Мягкое, вкусное и долго не черствеет. Простой рецепт печенья на молоке

Если задуматься, то можно осознать, что печенье очень плотно вплетено в нашу повседневную рутину и жизнь в целом. Оно сопровождает нас с детского сада и до старости. В юном возрасте печенье кажется сладостью, иногда менее желанной, чем конфеты.

В более зрелом возрасте печенье становится некой традицией. Например, многие выпекают печенье к Рождеству или Новому году. Кто-то не представляет просмотр фильмов или чтение книг без печенья. Кому-то комфортно пить чай именно с печеньем, макая его.

Не менее важным ритуалом является готовка печенья. Часто это делают всей семьей для сплочения.

Стоит дать один из простых рецептов для приготовления печенья, чтобы скрасить уютный зимний вечер.

Ингредиенты для печенья:

молоко — 100 мл;

лимонный сок — ст. л.;

яйцо — шт.;

растительное масло — 50 мл;

сахар — 100 г;

мука — 270 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.

Приготовление печенья:

В теплое молоко выливаем лимонный сок, смешиваем. В отдельную тару разбиваем яйцо, высыпаем сахар и взбиваем венчиком до растворения песчинок.

Смешиваем молоко с яичной смесью, вливаем растительное масло. Просеиваем в яичную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем лопаткой тесто.

Добавлять муку в тесто лучше в три подхода. После третьего раза замешиваем тесто руками. Сформированный колобок выкладываем на стол, раскатываем скалкой в пласт толщиной 1 см.

Делаем из теста небольшие кружочки формочкой или стаканом.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом.

Посыпаем верхушку печенья сахаром.

Выпекаем печенье при 180 градусах 15-20 минут.

Получается простое молочное печенье на каждый день. Это отличная замена для покупного печенья.