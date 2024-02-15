Описание приготовления:
Классический рецепт блюда включает в себя немного ингредиентов — картофель, свинина, сыр, лук и майонез. Именно такой вариант блюда получается самым вкусным. Подавать к столу мясо по-французски можно с овощным салатом, домашними соленьями, зеленью. Берите рецепт на заметку, простота и быстрый процесс приготовления, да еще и вкусный результат, вам гарантирован!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Мясо по-французски
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 300 Грамм
- Свинина 350 Грамм
- Лук 150 Грамм
- Майонез 150 Грамм
- Сыр 120 Грамм (твердый, тертый)
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Молотый перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
267 ккал
Калорийность
21 г
Белки
9 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Классический рецепт мяса по-французски»
Подготовьте все ингредиенты. Параллельно разогрейте духовку и установите температуру 180 градусов.
Очистите картофель и вымойте, просушите. Нарежьте картофель тонкими пластинами.
Очистите репчатый лук и сполосните, после нарежьте лук полукольцами.
Свинину нарежьте на три стейка, после этого отбейте мясо кухонным молотком. Куски свинины посолите и приправьте молотым перцем.
Форму для духовки смажьте маслом, выложите первым слоем картофель, посолите и смажьте майонезом.
Поверх картофеля выложите куски свинины.
Следом на мясо выложите нарезанный репчатый лук, смажьте майонезом. Форму запечатайте фольгой и поставьте в духовку.
Спустя один час достаньте форму из духовки и снимите фольгу.
Посыпьте все натертым твердым сыром и снова уберите в духовку. Запекайте еще 15-20 минут.
Мясо по-французски готово.
Приятного аппетита!