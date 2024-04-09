Мой самый ходовой супчик. Готовлю его 3 раза в неделю и всё равно мало: домашний рецепт

История супа с перловкой берёт своё начало в глубокой древности. Перловая крупа, получаемая из ячменя, была известна еще в Древнем Египте и Месопотамии. Она была одним из основных продуктов питания в Древней Греции и Риме.

В Европе перловая крупа также была известна с давних времён. Её использовали для приготовления различных блюд, в том числе и супов. Суп с перловкой был популярен среди крестьян, так как перловая крупа была дешёвой и доступной. Он был сытным и питательным блюдом, которое помогало крестьянам поддерживать силы в течение дня. Со временем суп с перловкой стал актуальным блюдом и в других слоях общества.

Его готовили в дворянских усадьбах, ресторанах и трактирах. Расскажем, как приготовить дома суп с перловкой.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 20 г;

Перловка — 250 мл;

Горячая вода — 3 литра 250 мл;

Соль — 1,5 ч.л.;

Растительное масло — 3 ст.л.;

Лук — 2 шт.;

Морковь — 2 шт.;

Фарш — 500 г;

Огурцы соленые — 3 шт.;

Томатная паста — 3 ст.л.;

Хмели — сунели — 1 ч.л.;

Сушеный базилик — ½ ч.л.;

Картофель — 4 шт.

Приготовление:

В кастрюле растапливаем сливочное масло, высыпаем перловку и обжариваем примерно 10 минут. Далее вливаем к перловке 750 мл воды, высыпаем ложку соли и варим 25-30 минут под крышкой.

В сковороде разогреваем растительное масло, нарезаем мелко лук и обжариваем пару минут. К луку выкладываем нарезанную мелким кубиком морковь, жарим 2 минуты.

Выкладываем к овощам фарш и обжариваем 10-15 минут, смешиваем. Добавляем к фаршу и овощам нарезанные мелким кубиком соленые огурцы и томатную пасту, солим и перемешиваем.

Высыпаем к овощам и фаршу хмели-сунели и сушеный базилик, смешиваем. Обжариваем зажарку еще пару минут.

Нарезаем очищенный картофель небольшими кубиками и варим в кастрюле в 2,5 литрах воды. Добавляем в воду с картошкой перловку и зажарку, варим суп 2-3 минуты под крышкой.

Таким образом мы получаем отменный суп с перловкой.

Можно подавать суп со сметаной, так он будет вкуснее.