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Классический рецепт мяса по-французски

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Классический рецепт мяса по-французски

Описание приготовления:

Классический рецепт блюда включает в себя немного ингредиентов — картофель, свинина, сыр, лук и майонез. Именно такой вариант блюда получается самым вкусным. Подавать к столу мясо по-французски можно с овощным салатом, домашними соленьями, зеленью. Берите рецепт на заметку, простота и быстрый процесс приготовления, да еще и вкусный результат, вам гарантирован!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Горячие блюда / Мясо по-французски

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 300 Грамм
  • Свинина 350 Грамм
  • Лук 150 Грамм
  • Майонез 150 Грамм
  • Сыр 120 Грамм (твердый, тертый)
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Молотый перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

267 ккал

Калорийность

21 г

Белки

9 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Классический рецепт мяса по-французски»

Классический рецепт мяса по-французски

Подготовьте все ингредиенты. Параллельно разогрейте духовку и установите температуру 180 градусов.

Классический рецепт мяса по-французски

Очистите картофель и вымойте, просушите. Нарежьте картофель тонкими пластинами.

Классический рецепт мяса по-французски

Очистите репчатый лук и сполосните, после нарежьте лук полукольцами.

Классический рецепт мяса по-французски

Свинину нарежьте на три стейка, после этого отбейте мясо кухонным молотком. Куски свинины посолите и приправьте молотым перцем.

Классический рецепт мяса по-французски

Форму для духовки смажьте маслом, выложите первым слоем картофель, посолите и смажьте майонезом.

Классический рецепт мяса по-французски

Поверх картофеля выложите куски свинины.

Классический рецепт мяса по-французски

Следом на мясо выложите нарезанный репчатый лук, смажьте майонезом. Форму запечатайте фольгой и поставьте в духовку.

Классический рецепт мяса по-французски

Спустя один час достаньте форму из духовки и снимите фольгу.

Классический рецепт мяса по-французски

Посыпьте все натертым твердым сыром и снова уберите в духовку. Запекайте еще 15-20 минут.

Классический рецепт мяса по-французски

Мясо по-французски готово.

Классический рецепт мяса по-французски

Приятного аппетита!

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