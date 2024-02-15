Описание приготовления:

Классический рецепт блюда включает в себя немного ингредиентов — картофель, свинина, сыр, лук и майонез. Именно такой вариант блюда получается самым вкусным. Подавать к столу мясо по-французски можно с овощным салатом, домашними соленьями, зеленью. Берите рецепт на заметку, простота и быстрый процесс приготовления, да еще и вкусный результат, вам гарантирован!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Мясо по-французски

Состав / Ингредиенты:

Картофель 300 Грамм

Свинина 350 Грамм

Лук 150 Грамм

Майонез 150 Грамм

Сыр 120 Грамм (твердый, тертый)

Масло растительное 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Молотый перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

267 ккал

Калорийность

21 г

Белки

9 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Классический рецепт мяса по-французски»

Подготовьте все ингредиенты. Параллельно разогрейте духовку и установите температуру 180 градусов.

Очистите картофель и вымойте, просушите. Нарежьте картофель тонкими пластинами.

Очистите репчатый лук и сполосните, после нарежьте лук полукольцами.

Свинину нарежьте на три стейка, после этого отбейте мясо кухонным молотком. Куски свинины посолите и приправьте молотым перцем.

Форму для духовки смажьте маслом, выложите первым слоем картофель, посолите и смажьте майонезом.

Поверх картофеля выложите куски свинины.

Следом на мясо выложите нарезанный репчатый лук, смажьте майонезом. Форму запечатайте фольгой и поставьте в духовку.

Спустя один час достаньте форму из духовки и снимите фольгу.

Посыпьте все натертым твердым сыром и снова уберите в духовку. Запекайте еще 15-20 минут.

Мясо по-французски готово.

Приятного аппетита!