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Классические сырники из творога на сковороде

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Классические сырники из творога на сковороде

Классические пышные сырники из творога на сковороде – это то самое блюдо, когда очень хочется смастерить что-то на завтрак или  ужин с минимальными временными затратами. Самые аппетитные жареные сырники получаются лишь из натурального, суховатого творога – запомните это правило! У нас вы найдете целых 10 рецептов, простых и очень вкусных, которые пошагово обучают приготовлению отличных пышных сырников. Первый рецепт, как всегда, с фото.

Классический рецепт пышных сырников из творога на сковороде

Вашему вниманию предлагаем классический рецепт сырников на сковороде. Этот простой способ приготовления подходит тем, кто хочет пожарить сырники по-быстрому, однако такие творожные изделия не отличаются пониженной калорийностью за счет масла, в котором готовятся. Если вам нужны более диетические сырники, тогда просто запеките их в духовке.

Классические сырники из творога на сковороде

Ингредиенты –+5 порц.

  • Творог 11% 500 гр
  • Сахар-песок 2 ст.л.
  • Мука 5 ст.л.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Соль 1 щепотка
  • Ванилин  по желанию.
  • Масло растительное  для жарки
  • Разрыхлитель 2 ч.л.
  • Мука  для панировки

На порцию Калории: 276 ккал Белки: 12.2 г Жиры: 17.4 г Углеводы: 16.8 г Шаги 30 мин.

  1. Классические сырники из творога на сковороде

    Классические пышные сырники из творога на сковороде приготовить очень просто. По классическому рецепту творог должен быть сухим. Если он влажный, тогда отцедите лишнюю жидкость, поместив творог под пресс в марле или же поместите его в сито на ночь. В миску выложите творог, к нему введите яйца, всыпьте сахар, соль и ванилин по желанию.

  2. Классические сырники из творога на сковороде

    Массу перетрите вилкой или ложкой до однородности, пока она не станет полностью гладкой, а все комки не разойдутся. Попробуйте массу на вкус и добавьте сахар, если нужно.

  3. Классические сырники из творога на сковороде

    Добавьте просеянную с разрыхлителем муку, размешайте тесто. Оставьте его минут на 30, чтобы ингредиенты подружились между собой и получились пышные сырники на сковороде.

  4. Классические сырники из творога на сковороде

    В чистую тарелку насыпьте муку для панировки и поставьте ее рядом, чтобы вам было удобно панировать свои творожные изделия.

  5. Классические сырники из творога на сковороде

    Лепите сырники, формируя красивые кругляшки, а потом обваливайте их немного в муке со всех сторон. Опытные хозяйки рекомендуют сначала слепить все сырники, а только потом начинать их жарить, иначе можно не уследить и первые сырники подгорят на сковороде.

  6. Классические сырники из творога на сковороде

    Формируйте сырники одинакового размера и толщины, чтобы они равномерно пропеклись. Для начала скатайте шарики, а потом разровняйте их в лепешки толщиной не более 1-1,5 см. Выкладывайте сырники из творога на доску, присыпанную мукой и панируйте каждый сырник в муке.

  7. Классические сырники из творога на сковороде

    Нагрейте масло на большом огне, потом уменьшите огонь и жарьте пышные сырники на сковороде на небольшом огне, с одной стороны.

  8. Классические сырники из творога на сковороде

    Далее переверните сырники и жарьте на другой стороне, можно под крышкой. С каждой стороны должна получиться красивая, румяная корочка.

  9. Классические сырники из творога на сковороде

    Пышные сырники из творога на сковороде готовы! Кушайте блюдо теплым со сгущенкой или сметаной.

Приятного аппетита!

Как приготовить воздушные сырники из творога с мукой?

Пышные сырники из творога с мукой получатся у вас по этому рецепту, если вы в точности придержитесь наших пошаговых инструкций. Жирность творога может быть любой, но вкуснее, если творог имеет не менее 5 и не более 10 процентов жирности. Слишком жирный творог обычно очень влажный, изделия из него прожариваются плохо и могут подгореть. Сметану в тесто также добавляйте не очень жирную.

Ингредиенты:

  • Мука – 8 ст.л. + для панировки
  • Творог 5% – 700 гр.
  • Сахар – 50 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 50 гр.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Соль – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для теста в миску выложите творог и сметану, размешайте.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 2. Порционно добавьте муку, разрыхлитель, хорошо размешайте, чтобы не возникло комков.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 3. Яйца взбейте с сахаром и со щепоткой соли , добавьте в тесто, аккуратно размешайте.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 4. Из теста сформируйте сырники в виде круглых или овальных лепешек. Толщина – не более 1,5 см. Формируйте сырники руками, смоченными в холодной воде, чтобы тесто не прилипало.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 5. По желанию сырники можно запанировать в муке.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 6. Обжаривайте пышные сырники в масле при среднем огне, хорошо раскалив сковороду, а затем уменьшив огонь.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 7. Жарьте их с каждой стороны, можно под крышкой, пока не возникнет румяная корочка. По мере того, как масло будет выкипать, подливайте немного нового, чтобы сырники не подгорели.

Классические сырники из творога на сковороде

шаг 8. Готовые сырники из творога с мукой  кушайте с джемом, с вареньем либо со сметаной.

Классические сырники из творога на сковороде

Приятного аппетита!

Невероятно вкусные сырники с добавлением манки

Сырники из творога будут действительно вкуснейшими, если в тесто добавить немного манки. Эта крупа придает сырникам большую упругость, они лучше жарятся, так как не пытаются развалиться на части, а внутри получаются более воздушными.

Ингредиенты:

  • Творог сухой – 0,5 кг.
  • Манная крупа – 3 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Разрыхлитель – 10 гр.
  • Мука – для панировки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разомните вилкой сухой творог (жирность от 5 до 10 процентов).

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 2. В миску с творогом добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Вилкой все снова хорошо разомните и перемешайте до однородности.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 3. Манку, разрыхлитель и муку введите в тесто, снова аккуратно вымесив его.

Классические сырники из творога на сковороде

шаг 4. Потом оставьте творожную массу на полчаса, за это время манка и мука впитают в себя излишки жидкости.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 5. Сформируйте круглые сырники, набирая массу ложкой из миски, чтобы сырники были приблизительного одного размера и веса.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 6. Выкладывайте сырники на разделочную доску, припылив ее мукой. Каждый сырник обваляйте в муке.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 7. Когда слепите все сырники, жарьте их на хорошо разогретом масле на среднем огне до румяности. Огонь можно уменьшить, чтобы они не пригорели. Лучше жарить под крышкой, так сырники внутри быстрее пропекутся.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 8. Обжарьте сырники из творога с манкой с двух сторон и подавайте к столу горячими или теплыми вместе с любыми аппетитными топингами и горячим чаем.

Классические сырники из творога на сковороде

Приятного аппетита!

Классические сырники на сковороде из домашнего творога

Домашний натуральный творог очень полезен, так как не имеет никаких вредных пищевых добавок. Он невероятно богат кальцием, а к тому же и неимоверно вкусен! Предлагаем вам пожарить на сковороде сырники из домашнего творога, и вы сразу же почувствуете разницу.

Ингредиенты:

  • Мука – 3 ст.л. с горкой (+мука для панировки).
  • Творог – 0,5 кг.
  • Сахар – 2-3 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Ванилин – по желанию.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Если творог домашний у вас влажный, выложите его на дуршлаг и оставьте на ночь, чтобы лишняя жидкость ушла.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 2. Далее хорошо разотрите его вилкой или тщательно перебейте блендером, чтобы сделать более мягким и однородным, без комков.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 3. Когда творог будет в меру растёрт, введите в него сахар и яйца, разотрите снова.

Классические сырники из творога на сковороде

шаг 4. Перемешайте творожную массу с просеянной вместе с разрыхлителем мукой.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 5. Руками, смоченными в холодной воде, сформируйте круглые сырники, обваляйте каждый в муке (можно и не обваливать), а потом выложите их на разделочную доску, присыпанную мукой.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 6. Жарьте изделия из домашнего творога на маленьком огне под крышкой, чтобы они не сгорели, а хорошо прожарились и внутри, и снаружи.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 7. Сырники будут готовыми, когда с двух сторон покроются красивой корочкой. Кушайте жареные сырники из домашнего творога со сметаной или с вареньем.

Классические сырники из творога на сковороде

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления сырников из обезжиренного творога

Сырники из обезжиренного творога – это диетический продукт питания, особенно, если они жарятся на небольшом количестве растительного масла. Чтобы улучшить вкус творожных изделий, в них добавляют такие специи, как ваниль, корицу, кардамон и цедру цитрусовых фруктов. Можно добавить и немного рома.

Ингредиенты:

  • Обезжиренный творог – 500 гр.
  • Масло растительное– 30 мл.
  • Ванилин, корица или кардамон – по вкусу.
  • Сахар – по вкусу.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Мука – 100 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску выложите творог, а потом хорошо разотрите его вилкой, чтобы убрать все комки.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 2. Яйцо с солью и сахаром, количество которого регулируйте на свое усмотрение, хорошо взбейте венчиком или миксером, введите в творог и размешайте, пока не получите однородную, гладкую консистенцию.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 3. Муку просейте вместе с разрыхлителем, введите в тесто и размешайте, чтобы не возникло комков.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 4. Сформируйте из теста круглые шарики, а потом превратите их в лепешки.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 5. Каждый сырник по желанию запанируйте в муке или обжаривайте на раскаленной сковороде без панировки.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 6. Огонь для жарки – небольшой, чтобы сырники не горели. Жарьте под крышкой до румянца с каждой стороны.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 7. Кушайте сырники из обезжиренного творога горячими или теплыми со сметаной.

Классические сырники из творога на сковороде

Приятного аппетита!

Нежные диетические сырники на сковороде без масла

Диетические сырники, которые жарят на антипригарной сковороде без масла – это хороший способ смастерить прекрасное творожное блюдо, которое будет и вкусным, и питательным, и полезным, но без того большого количества калорий, которые содержатся в сырниках из жирного домашнего творога. По желанию в сырники можно добавить горсть изюма или других сухофруктов.

Ингредиенты:

  • Творог обезжиренный – 250-300 гр.
  • Йогурт нежирный – 100 гр.
  • Мука овсяная – 2-3 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л. без горки.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – по вкусу.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог разотрите вилкой, к нему добавьте соду, немного пригашенную укусом, а также нежирный йогурт и минимальное количество сахара, потому что совсем без сахара будет не очень вкусно.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 2. Тесто для сырников хорошо разотрите вместе со вбитыми в него яйцами.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 3. В последнюю очередь введите муку и размешайте, чтобы не было комков. Тесто получится густым, как на оладьи, но лепить из него сырники не нужно.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 4. Ложкой набирайте массу и выкладывайте ее для жарки в сковороду с антипригарным покрытием без масла. Если начинают гореть, можно кисточкой смазать маслом сковороду и уменьшить огонь.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 5. Жарьте сырники с двух сторон, пока не возникнет румяная корочка. Можно жарить под крышкой.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 6. Кушайте диетические сырники со свежими фруктами или ягодами.

Классические сырники из творога на сковороде

Приятного аппетита!

Очень вкусные воздушные сырники с изюмом как в детском садике

Если вам нужно быстро приготовить вкусный завтрак, полдник, ужин или просто перекус, рекомендуем вам пожарить на сковороде воздушные сырники с изюмом – этот ингредиент чаще других добавляется в творожные изделия и многие его любят за сладкий вкус. Кушайте сырники с изюмом, поливая медом или вареньем, а также сметанным соусом.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Творог – 400 гр.
  • Сахар – 2-3 ст.л.
  • Ванильный сахар – 5 гр.
  • Изюм – 100 гр.
  • Мука – 70 гр.
  • Подсолнечное масло – для жарки.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Изюм заранее хорошо вымойте и подержите в кипятке 10-15 минут, затем отцедите и обсушите на бумажном полотенце.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 2. В удобную, большую миску выложите творог, разомните его вилкой.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 3. К творогу добавьте сахар и ванильный сахар или ванилин.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 4. Яйцо взбейте со щепоткой соли и введите в творожную массу, тщательно размешайте все вместе.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 5. Изюм добавьте в творожную массу, а потом всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, и все вместе еще раз размешайте, чтобы не возникло комков.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 6. Сформируйте сырники, слепив их в виде толстеньких круглых лепешек, выложите на разделочную доску.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 7. Разогрейте на сковороде растительное масло, затем уменьшите огонь до небольшого и обжаривайте сырники, чтобы с каждой стороны получилась красивая корочка. Жарьте под крышкой.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 8. Кушайте сырники с изюмом горячими или теплыми, запивая чаем, кофе или компотом.

Классические сырники из творога на сковороде

Приятного аппетита!

Нежные творожные сырники с бананом на завтрак

Хотите нежные творожные сырники с бананом? Тогда приготовьте это вкусное лакомство на завтрак или на ужин. Такая еда обеспечит вас кальцием, белком и витаминами и однозначно понравится даже самым привередливым едокам, которые обычно не в восторге от кисломолочных продуктов.

Ингредиенты:

  • Бананы – 2 шт. (средние).
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л.
  • Творог – 0,5 кг.
  • Сахар – 1-2 ст.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 4 ст.л. (+ для панировки).
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог перетрите через сито или же очень хорошо разомните вилкой.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 2. Добавьте к творогу размятые бананы, перетрите все до однородности.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 3. В массу добавьте яйцо, предварительно немного взбитое с сахаром. Если ваши бананы очень сладкие, а творог не кислый, тогда сахар можно и совсем не добавлять.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 4. В тесто порционно введите муку с разрыхлителем, хорошо вымешайте, чтобы не было комков.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 5. Творожно-банановое тесто разделите на равные кусочки по размеру сырников, слепите их, запанируйте в муке (можно и не панировать), а потом обжарьте с двух сторон на несильном огне, чтобы получилась красивая корочка, а внутри масса хорошо пропеклась. Если нужно, жарьте под крышкой.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 6. Кушайте сырники с бананом, запивая чаем, кофе, компотом или молоком.

Классические сырники из творога на сковороде

Приятного аппетита!

Пышные и очень вкусные сырники из творога и сметаны

Иногда для улучшения вкуса в тесто для сырников добавляют сметану. Приготовьте сырники из творога и сметаны и решите, какие творожные изделия вам больше по вкусу. Не забывайте, что сырники можно запекать и в духовке кроме жаренья на сковороде.

Ингредиенты:

  • Сметана – 3-4 ст.л.
  • Творог – 400 гр.
  • Манка/мука – 6 ст.л.
  • Сахар – 2-3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч.л. (сода – 1 ч.л.)

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог добросовестно разомните вилкой, а если хотите, то и перетрите через мелкое сито.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 2. К творогу прибавьте сахар, сметану и яйца, а также и манку (манку можно заменить мукой).

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 3. Затем введите в тесто разрыхлитель или гашеную укусом соду, хорошенечко перемешайте и дайте ему настояться полчаса, чтобы манка разбухла.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 4. Затем сформируйте круглые сырники и зажарьте их в нагретом масле до появления красивой корочки с каждой из сторон. Огонь для обжаривания – средний или меньше среднего, чтобы творожные изделия не горели.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 5. Кушайте сырники из творога и сметаны горячими. К ним можно подать и свежую сладкую или кислую сметану.

Классические сырники из творога на сковороде

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт сырников с добавлением яблока

С творогом прекрасно сочетаются любые фрукты, в данном случае мы предлагаем вам рецепт сырников с яблоками. Яблоки можно заменить на груши, не слишком сочные абрикосы, нектарины или персики, а потом готовить творожники, как описано ниже.

Ингредиенты:

  • Творог – 500 гр.
  • Яблоко – 1-2 шт.
  • Мука в/с – 4 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Корица – по вкусу.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Разрыхлитель – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала нужно творог размять вилкой, протереть через сито или перебить блендером.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 2. Отдельно яйца взбейте с сахаром, добавьте немного соли и корицу по вкусу.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 3. Взбейте смесь блендером, добавьте муку и размешайте.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 4. Яблоки очистите от шкурки, сердцевин, натрите на терку и добавьте в тесто.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 5. Хорошо вымешайте тесто и слепите круглые сырники толщиной не более 1,5 см.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 6. Обжаривайте их на раскаленном заранее масле на небольшом огне, чтобы сырники обзавелись с каждой стороны красивой корочкой, но не пригорели. Жарьте под крышкой.

Классические сырники из творога на сковороде

Шаг 7. Кушайте сырники с яблоками, поливая их сладким сметанным соусом.

Классические сырники из творога на сковороде

Приятного аппетита!

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