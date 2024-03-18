Описание приготовления:
Выбирайте для этого салата кисло-сладкие яблоки. Орехи лучше всего подойдут грецкие, но при желании их можно заменить на другие (с миндалем тоже очень вкусно получается).
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 350 Грамм (без кости, вырезка)
- Яблоки 2 Штуки
- Сельдерей стеблевой 4 Штуки
- Грецкие орехи 30 Грамм
- Масло оливковое 3 Ст. ложки
- Чеснок 2 Зубчика
- Соус соевый 2 Ст. ложки
- Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
184 ккал
Калорийность
7 г
Белки
15 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с сельдереем и говядиной»
Все ингредиенты очень удобно сразу выложить на стол. Яблоки и стебли сельдерея помойте, зубчики чеснока почистите.
Говяжью вырезку варите в сотейнике с водой 40-60 минут — до готовности.
Свежие стебли сельдерея нарежьте небольшими кубиками.
Острым ножом порубите ядра грецких орехов мелко.
Уже отваренную говядину нарежьте маленькими кубиками.
В миску для салата выложите нарезанный сельдерей, говядину.
Добавьте измельченные грецкие орехи и очищенное от кожуры яблоко, натертое на крупную терку.
Приготовьте заправку для салата. В мисочку залейте оливковое масло, соевый соус, выдавите через чеснокодавилку очищенные зубчики чеснока, добавьте соль и молотый перец. Перемешайте.
Заправку выложите в салатную миску и все перемешайте.
Готовый салатик разложите по красивым тарелкам и подавайте к столу.