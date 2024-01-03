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Кимчи по-корейски

На чтение: 12 минут
Кимчи по-корейски

Кимчи – это популярная корейская закуска, которая отличается насыщенным вкусом, пикантностью и аппетитным внешним видом. Ее можно есть просто так или подавать к столу с гарнирами. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Кимчи по-корейски в домашних условиях

Кимчи по-корейски в домашних условиях порадует насыщенным вкусом и пикантностью. Такая закуска в корейском стиле никого не оставит равнодушным. Подавайте ее самостоятельно или вместе с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Кимчи по-корейски

Ингредиенты –+4 порц.

  • Капуста пекинская 1 шт.
  • Перец чили 2 ст.л.
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Чеснок 1 головка
  • Сахар-песок 1 ч.л.
  • Соль 3 ст.л.
  • Соль ½ ч.л.
  • Корень имбиря 70 гр.
  • Кориандр 1.5 ч.л.
  • Вода 1.5 л.

Шаги 4 д.

  1. Кимчи по-корейски

    Кимчи по-корейски легко можно сделать в домашних условиях. Подготовим необходимые продукты из списка.

  2. Кимчи по-корейски

    Хорошо промываем пекинскую капусту и разрезаем ее вдоль на четыре части.

  3. Кимчи по-корейски

    Дальше каждую часть капусты режем поперек еще на 3-4 части. Укладываем ингредиенты в глубокую миску.

  4. Кимчи по-корейски

    Приготовим рассол из полутора литров воды и трех столовых ложек соли. Перемешиваем и выливаем рассол в капусту. Закрываем тарелкой и оставляем при комнатной температуре на два дня.

  5. Кимчи по-корейски

    В отдельной миске вымешиваем тертый имбирь, кориандр и острый перец.

  6. Кимчи по-корейски

    Добавляем сюда измельченный чеснок, соль, сахар и растительное масло. Хорошенько перемешиваем.

  7. Кимчи по-корейски

    Сливаем рассол из капусты и выкладываем в него заготовку из специй.

  8. Кимчи по-корейски

    Подготовленную капусту промываем и, при необходимости, нарезаем помельче.

  9. Кимчи по-корейски

    Выкладываем капусту в контейнер и заливаем подготовленной заправкой. Снова оставляем при комнатной температуре на один-два дня, затем убираем в холодильник.

  10. Кимчи по-корейски

    Кимчи по-корейски в домашних условиях готово. Подавайте к столу и угощайтесь!

Как приготовить кимчи из пекинской капусты

Как приготовить кимчи из пекинской капусты, мы рассказываем в нашем проверенном рецепте с пошаговыми фотографиями. С подробным руководством у вас получится приготовить настоящую корейскую закуску с ярким и сочным вкусом. Такое угощение можно подавать самостоятельно или вместе с горячими обеденными блюдами.

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста пекинская – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Яблоко – 0,5 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 4 головки.
  • Перец чили – 2 шт.
  • Лук зеленый – 8 перьев.
  • Имбирь – 2 см.
  • Крахмал – 1 ст.л.
  • Соль – 5 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем пекинскую капусту и разделяем ее вдоль на две части. Хорошенько солим и оставляем на 5-7 часов. Затем сливаем выделившийся сок и овощ промываем.

Кимчи по-корейски

Шаг 2. Натираем на терке морковь и половину лука режем полукольцами.

Кимчи по-корейски

Шаг 3. В блендере измельчаем очищенное яблоко, чили, имбирь, чеснок и оставшуюся половину луковицы. Полученную кашицу выкладываем к луку и моркови. Сюда же отправляем половину измельченного зеленого лука, сахар и черный молотый перец.

Кимчи по-корейски

Шаг 4. В отдельной миске разводим крахмал в двух-трех столовых ложках воды. Переливаем заготовку из специй и перемешиваем.

Кимчи по-корейски

Шаг 5. Хорошенько обмазываем капусту подготовленной массой. Промазываем каждый лист.

Кимчи по-корейски

Шаг 6. Получаем две половинки пекинской капусты, хорошо намазанной специями.

Кимчи по-корейски

Шаг 7. Перекладываем заготовки в кастрюлю и сверху устанавливаем гнет. Оставляем на 2-3 дня при комнатной температуре, затем убираем в холодильник.

Кимчи по-корейски

Шаг 8. Теперь вы знаете, как приготовить кимчи из пекинской капусты. Берите на заметку!

Кимчи по-корейски

Кимчи из дайкона по-корейски

Кимчи из дайкона по-корейски выходит невероятно ярким и ароматным. Такую закуску точно оценят любители пикантных угощений. Для приготовления кимчи в домашних условиях обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Равнодушных не останется!

Время готовки – 2 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

  • Дайкон – 2 кг.
  • Морковь – 2 шт.
  • Груша – 1 шт.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Имбирь – 25 гр.
  • Паста янним – 3 ст.л.
  • Соус рыбный/соевый – 50 мл.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Промываем овощи и зелень под водой.

Кимчи по-корейски

Шаг 2. Очищаем дайкон и режем небольшими кубиками. Складываем овощ в глубокую миску.

Кимчи по-корейски

Шаг 3. Добавляем соль и сахар.

Кимчи по-корейски

Шаг 4. Хорошенько растираем заготовку руками.

Кимчи по-корейски

Шаг 5. Оставляем на 30 минут до выделения сока. Каждые 10 минут перемешиваем кубики дайкона.

Кимчи по-корейски

Шаг 6. Отбрасываем продукт на дуршлаг.

Кимчи по-корейски

Шаг 7. 50 мл жидкости из дайкона оставляем. Она понадобится позже.

Кимчи по-корейски

Шаг 8. Соломкой разделываем морковь, режем зеленый лук. Измельчаем имбирь и очищенную грушу.

Кимчи по-корейски

Шаг 9. Отправляем овощи и зелень к дайкону. Сюда же отправляем янним – это паста из чеснока и острого перца.

Кимчи по-корейски

Шаг 10. Вливаем жидкость из дайкона и рыбный соус. Последний можно заменить соевым.

Кимчи по-корейски

Шаг 11. Хорошенько перемешиваем содержимое.

Кимчи по-корейски

Шаг 12. Перекладываем заготовку в пластиковое ведро и плотно прижимаем. Закрываем крышкой и оставляем на 2 дня при комнатной температуре.

Кимчи по-корейски

Шаг 13. Кимчи из дайкона по-корейски готово. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Кимчи по-корейски

Кимчи из огурцов по-корейски

Кимчи из огурцов по-корейски – это оригинальная закуска для вашего стола, которая порадует насыщенным вкусом и невероятной сочностью. Разнообразьте домашнее меню ярким корейским угощением. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 2 суток

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Огурец – 8 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Лук зеленый – 0,5 пучка.
  • Перец халапеньо – 1 ст.л.
  • Соус соевый – 40 мл.
  • Кориандр – 0,5 ч.л.
  • Соль морская – 2 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем огурцы и разрезаем их вдоль на четыре части, но не доходим до конца.

Кимчи по-корейски

Шаг 2. Складываем подготовленные огурцы в глубокую кастрюлю и хорошенько посыпаем солью. Перемешиваем и оставляем на 25 минут.

Кимчи по-корейски

Шаг 3. Натираем на терке морковь и режем тонкими полукольцами репчатый лук.

Кимчи по-корейски

Шаг 4. К луку и моркови отправляем измельченный чеснок и некрупные перья зеленого лука.

Кимчи по-корейски

Шаг 5. Выливаем к овощам соевый соус, уксус, добавляем сахар, острый перец и кориандр. Хорошенько все перемешиваем.

Кимчи по-корейски

Шаг 6. Вымоченные в соли огурцы хорошенько промываем в чистой воде и снова выкладываем в кастрюлю. Разрезы огурцов хорошенько наполняем овощной заготовкой со специями. Убираем все это в холодное место минимум на пару часов, но лучше подержать сутки или двое. Кастрюлю с огурцами обязательно закрываем крышкой.

Кимчи по-корейски

Шаг 7. Кимчи из огурцов по-корейски готов. Подавайте угощение к столу!

Кимчи по-корейски

Кимчи из белокочанной капусты

Кимчи из белокочанной капусты порадует насыщенным вкусом, сочностью и пикантностью. Аппетитная корейская закуска никого не оставит равнодушным. Подавайте ее самостоятельно или вместе с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 1 день

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 1 шт.
  • Паприка молотая – по вкусу.
  • Перец красный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 6 зубчиков.
  • Кинза – по вкусу.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Вода – 1 л.

Для подачи:

  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Семена кунжута – по вкусу.
  • Имбирь маринованный – по вкусу.
  • Масло растительное нерафинированное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промываем белокочанную капусту и режем ее на толстые пластины.

Кимчи по-корейски

Шаг 2. Выкладываем продукты в большую широкую кастрюлю.

Кимчи по-корейски

Шаг 3. Дополняем капусту измельченной зеленью, паприкой, красным молотым перцем. Сюда же отправляем порезанный чеснок и хорошо все перемешиваем.

Кимчи по-корейски

Шаг 4. Кипятим литр воды с солью и сахаром. Затем в нее добавляем уксус, перемешиваем.

Кимчи по-корейски

Шаг 5.  Выливаем подготовленную воду в кастрюлю с капустой.

Кимчи по-корейски

Шаг 6. Над заготовкой устанавливаем груз. Оставляем это все на сутки.

Кимчи по-корейски

Шаг 7. Приготовленную капусту плотно укладываем в стеклянные банки. В таком виде продукты можно хранить в холодильнике.

Кимчи по-корейски

Шаг 8. Для подачи подготовим все указанные продукты. Когда кимчи выложим на тарелку, обязательно поливаем угощение пахучим растительным маслом и посыпаем измельченной зеленью с кунжутом.

Кимчи по-корейски

Шаг 9. Кимчи из белокочанной капусты готово. Подавайте к столу!

Кимчи по-корейски

Кимчи из редиски в домашних условиях

Кимчи из редиски в домашних условиях – это интересное угощение для вашего стола, которое отличается насыщенным вкусом и пикантными свойствами. Разнообразьте домашнее меню аппетитным блюдом в корейском стиле. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 7 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Редиска – 0,5 кг.
  • Перец чили – 1 см.
  • Зелень – 1 пучок.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Сахар – по вкусу.
  • Соевый соус – по желанию.
  • Уксус яблочный/винный – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Имбирь молотый – по вкусу.
  • Кориандр молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем редиску и срезаем плодоножки.

Кимчи по-корейски

Шаг 2. Дальше редиску режем кружочками и выкладываем в большую миску. Сюда же отправляем измельченный перец чили.

Кимчи по-корейски

Шаг 3. В эту миску отправляем измельченную зелень.

Кимчи по-корейски

Шаг 4. Сюда же выкладываем зубчики чеснока, которые предварительно режем тонкими пластинками.

Кимчи по-корейски

Шаг 5. Посыпаем угощение солью, сахаром и молотыми специями. Выливаем ложку яблочного уксуса. Его можно заменить винным уксусом, а также по желанию добавить соевый соус.

Кимчи по-корейски

Шаг 6. Хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения специй.

Кимчи по-корейски

Шаг 7. Устанавливаем на заготовку гнет и убираем на 6 часов. Настаиваем при комнатной температуре.

Кимчи по-корейски

Шаг 8. Кимчи из редиски в домашних условиях готово. Подавайте закуску к столу!

Кимчи по-корейски

Кимчи из редьки дайкон

Кимчи из редьки дайкон порадует насыщенным вкусом и пикантными свойствами. Такая закуска в корейском стиле никого не оставит равнодушным. Подавайте ее самостоятельно или вместе с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Дайкон – 1 кг.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 0,5 ст.л.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Перец красный молотый – 2 ст.л.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Вода – 350 мл.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Дайкон очищаем от кожуры и затем режем небольшими кубиками.

Кимчи по-корейски

Шаг 2. Кубики дайкона кладем в глубокую миску, солим, перемешиваем и оставляем в покое на 1 час.

Кимчи по-корейски

Шаг 3. Отдельно очищаем чеснок и продавливаем его через пресс.

Кимчи по-корейски

Шаг 4. В сотейнике кипятим 250 мл воды. Отдельно в 100 мл воды растворяем ложку муки и затем эту смесь переливаем в воду в сотейнике.

Кимчи по-корейски

Шаг 5. Готовим смесь на медленном огне до загустения, постоянно помешивая венчиком.

Кимчи по-корейски

Шаг 6. В массу добавляем острый молотый перец. Тщательно перемешиваем и убираем с огня. Даем полностью остыть.

Кимчи по-корейски

Шаг 7. В остывшую массу добавляем сахар, черный перец и измельченный чеснок. Снова все перемешиваем.

Кимчи по-корейски

Шаг 8. Из засоленного дайкона сливаем всю жидкость.

Кимчи по-корейски

Шаг 9. Заливаем дайкон подготовленным соусом.

Кимчи по-корейски

Шаг 10. Хорошо все перемешиваем и выкладываем в миску с крышкой.

Кимчи по-корейски

Шаг 11. Плотно закрываем угощение крышкой. Оставляем при комнатной температуре на 2-3 дня. Если в комнате прохладно, то приготовленное угощение может занять до трех-пяти дней.

Кимчи по-корейски

Шаг 12. Кимчи из редьки дайкон готово. Можно пробовать!

Кимчи по-корейски

Кимчи с рисом по-корейски

Кимчи с рисом по-корейски – это оригинальное блюдо для вашего стола, которое порадует насыщенным вкусом и питательными свойствами. Разнообразьте домашнее меню ярким корейским угощением. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Рис – 400 гр.
  • Капуста кимчи – 150 гр.
  • Паста перечная кочудян – 3 ст.л.
  • Нори – 1 лист.
  • Кунжут белый – 1 ст.л.
  • Масло кунжутное – 3 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты из списка.

Кимчи по-корейски

Шаг 2. Нори нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Кимчи по-корейски

Шаг 3. Дальше на сковороде с маслом обжариваем кимчи около 1 минуты.

Кимчи по-корейски

Шаг 4. Отвариваем указанное количество риса.

Кимчи по-корейски

Шаг 5. Отварной рис выкладываем к кимчи. Сюда же отправляем пасту и кунжут. Поливаем все это водой, перемешиваем и жарим около 7-8 минут.

Кимчи по-корейски

Шаг 6. В конце вливаем кунжутное масло и убираем угощение с огня.

Кимчи по-корейски

Шаг 7. Кимчи с рисом по-корейски готово. Подавайте к столу, дополнив обжаренным нори и кунжутом.

Кимчи по-корейски

Кимчи из зеленого лука

Кимчи из зеленого лука – это оригинальная закуска для любителей ярких вкусов и пикантных угощений. Такой продукт украсит ваш стол и дополнит многие горячие домашние блюда. Обязательно попробуйте приготовить кимчи из лука по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 2 недели

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Лук зеленый – 300 гр.
  • Соус рыбный – 30 мл.
  • Перец красный острый молотый – 4 ст.л.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Имбирь – 10 гр.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 2 ч.л.
  • Мука рисовая – 1 ст.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Паста перечная кочудян – 1 ст.л.
  • Кунжут – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем необходимое количество зеленого лука. Хорошо промываем его и обсушиваем.

Кимчи по-корейски

Шаг 2. Кипятим воду и добавляем в нее столовую ложку рисовой муки.

Кимчи по-корейски

Шаг 3. Варим пару минут помешивая и выключаем огонь.

Кимчи по-корейски

Шаг 4. Добавляем сюда красный острый перец и тщательно все перемешиваем.

Кимчи по-корейски

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем содержимое. Оно должно приобрести яркий красный окрас.

Кимчи по-корейски

Шаг 6. Очищаем зубчики чеснока и имбирь.

Кимчи по-корейски

Шаг 7. Измельчаем чеснок с имбирем. Перемешиваем его с рыбным соусом, сахаром и солью.

Кимчи по-корейски

Шаг 8. В ранее подготовленную рисовую пасту отправляем пасту кочудян и кунжут.

Кимчи по-корейски

Шаг 9. Соединяем обе заготовки вместе.

Кимчи по-корейски

Шаг 10. Тщательно все перемешиваем до равномерного распределения всех компонентов.

Кимчи по-корейски

Шаг 11. Полученной массой хорошенько обмазываем все перья зеленого лука.

Кимчи по-корейски

Шаг 12. Складываем подготовленный лук в контейнер и убираем в холодильник на две недели.

Кимчи по-корейски

Шаг 13. Перед подачей лук нарезаем более короткими полосками.

Кимчи по-корейски

Шаг 14. Кимчи из зеленого лука готово. Подавайте к столу и пробуйте!

Кимчи по-корейски

Кимчи с болгарским перцем

Кимчи с болгарским перцем приятно удивит насыщенным вкусом и пикантностью. Такая закуска в корейском стиле никого не оставит равнодушным. Подавайте ее самостоятельно или вместе с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 3 дня

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Капуста пекинская – 450 гр.
  • Перец болгарский – 150 гр.
  • Морковь – 90 гр.
  • Груша – 1 шт.
  • Лук репчатый – 80 гр.
  • Редька зеленый – 300 гр.
  • Имбирь молотый – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Мука рисовая – 2 ст.л.
  • Кориандр молотый – по вкусу.
  • Соус соевый – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи промываем и очищаем.

Кимчи по-корейски

Шаг 2. Кочан пекинской капусты разламываем на крупные части и выкладываем их на большую тарелку. Засыпаем все это солью, заливаем водой и оставляем на 8 часов. Затем капусту достаем из воды и промываем.

Кимчи по-корейски

Шаг 3. Промываем грушу и режем ее на части.

Кимчи по-корейски

Шаг 4. Выкладываем грушу в чашу блендера. Сюда же отправляем порезанный болгарский перец и редьку. Измельчаем все это.

Кимчи по-корейски

Шаг 5. Для заправки кипятим воду и разводим в ней рисовую муку. Добавляем соль.

Кимчи по-корейски

Шаг 6. Соломкой натираем морковь и репчатый лук. Дополняем эти овощи приготовленной заправкой (овощной и рисовой), соевым соусом, кориандром и имбирем. Хорошо все перемешиваем.

Кимчи по-корейски

Шаг 7. Пекинскую капусту выкладываем в контейнер и хорошенько обмазываем полученной массой. Убираем в холодильник на трое суток.

Кимчи по-корейски

Шаг 8. Кимчи с болгарским перцем готово. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

Кимчи по-корейски

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