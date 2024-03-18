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Салат с сельдереем и говядиной

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Салат с сельдереем и говядиной

Описание приготовления:

Выбирайте для этого салата кисло-сладкие яблоки. Орехи лучше всего подойдут грецкие, но при желании их можно заменить на другие (с миндалем тоже очень вкусно получается).
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 350 Грамм (без кости, вырезка)
  • Яблоки 2 Штуки
  • Сельдерей стеблевой 4 Штуки
  • Грецкие орехи 30 Грамм
  • Масло оливковое 3 Ст. ложки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Соус соевый 2 Ст. ложки
  • Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

184 ккал

Калорийность

7 г

Белки

15 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с сельдереем и говядиной»

Салат с сельдереем и говядиной

Все ингредиенты очень удобно сразу выложить на стол. Яблоки и стебли сельдерея помойте, зубчики чеснока почистите.

Салат с сельдереем и говядиной

Говяжью вырезку варите в сотейнике с водой 40-60 минут — до готовности.

Салат с сельдереем и говядиной

Свежие стебли сельдерея нарежьте небольшими кубиками.

Салат с сельдереем и говядиной

Острым ножом порубите ядра грецких орехов мелко.

Салат с сельдереем и говядиной

Уже отваренную говядину нарежьте маленькими кубиками.

Салат с сельдереем и говядиной

В миску для салата выложите нарезанный сельдерей, говядину.

Салат с сельдереем и говядиной

Добавьте измельченные грецкие орехи и очищенное от кожуры яблоко, натертое на крупную терку.

Салат с сельдереем и говядиной

Приготовьте заправку для салата. В мисочку залейте оливковое масло, соевый соус, выдавите через чеснокодавилку очищенные зубчики чеснока, добавьте соль и молотый перец. Перемешайте.

Салат с сельдереем и говядиной

Заправку выложите в салатную миску и все перемешайте.

Салат с сельдереем и говядиной

Готовый салатик разложите по красивым тарелкам и подавайте к столу.

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