Описание приготовления:

Выбирайте для этого салата кисло-сладкие яблоки. Орехи лучше всего подойдут грецкие, но при желании их можно заменить на другие (с миндалем тоже очень вкусно получается).

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Говядина 350 Грамм (без кости, вырезка)

Яблоки 2 Штуки

Сельдерей стеблевой 4 Штуки

Грецкие орехи 30 Грамм

Масло оливковое 3 Ст. ложки

Чеснок 2 Зубчика

Соус соевый 2 Ст. ложки

Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

184 ккал

Калорийность

7 г

Белки

15 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с сельдереем и говядиной»

Все ингредиенты очень удобно сразу выложить на стол. Яблоки и стебли сельдерея помойте, зубчики чеснока почистите.

Говяжью вырезку варите в сотейнике с водой 40-60 минут — до готовности.

Свежие стебли сельдерея нарежьте небольшими кубиками.

Острым ножом порубите ядра грецких орехов мелко.

Уже отваренную говядину нарежьте маленькими кубиками.

В миску для салата выложите нарезанный сельдерей, говядину.

Добавьте измельченные грецкие орехи и очищенное от кожуры яблоко, натертое на крупную терку.

Приготовьте заправку для салата. В мисочку залейте оливковое масло, соевый соус, выдавите через чеснокодавилку очищенные зубчики чеснока, добавьте соль и молотый перец. Перемешайте.

Заправку выложите в салатную миску и все перемешайте.

Готовый салатик разложите по красивым тарелкам и подавайте к столу.