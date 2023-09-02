Соседка Армянка поделилась рецептом: закуска из красного перца. Ем сейчас и заготавливаю на зиму

Одной из самых древних кухонь мира является кухня Закавказья, в том числе речь идет про армянскую кухню. Кулинарные традиции Армении берут начало из древних цивилизаций, что восхищает историков до сих пор.

Например, в Армении народ знал про многие кулинарные процессы задолго до европейцев. Повара создавали блюда на основе знаний о брожении и мариновании.

Большинство блюд данной кухни остаются не измененными. То есть, готовятся также как и 2500 лет назад. Расскажем, как приготовить традиционную закуску из красного перца.

Ингредиенты для закуски из красного перца:

красный перец — 4 кг;

сельдерей — пучок;

чеснок — 2 головки;

лавровый лист — 3 шт.;

черный перец — 20 горошин;

вода — 200 мл;

растительное масло — 200 мл;

уксус 6% — 200 мл;

соль — 30 г;

сахар — 40 г.

Приготовление закуски из красного перца:

Удаляем внутренности у перцев, срезаем плодоножки. Промываем сельдерей, очищаем зубчики чеснока.

Для приготовления маринада смешиваем воду, растительное масло и уксус. Выливаем смесь в сковороду, на среднем огне подогреваем. Высыпаем в маринад соль и сахарный песок, перец горошком, лавровый лист.

Нарезаем небольшими дольками зубчики чеснока, выкладываем в маринад.

Также после нагревания в маринад кладем красный перец.

С каждой стороны обжариваем перец по 2-3 минуты.

Спустя заданное время порцию вместе с чесноком выкладываем на тарелку. Обжариваем вторую порцию перцев и чеснока аналогично.

Сельдерей нарезаем крупными кусочками.

После обжарки перца вынимаем из сковороды с маринадом лавровые листья.

Выкладываем в сковороду сельдерей и чеснок, обжариваем до того момента, пока зелень не осядет и не поменяет цвет.

Кладем сельдерей к перцам в одну миску, оставляем на сутки мариноваться.

Если хотите сохранить на зиму, то можно переложить закуску в контейнер и переместить в морозилку. После разморозки вкус остаётся превосходный.

По желанию можно вместе с сельдереем обжарить острый зеленый перец. Тогда закуска станет острее, приобретет более яркий вкус.