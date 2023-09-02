Классические сырники из творога на сковороде

Классические пышные сырники из творога на сковороде – это то самое блюдо, когда очень хочется смастерить что-то на завтрак или ужин с минимальными временными затратами. Самые аппетитные жареные сырники получаются лишь из натурального, суховатого творога – запомните это правило! У нас вы найдете целых 10 рецептов, простых и очень вкусных, которые пошагово обучают приготовлению отличных пышных сырников. Первый рецепт, как всегда, с фото.

Классический рецепт пышных сырников из творога на сковороде

Вашему вниманию предлагаем классический рецепт сырников на сковороде. Этот простой способ приготовления подходит тем, кто хочет пожарить сырники по-быстрому, однако такие творожные изделия не отличаются пониженной калорийностью за счет масла, в котором готовятся. Если вам нужны более диетические сырники, тогда просто запеките их в духовке.

Ингредиенты –+5 порц.

Творог 11% 500 гр

Сахар-песок 2 ст.л.

Мука 5 ст.л.

Яйцо куриное 2 шт.

Соль 1 щепотка

Ванилин по желанию.

Масло растительное для жарки

Разрыхлитель 2 ч.л.

Мука для панировки

На порцию Калории: 276 ккал Белки: 12.2 г Жиры: 17.4 г Углеводы: 16.8 г Шаги 30 мин.

Классические пышные сырники из творога на сковороде приготовить очень просто. По классическому рецепту творог должен быть сухим. Если он влажный, тогда отцедите лишнюю жидкость, поместив творог под пресс в марле или же поместите его в сито на ночь. В миску выложите творог, к нему введите яйца, всыпьте сахар, соль и ванилин по желанию. Массу перетрите вилкой или ложкой до однородности, пока она не станет полностью гладкой, а все комки не разойдутся. Попробуйте массу на вкус и добавьте сахар, если нужно. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку, размешайте тесто. Оставьте его минут на 30, чтобы ингредиенты подружились между собой и получились пышные сырники на сковороде. В чистую тарелку насыпьте муку для панировки и поставьте ее рядом, чтобы вам было удобно панировать свои творожные изделия. Лепите сырники, формируя красивые кругляшки, а потом обваливайте их немного в муке со всех сторон. Опытные хозяйки рекомендуют сначала слепить все сырники, а только потом начинать их жарить, иначе можно не уследить и первые сырники подгорят на сковороде. Формируйте сырники одинакового размера и толщины, чтобы они равномерно пропеклись. Для начала скатайте шарики, а потом разровняйте их в лепешки толщиной не более 1-1,5 см. Выкладывайте сырники из творога на доску, присыпанную мукой и панируйте каждый сырник в муке. Нагрейте масло на большом огне, потом уменьшите огонь и жарьте пышные сырники на сковороде на небольшом огне, с одной стороны. Далее переверните сырники и жарьте на другой стороне, можно под крышкой. С каждой стороны должна получиться красивая, румяная корочка. Пышные сырники из творога на сковороде готовы! Кушайте блюдо теплым со сгущенкой или сметаной.

Приятного аппетита!

Как приготовить воздушные сырники из творога с мукой?

Пышные сырники из творога с мукой получатся у вас по этому рецепту, если вы в точности придержитесь наших пошаговых инструкций. Жирность творога может быть любой, но вкуснее, если творог имеет не менее 5 и не более 10 процентов жирности. Слишком жирный творог обычно очень влажный, изделия из него прожариваются плохо и могут подгореть. Сметану в тесто также добавляйте не очень жирную.

Ингредиенты:

Мука – 8 ст.л. + для панировки

Творог 5% – 700 гр.

Сахар – 50 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Масло растительное – 50 гр.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для теста в миску выложите творог и сметану, размешайте.

Шаг 2. Порционно добавьте муку, разрыхлитель, хорошо размешайте, чтобы не возникло комков.

Шаг 3. Яйца взбейте с сахаром и со щепоткой соли , добавьте в тесто, аккуратно размешайте.

Шаг 4. Из теста сформируйте сырники в виде круглых или овальных лепешек. Толщина – не более 1,5 см. Формируйте сырники руками, смоченными в холодной воде, чтобы тесто не прилипало.

Шаг 5. По желанию сырники можно запанировать в муке.

Шаг 6. Обжаривайте пышные сырники в масле при среднем огне, хорошо раскалив сковороду, а затем уменьшив огонь.

Шаг 7. Жарьте их с каждой стороны, можно под крышкой, пока не возникнет румяная корочка. По мере того, как масло будет выкипать, подливайте немного нового, чтобы сырники не подгорели.

шаг 8. Готовые сырники из творога с мукой кушайте с джемом, с вареньем либо со сметаной.

Приятного аппетита!

Невероятно вкусные сырники с добавлением манки

Сырники из творога будут действительно вкуснейшими, если в тесто добавить немного манки. Эта крупа придает сырникам большую упругость, они лучше жарятся, так как не пытаются развалиться на части, а внутри получаются более воздушными.

Ингредиенты:

Творог сухой – 0,5 кг.

Манная крупа – 3 ст.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Яйца – 2 шт.

Мука – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Разрыхлитель – 10 гр.

Мука – для панировки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разомните вилкой сухой творог (жирность от 5 до 10 процентов).

Шаг 2. В миску с творогом добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Вилкой все снова хорошо разомните и перемешайте до однородности.

Шаг 3. Манку, разрыхлитель и муку введите в тесто, снова аккуратно вымесив его.

шаг 4. Потом оставьте творожную массу на полчаса, за это время манка и мука впитают в себя излишки жидкости.

Шаг 5. Сформируйте круглые сырники, набирая массу ложкой из миски, чтобы сырники были приблизительного одного размера и веса.

Шаг 6. Выкладывайте сырники на разделочную доску, припылив ее мукой. Каждый сырник обваляйте в муке.

Шаг 7. Когда слепите все сырники, жарьте их на хорошо разогретом масле на среднем огне до румяности. Огонь можно уменьшить, чтобы они не пригорели. Лучше жарить под крышкой, так сырники внутри быстрее пропекутся.

Шаг 8. Обжарьте сырники из творога с манкой с двух сторон и подавайте к столу горячими или теплыми вместе с любыми аппетитными топингами и горячим чаем.

Приятного аппетита!

Классические сырники на сковороде из домашнего творога

Домашний натуральный творог очень полезен, так как не имеет никаких вредных пищевых добавок. Он невероятно богат кальцием, а к тому же и неимоверно вкусен! Предлагаем вам пожарить на сковороде сырники из домашнего творога, и вы сразу же почувствуете разницу.

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.л. с горкой (+мука для панировки).

Творог – 0,5 кг.

Сахар – 2-3 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Ванилин – по желанию.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Если творог домашний у вас влажный, выложите его на дуршлаг и оставьте на ночь, чтобы лишняя жидкость ушла.

Шаг 2. Далее хорошо разотрите его вилкой или тщательно перебейте блендером, чтобы сделать более мягким и однородным, без комков.

Шаг 3. Когда творог будет в меру растёрт, введите в него сахар и яйца, разотрите снова.

шаг 4. Перемешайте творожную массу с просеянной вместе с разрыхлителем мукой.

Шаг 5. Руками, смоченными в холодной воде, сформируйте круглые сырники, обваляйте каждый в муке (можно и не обваливать), а потом выложите их на разделочную доску, присыпанную мукой.

Шаг 6. Жарьте изделия из домашнего творога на маленьком огне под крышкой, чтобы они не сгорели, а хорошо прожарились и внутри, и снаружи.

Шаг 7. Сырники будут готовыми, когда с двух сторон покроются красивой корочкой. Кушайте жареные сырники из домашнего творога со сметаной или с вареньем.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления сырников из обезжиренного творога

Сырники из обезжиренного творога – это диетический продукт питания, особенно, если они жарятся на небольшом количестве растительного масла. Чтобы улучшить вкус творожных изделий, в них добавляют такие специи, как ваниль, корицу, кардамон и цедру цитрусовых фруктов. Можно добавить и немного рома.

Ингредиенты:

Обезжиренный творог – 500 гр.

Масло растительное– 30 мл.

Ванилин, корица или кардамон – по вкусу.

Сахар – по вкусу.

Соль – 1 щепотка.

Мука – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выложите творог, а потом хорошо разотрите его вилкой, чтобы убрать все комки.

Шаг 2. Яйцо с солью и сахаром, количество которого регулируйте на свое усмотрение, хорошо взбейте венчиком или миксером, введите в творог и размешайте, пока не получите однородную, гладкую консистенцию.

Шаг 3. Муку просейте вместе с разрыхлителем, введите в тесто и размешайте, чтобы не возникло комков.

Шаг 4. Сформируйте из теста круглые шарики, а потом превратите их в лепешки.

Шаг 5. Каждый сырник по желанию запанируйте в муке или обжаривайте на раскаленной сковороде без панировки.

Шаг 6. Огонь для жарки – небольшой, чтобы сырники не горели. Жарьте под крышкой до румянца с каждой стороны.

Шаг 7. Кушайте сырники из обезжиренного творога горячими или теплыми со сметаной.

Приятного аппетита!

Нежные диетические сырники на сковороде без масла

Диетические сырники, которые жарят на антипригарной сковороде без масла – это хороший способ смастерить прекрасное творожное блюдо, которое будет и вкусным, и питательным, и полезным, но без того большого количества калорий, которые содержатся в сырниках из жирного домашнего творога. По желанию в сырники можно добавить горсть изюма или других сухофруктов.

Ингредиенты:

Творог обезжиренный – 250-300 гр.

Йогурт нежирный – 100 гр.

Мука овсяная – 2-3 ст.л.

Сода – 1 ч.л. без горки.

Яйца – 2 шт.

Сахар – по вкусу.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог разотрите вилкой, к нему добавьте соду, немного пригашенную укусом, а также нежирный йогурт и минимальное количество сахара, потому что совсем без сахара будет не очень вкусно.

Шаг 2. Тесто для сырников хорошо разотрите вместе со вбитыми в него яйцами.

Шаг 3. В последнюю очередь введите муку и размешайте, чтобы не было комков. Тесто получится густым, как на оладьи, но лепить из него сырники не нужно.

Шаг 4. Ложкой набирайте массу и выкладывайте ее для жарки в сковороду с антипригарным покрытием без масла. Если начинают гореть, можно кисточкой смазать маслом сковороду и уменьшить огонь.

Шаг 5. Жарьте сырники с двух сторон, пока не возникнет румяная корочка. Можно жарить под крышкой.

Шаг 6. Кушайте диетические сырники со свежими фруктами или ягодами.

Приятного аппетита!

Очень вкусные воздушные сырники с изюмом как в детском садике

Если вам нужно быстро приготовить вкусный завтрак, полдник, ужин или просто перекус, рекомендуем вам пожарить на сковороде воздушные сырники с изюмом – этот ингредиент чаще других добавляется в творожные изделия и многие его любят за сладкий вкус. Кушайте сырники с изюмом, поливая медом или вареньем, а также сметанным соусом.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Творог – 400 гр.

Сахар – 2-3 ст.л.

Ванильный сахар – 5 гр.

Изюм – 100 гр.

Мука – 70 гр.

Подсолнечное масло – для жарки.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Изюм заранее хорошо вымойте и подержите в кипятке 10-15 минут, затем отцедите и обсушите на бумажном полотенце.

Шаг 2. В удобную, большую миску выложите творог, разомните его вилкой.

Шаг 3. К творогу добавьте сахар и ванильный сахар или ванилин.

Шаг 4. Яйцо взбейте со щепоткой соли и введите в творожную массу, тщательно размешайте все вместе.

Шаг 5. Изюм добавьте в творожную массу, а потом всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, и все вместе еще раз размешайте, чтобы не возникло комков.

Шаг 6. Сформируйте сырники, слепив их в виде толстеньких круглых лепешек, выложите на разделочную доску.

Шаг 7. Разогрейте на сковороде растительное масло, затем уменьшите огонь до небольшого и обжаривайте сырники, чтобы с каждой стороны получилась красивая корочка. Жарьте под крышкой.

Шаг 8. Кушайте сырники с изюмом горячими или теплыми, запивая чаем, кофе или компотом.

Приятного аппетита!

Нежные творожные сырники с бананом на завтрак

Хотите нежные творожные сырники с бананом? Тогда приготовьте это вкусное лакомство на завтрак или на ужин. Такая еда обеспечит вас кальцием, белком и витаминами и однозначно понравится даже самым привередливым едокам, которые обычно не в восторге от кисломолочных продуктов.

Ингредиенты:

Бананы – 2 шт. (средние).

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Творог – 0,5 кг.

Сахар – 1-2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 4 ст.л. (+ для панировки).

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог перетрите через сито или же очень хорошо разомните вилкой.

Шаг 2. Добавьте к творогу размятые бананы, перетрите все до однородности.

Шаг 3. В массу добавьте яйцо, предварительно немного взбитое с сахаром. Если ваши бананы очень сладкие, а творог не кислый, тогда сахар можно и совсем не добавлять.

Шаг 4. В тесто порционно введите муку с разрыхлителем, хорошо вымешайте, чтобы не было комков.

Шаг 5. Творожно-банановое тесто разделите на равные кусочки по размеру сырников, слепите их, запанируйте в муке (можно и не панировать), а потом обжарьте с двух сторон на несильном огне, чтобы получилась красивая корочка, а внутри масса хорошо пропеклась. Если нужно, жарьте под крышкой.

Шаг 6. Кушайте сырники с бананом, запивая чаем, кофе, компотом или молоком.

Приятного аппетита!

Пышные и очень вкусные сырники из творога и сметаны

Иногда для улучшения вкуса в тесто для сырников добавляют сметану. Приготовьте сырники из творога и сметаны и решите, какие творожные изделия вам больше по вкусу. Не забывайте, что сырники можно запекать и в духовке кроме жаренья на сковороде.

Ингредиенты:

Сметана – 3-4 ст.л.

Творог – 400 гр.

Манка/мука – 6 ст.л.

Сахар – 2-3 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Разрыхлитель – 1,5 ч.л. (сода – 1 ч.л.)

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог добросовестно разомните вилкой, а если хотите, то и перетрите через мелкое сито.

Шаг 2. К творогу прибавьте сахар, сметану и яйца, а также и манку (манку можно заменить мукой).

Шаг 3. Затем введите в тесто разрыхлитель или гашеную укусом соду, хорошенечко перемешайте и дайте ему настояться полчаса, чтобы манка разбухла.

Шаг 4. Затем сформируйте круглые сырники и зажарьте их в нагретом масле до появления красивой корочки с каждой из сторон. Огонь для обжаривания – средний или меньше среднего, чтобы творожные изделия не горели.

Шаг 5. Кушайте сырники из творога и сметаны горячими. К ним можно подать и свежую сладкую или кислую сметану.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт сырников с добавлением яблока

С творогом прекрасно сочетаются любые фрукты, в данном случае мы предлагаем вам рецепт сырников с яблоками. Яблоки можно заменить на груши, не слишком сочные абрикосы, нектарины или персики, а потом готовить творожники, как описано ниже.

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Яблоко – 1-2 шт.

Мука в/с – 4 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Корица – по вкусу.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Разрыхлитель – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала нужно творог размять вилкой, протереть через сито или перебить блендером.

Шаг 2. Отдельно яйца взбейте с сахаром, добавьте немного соли и корицу по вкусу.

Шаг 3. Взбейте смесь блендером, добавьте муку и размешайте.

Шаг 4. Яблоки очистите от шкурки, сердцевин, натрите на терку и добавьте в тесто.

Шаг 5. Хорошо вымешайте тесто и слепите круглые сырники толщиной не более 1,5 см.

Шаг 6. Обжаривайте их на раскаленном заранее масле на небольшом огне, чтобы сырники обзавелись с каждой стороны красивой корочкой, но не пригорели. Жарьте под крышкой.

Шаг 7. Кушайте сырники с яблоками, поливая их сладким сметанным соусом.

Приятного аппетита!