная корейская закуска никого не оставит равнодушным. Подавайте ее самостоятельно или вместе с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 день

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 шт.

Паприка молотая – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Чеснок – 6 зубчиков.

Кинза – по вкусу.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Вода – 1 л.

Для подачи:

Лук зеленый – по вкусу.

Семена кунжута – по вкусу.

Имбирь маринованный – по вкусу.

Масло растительное нерафинированное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промываем белокочанную капусту и режем ее на толстые пластины.

Шаг 2. Выкладываем продукты в большую широкую кастрюлю.

Шаг 3. Дополняем капусту измельченной зеленью, паприкой, красным молотым перцем. Сюда же отправляем порезанный чеснок и хорошо все перемешиваем.

Шаг 4. Кипятим литр воды с солью и сахаром. Затем в нее добавляем уксус, перемешиваем.

Шаг 5. Выливаем подготовленную воду в кастрюлю с капустой.

Шаг 6. Над заготовкой устанавливаем груз. Оставляем это все на сутки.

Шаг 7. Приготовленную капусту плотно укладываем в стеклянные банки. В таком виде продукты можно хранить в холодильнике.

Шаг 8. Для подачи подготовим все указанные продукты. Когда кимчи выложим на тарелку, обязательно поливаем угощение пахучим растительным маслом и посыпаем измельченной зеленью с кунжутом.

Шаг 9. Кимчи из белокочанной капусты готово. Подавайте к столу!

Кимчи из редиски в домашних условиях

Кимчи из редиски в домашних условиях – это интересное угощение для вашего стола, которое отличается насыщенным вкусом и пикантными свойствами. Разнообразьте домашнее меню аппетитным блюдом в корейском стиле. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 7 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Редиска – 0,5 кг.

Перец чили – 1 см.

Зелень – 1 пучок.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Соевый соус – по желанию.

Уксус яблочный/винный – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Имбирь молотый – по вкусу.

Кориандр молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем редиску и срезаем плодоножки.

Шаг 2. Дальше редиску режем кружочками и выкладываем в большую миску. Сюда же отправляем измельченный перец чили.

Шаг 3. В эту миску отправляем измельченную зелень.

Шаг 4. Сюда же выкладываем зубчики чеснока, которые предварительно режем тонкими пластинками.

Шаг 5. Посыпаем угощение солью, сахаром и молотыми специями. Выливаем ложку яблочного уксуса. Его можно заменить винным уксусом, а также по желанию добавить соевый соус.

Шаг 6. Хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения специй.

Шаг 7. Устанавливаем на заготовку гнет и убираем на 6 часов. Настаиваем при комнатной температуре.

Шаг 8. Кимчи из редиски в домашних условиях готово. Подавайте закуску к столу!

Кимчи из редьки дайкон

Кимчи из редьки дайкон порадует насыщенным вкусом и пикантными свойствами. Такая закуска в корейском стиле никого не оставит равнодушным. Подавайте ее самостоятельно или вместе с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Дайкон – 1 кг.

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 0,5 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Перец красный молотый – 2 ст.л.

Чеснок – 4 зубчика.

Вода – 350 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дайкон очищаем от кожуры и затем режем небольшими кубиками.

Шаг 2. Кубики дайкона кладем в глубокую миску, солим, перемешиваем и оставляем в покое на 1 час.

Шаг 3. Отдельно очищаем чеснок и продавливаем его через пресс.

Шаг 4. В сотейнике кипятим 250 мл воды. Отдельно в 100 мл воды растворяем ложку муки и затем эту смесь переливаем в воду в сотейнике.

Шаг 5. Готовим смесь на медленном огне до загустения, постоянно помешивая венчиком.

Шаг 6. В массу добавляем острый молотый перец. Тщательно перемешиваем и убираем с огня. Даем полностью остыть.

Шаг 7. В остывшую массу добавляем сахар, черный перец и измельченный чеснок. Снова все перемешиваем.

Шаг 8. Из засоленного дайкона сливаем всю жидкость.

Шаг 9. Заливаем дайкон подготовленным соусом.

Шаг 10. Хорошо все перемешиваем и выкладываем в миску с крышкой.

Шаг 11. Плотно закрываем угощение крышкой. Оставляем при комнатной температуре на 2-3 дня. Если в комнате прохладно, то приготовленное угощение может занять до трех-пяти дней.

Шаг 12. Кимчи из редьки дайкон готово. Можно пробовать!

Кимчи с рисом по-корейски

Кимчи с рисом по-корейски – это оригинальное блюдо для вашего стола, которое порадует насыщенным вкусом и питательными свойствами. Разнообразьте домашнее меню ярким корейским угощением. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Рис – 400 гр.

Капуста кимчи – 150 гр.

Паста перечная кочудян – 3 ст.л.

Нори – 1 лист.

Кунжут белый – 1 ст.л.

Масло кунжутное – 3 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. Нори нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Шаг 3. Дальше на сковороде с маслом обжариваем кимчи около 1 минуты.

Шаг 4. Отвариваем указанное количество риса.

Шаг 5. Отварной рис выкладываем к кимчи. Сюда же отправляем пасту и кунжут. Поливаем все это водой, перемешиваем и жарим около 7-8 минут.

Шаг 6. В конце вливаем кунжутное масло и убираем угощение с огня.

Шаг 7. Кимчи с рисом по-корейски готово. Подавайте к столу, дополнив обжаренным нори и кунжутом.

Кимчи из зеленого лука

Кимчи из зеленого лука – это оригинальная закуска для любителей ярких вкусов и пикантных угощений. Такой продукт украсит ваш стол и дополнит многие горячие домашние блюда. Обязательно попробуйте приготовить кимчи из лука по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 2 недели

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Лук зеленый – 300 гр.

Соус рыбный – 30 мл.

Перец красный острый молотый – 4 ст.л.

Чеснок – 5 зубчиков.

Имбирь – 10 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 2 ч.л.

Мука рисовая – 1 ст.л.

Вода – 100 мл.

Паста перечная кочудян – 1 ст.л.

Кунжут – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем необходимое количество зеленого лука. Хорошо промываем его и обсушиваем.

Шаг 2. Кипятим воду и добавляем в нее столовую ложку рисовой муки.

Шаг 3. Варим пару минут помешивая и выключаем огонь.

Шаг 4. Добавляем сюда красный острый перец и тщательно все перемешиваем.

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем содержимое. Оно должно приобрести яркий красный окрас.

Шаг 6. Очищаем зубчики чеснока и имбирь.

Шаг 7. Измельчаем чеснок с имбирем. Перемешиваем его с рыбным соусом, сахаром и солью.

Шаг 8. В ранее подготовленную рисовую пасту отправляем пасту кочудян и кунжут.

Шаг 9. Соединяем обе заготовки вместе.

Шаг 10. Тщательно все перемешиваем до равномерного распределения всех компонентов.

Шаг 11. Полученной массой хорошенько обмазываем все перья зеленого лука.

Шаг 12. Складываем подготовленный лук в контейнер и убираем в холодильник на две недели.

Шаг 13. Перед подачей лук нарезаем более короткими полосками.

Шаг 14. Кимчи из зеленого лука готово. Подавайте к столу и пробуйте!

Кимчи с болгарским перцем

Кимчи с болгарским перцем приятно удивит насыщенным вкусом и пикантностью. Такая закуска в корейском стиле никого не оставит равнодушным. Подавайте ее самостоятельно или вместе с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста пекинская – 450 гр.

Перец болгарский – 150 гр.

Морковь – 90 гр.

Груша – 1 шт.

Лук репчатый – 80 гр.

Редька зеленый – 300 гр.

Имбирь молотый – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Мука рисовая – 2 ст.л.

Кориандр молотый – по вкусу.

Соус соевый – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи промываем и очищаем.

Шаг 2. Кочан пекинской капусты разламываем на крупные части и выкладываем их на большую тарелку. Засыпаем все это солью, заливаем водой и оставляем на 8 часов. Затем капусту достаем из воды и промываем.

Шаг 3. Промываем грушу и режем ее на части.

Шаг 4. Выкладываем грушу в чашу блендера. Сюда же отправляем порезанный болгарский перец и редьку. Измельчаем все это.

Шаг 5. Для заправки кипятим воду и разводим в ней рисовую муку. Добавляем соль.

Шаг 6. Соломкой натираем морковь и репчатый лук. Дополняем эти овощи приготовленной заправкой (овощной и рисовой), соевым соусом, кориандром и имбирем. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 7. Пекинскую капусту выкладываем в контейнер и хорошенько обмазываем полученной массой. Убираем в холодильник на трое суток.

Шаг 8. Кимчи с болгарским перцем готово. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!