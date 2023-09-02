Соседка Армянка поделилась рецептом: закуска из красного перца. Ем сейчас и заготавливаю на зиму

Одной из самых древних кухонь мира является кухня Закавказья, в том числе речь идет про армянскую кухню. Кулинарные традиции Армении берут начало из древних цивилизаций, что восхищает историков до сих пор.
Например, в Армении народ знал про многие кулинарные процессы задолго до европейцев. Повара создавали блюда на основе знаний о брожении и мариновании.
Большинство блюд данной кухни остаются не измененными. То есть, готовятся также как и 2500 лет назад. Расскажем, как приготовить традиционную закуску из красного перца.
Ингредиенты для закуски из красного перца:
- красный перец — 4 кг;
- сельдерей — пучок;
- чеснок — 2 головки;
- лавровый лист — 3 шт.;
- черный перец — 20 горошин;
- вода — 200 мл;
- растительное масло — 200 мл;
- уксус 6% — 200 мл;
- соль — 30 г;
- сахар — 40 г.
Приготовление закуски из красного перца:
Удаляем внутренности у перцев, срезаем плодоножки. Промываем сельдерей, очищаем зубчики чеснока.
Для приготовления маринада смешиваем воду, растительное масло и уксус. Выливаем смесь в сковороду, на среднем огне подогреваем. Высыпаем в маринад соль и сахарный песок, перец горошком, лавровый лист.
Нарезаем небольшими дольками зубчики чеснока, выкладываем в маринад.
Также после нагревания в маринад кладем красный перец.
С каждой стороны обжариваем перец по 2-3 минуты.
Спустя заданное время порцию вместе с чесноком выкладываем на тарелку. Обжариваем вторую порцию перцев и чеснока аналогично.
Сельдерей нарезаем крупными кусочками.
После обжарки перца вынимаем из сковороды с маринадом лавровые листья.
Выкладываем в сковороду сельдерей и чеснок, обжариваем до того момента, пока зелень не осядет и не поменяет цвет.
Кладем сельдерей к перцам в одну миску, оставляем на сутки мариноваться.
Если хотите сохранить на зиму, то можно переложить закуску в контейнер и переместить в морозилку. После разморозки вкус остаётся превосходный.
По желанию можно вместе с сельдереем обжарить острый зеленый перец. Тогда закуска станет острее, приобретет более яркий вкус.